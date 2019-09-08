Политика
РИА Новости«Свидетель» по делу MH17 отказался от сделки со следствием
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
Читать в источнике
Оценить31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 10:33, Вашингтон
Политика
В Кремле заявили об отсутствии решения ряда проблем с Японией
Москва и Токио пока не вышли на решение ряда важнейших проблем.
Lenta.ru 09:03
Общество
400 тыс. жителей Канады остались без света из-за урагана «Дориан»
По данным Nova Scotia Power, более 397 тыс. жителей провинции Новая Шотландия остались без электричества из-за приближения урагана «Дориан».
РБК вчера в 20:08
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде.
ИА Грозный-Информ вчера в 16:58
Политика
Явка на электронное голосование на выборах в МГД превысила 23%
Явка на электронное голосование за депутатов в Мосгордуму по данным на 09:00 составила 23%, сообщил заместитель руководителя департамента информационных технологий столицы Артем Костырко.
Москва 24 02:33
Армия и оружие
Турция и США провели наземное патрулирование зоны безопасности в Сирии
Страна Советов on-line 08:26
Политика
На 18:00 явка на выборах в Оренбургской области составила почти 35%
За несколько часов до закрытия избирательных участков явка на выборах губернатора Оренбургской области составляет 34,66%.
РИА Оренбуржье 09:39
Происшествия
В Волгоградской области три человека погибли в ДТП
Трое человек погибли при лобовом столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе под Волгоградом, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
РИА Новости 09:06
Политика
Роскомнадзор выявил политрекламу в Google и Facebook в ходе выборов
«В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube политической рекламы», — заявили в Роскомнадзоре.
RT на русском 10:21
Общество
Медики рассказали о лечебных свойствах водки
По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 19:04
Теннис
Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
Канадка пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12, а у Уильямс, занимающей восьмое место в рейтинге WTA, девять эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейка из восьми.
Вести.Ru вчера в 18:30
Политика
ЦИК признал выборы президента в Абхазии состоявшимися
В ЦИК сообщили, что выборы президента в Абхазии признаны состоявшимися, явка превысила 25%, пишет ТАСС.
РЕН ТВ 08:14
Происшествия
На Пушкинской площади в Москве задержаны семь человек, которые раздавали листовки о Егоре Жукове
Студент Высшей школы экономики Егор Жуков был одним из фигурантов так называемого "московского дела", но недавно обвинение в участии в массовых беспорядках с него сняли и перевели из СИЗО под домашний арест.
Эхо Москвы 09:31
Происшествия
Утонувший на Кипре ребенок оказался не россиянином
Ранее СМИ Кипра сообщили о смерти трехлетнего ребенка из России. Уточнялось, что он утонул в бассейне виллы, принадлежащей родителям.
Известия 06:18
Политика
Экс-командир борта номер один рассказал о питании Путина
Бывший командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин в программе "Новые русские сенсации" на канале НТВ рассказал, как готовят еду для президента Владимира Путина.
РИА Новости 07:10
Политика
В ЦИК рассказали о хакерской атаке на его портал накануне выборов
"Все идёт в штатном режиме, атаки они традиционно в единый день голосования есть, но система надежно защищена", - заверил Лопатин.
РИА Новости 09:52
Политика
МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму
МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями.
Коммерсантъ 07:31
Здоровье
Норвежские ученые сделали вывод, почему русские так много пьют
В статье отмечается, что много пьют жители бывшего восточного блока, например, Литвы и Эстонии.
Брянские новости 09:41
Политика
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Значительное число пользователей выражает радость по поводу освобождения украинских заключенных и благодарит как нынешние украинские власти, так и Порошенко.
РИА Новости вчера в 22:49
Политика
Кандидат в депутаты Волгоградской облдумы умер после обхода участков
Кандидат в Волгоградскую областную думу от КПРФ Вадим Чистяков скончался после обхода избирательных участков в Волгограде, передаёт РИА Новости.
RT на русском 07:27
Происшествия
На объекте Роскосмоса задержали 14 человек
В результате утром 8 сентября на контрольно-пропускном пункте и по периметру предприятия силами службы безопасности и охраны госкорпорации произведено задержание сначала двух, а позднее еще двенадцати человек, рассказали в Роскосмосе.
Газета.Ru 09:42
Политика
Явка на выборах в Республике Алтай превысила 44%
Парламентская газета 09:07
Общество
В Крыму объявлено штормовое предупреждение
На 8 и 9 сентября в Крыму объявлено штормовое предупреждение в связи с сильным ветром.
Московский Комсомолец 02:40
Гаджеты
Опубликованы характеристики смартфона Samsung Galaxy M30s
UfaTime.ru 05:04
Здоровье
Названы внешние признаки проблем с печенью
Врачи отмечают, что желтизна кожи и склер глаз свидетельствуют об уже серьезных и запущенных проблемах с печенью, в том числе указывая на острую стадию гепатита А или вирусных заболеваний.
Известия 00:38
Здоровье
Названы самые полезные и вредные продукты для мозга
Продукты эксперты разделили на три категории: те, которые надо обязательно добавить в рацион, чтобы улучшить работу мозга, те, которые будет не лишним употреблять, и продукты, от которых стоит отказаться.
Известия вчера в 22:48
Здоровье
Заболевший раком рассказал о состоянии до внезапного появления опухоли
Российская газета 01:18
Политика
В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных
На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
Известия 00:14