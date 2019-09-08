Политика

РИА НовостиРИА Новости«Свидетель» по делу MH17 отказался от сделки со следствием

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
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«Свидетель» по делу MH17 отказался от сделки со следствием

РИА Новости08:36

Экс-генпрокурор Украины заявил об отказе Цемаха от сделки со следствием

РБК10:04

Луценко сообщил об отказе Цемаха сотрудничать со следствием

Московский Комсомолец08:47

«Свидетель» по делу о гибели Boeing над Донбассом отказался от сделки со следствием

URA.Ru09:09

На Украине объяснили невыдачу Нидерландам «ценного свидетеля» по делу MH17

Lenta.ru08:55

Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17

РЕН ТВ09:57

Экс-генпрокурор Украины рассказал об отказе Цемаха сотрудничать со следствием по делу MH17

Говорит Москва09:00
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 10:33, Вашингтон
Политика

В Кремле заявили об отсутствии решения ряда проблем с Японией

Москва и Токио пока не вышли на решение ряда важнейших проблем.
Lenta.ru 09:03
Общество

400 тыс. жителей Канады остались без света из-за урагана «Дориан»

По данным Nova Scotia Power, более 397 тыс. жителей провинции Новая Шотландия остались без электричества из-за приближения урагана «Дориан».
РБК вчера в 20:08
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде.
ИА Грозный-Информ вчера в 16:58
Политика

Явка на электронное голосование на выборах в МГД превысила 23%

Явка на электронное голосование за депутатов в Мосгордуму по данным на 09:00 составила 23%, сообщил заместитель руководителя департамента информационных технологий столицы Артем Костырко.
Москва 24 02:33
Армия и оружие

Турция и США провели наземное патрулирование зоны безопасности в Сирии

Страна Советов on-line 08:26
Политика

Глава Забайкалья захватил лидерство на губернаторских выборах с 88,25%

РБК 09:06
Политика

На 18:00 явка на выборах в Оренбургской области составила почти 35%

За несколько часов до закрытия избирательных участков явка на выборах губернатора Оренбургской области составляет 34,66%.
РИА Оренбуржье 09:39
Происшествия

В Волгоградской области три человека погибли в ДТП

Трое человек погибли при лобовом столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе под Волгоградом, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
РИА Новости 09:06
Политика

Роскомнадзор выявил политрекламу в Google и Facebook в ходе выборов

«В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube политической рекламы», — заявили в Роскомнадзоре.
RT на русском 10:21
Общество

Медики рассказали о лечебных свойствах водки

По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 19:04
Теннис

Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open

Канадка пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12, а у Уильямс, занимающей восьмое место в рейтинге WTA, девять эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейка из восьми.
Вести.Ru вчера в 18:30
Политика

Явка на выборах в Петербурге к 15:00 едва превысила 16%

REGNUM 09:23
Политика

ЦИК признал выборы президента в Абхазии состоявшимися

В ЦИК сообщили, что выборы президента в Абхазии признаны состоявшимися, явка превысила 25%, пишет ТАСС.
РЕН ТВ 08:14
Происшествия

На Пушкинской площади в Москве задержаны семь человек, которые раздавали листовки о Егоре Жукове

Студент Высшей школы экономики Егор Жуков был одним из фигурантов так называемого "московского дела", но недавно обвинение в участии в массовых беспорядках с него сняли и перевели из СИЗО под домашний арест.
Эхо Москвы 09:31
Происшествия

Утонувший на Кипре ребенок оказался не россиянином

Ранее СМИ Кипра сообщили о смерти трехлетнего ребенка из России. Уточнялось, что он утонул в бассейне виллы, принадлежащей родителям.
Известия 06:18
Политика

Экс-командир борта номер один рассказал о питании Путина

Бывший командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин в программе "Новые русские сенсации" на канале НТВ рассказал, как готовят еду для президента Владимира Путина.
РИА Новости 07:10
Политика

В ЦИК рассказали о хакерской атаке на его портал накануне выборов

"Все идёт в штатном режиме, атаки они традиционно в единый день голосования есть, но система надежно защищена", - заверил Лопатин.
РИА Новости 09:52
Политика

МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму

МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями.
Коммерсантъ 07:31
Здоровье

Норвежские ученые сделали вывод, почему русские так много пьют

В статье отмечается, что много пьют жители бывшего восточного блока, например, Литвы и Эстонии.
Брянские новости 09:41
Автоспорт

Квят сошел с трассы на Гран-при Италии из-за проблем с болидом

Sport24.ru 10:19
Политика

В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными

Значительное число пользователей выражает радость по поводу освобождения украинских заключенных и благодарит как нынешние украинские власти, так и Порошенко.
РИА Новости вчера в 22:49
Политика

Кандидат в депутаты Волгоградской облдумы умер после обхода участков

Кандидат в Волгоградскую областную думу от КПРФ Вадим Чистяков скончался после обхода избирательных участков в Волгограде, передаёт РИА Новости.
RT на русском 07:27
Происшествия

На объекте Роскосмоса задержали 14 человек

В результате утром 8 сентября на контрольно-пропускном пункте и по периметру предприятия силами службы безопасности и охраны госкорпорации произведено задержание сначала двух, а позднее еще двенадцати человек, рассказали в Роскосмосе.
Газета.Ru 09:42
Политика

Явка на выборах в Республике Алтай превысила 44%

Парламентская газета 09:07
Общество

В Крыму объявлено штормовое предупреждение

На 8 и 9 сентября в Крыму объявлено штормовое предупреждение в связи с сильным ветром.
Московский Комсомолец 02:40
Гаджеты

Опубликованы характеристики смартфона Samsung Galaxy M30s

UfaTime.ru 05:04
Здоровье

Названы внешние признаки проблем с печенью

Врачи отмечают, что желтизна кожи и склер глаз свидетельствуют об уже серьезных и запущенных проблемах с печенью, в том числе указывая на острую стадию гепатита А или вирусных заболеваний.
Известия 00:38
Здоровье

Названы самые полезные и вредные продукты для мозга

Продукты эксперты разделили на три категории: те, которые надо обязательно добавить в рацион, чтобы улучшить работу мозга, те, которые будет не лишним употреблять, и продукты, от которых стоит отказаться.
Известия вчера в 22:48
Здоровье

Заболевший раком рассказал о состоянии до внезапного появления опухоли

Российская газета 01:18
Политика

В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных

На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
Известия 00:14
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