Происшествия
Lenta.ruСвидетель пожаловался ФСБ на угрозы от боевика главного киллера России
Константин Скрыпник, который проходит свидетелем по делу банды главного киллера России Аслана Гагиева (Джако), рассказал ФСБ о поступающих ему угрозах. Об этом в четверг, 4 июня, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
News.ru вчера в 14:51
Футбол
Названа продолжительность контракта Вагнера Лава с ЦСКА
RT на русском 10:33
Общество
Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля
Источник в одной из крупных авиакомпаний сообщил РБК, что Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
Российская газета 09:25
Футбол
Матчи Ла Лиги начнутся с минуты молчания памяти жертв коронавируса
Отмечается, что о проведении минуты молчания договорились руководители Ла Лиги и испанской Королевской футбольной федерации.
ProstoProSport 09:11
Общество
Пропускную систему в Москве могут отменить с середины июня
Пропуска в Москве и Подмосковье ввели в середине апреля. Московская область на сегодня уже отказалась от этой системы контроля.
Эхо Москвы 04:31
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС вчера в 17:00
Армия и оружие
Российская ЧВК Вагнера ускорила прием сирийцев для участия в боевых действиях в Ливии
Один из бывших членов ЧВК сказал журналистам, что впервые отправили сирийцев в Ливию в прошлом году.
Эхо Москвы 09:02
Происшествия
Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника
Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
Происшествия
В Москве обокрали известного сыровара Сироту
Сыровар Олег Сирота лишился дорогого ноутбука. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Росбалт 09:25
Общество
Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию
Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
Известия 08:01
Шоу-бизнес
В Москве простились с Михаилом Кокшеновым
Культуромания 09:00
Шоу-бизнес
Плющенко, Рудковская и Гном-Гномыч показали танец в очках
В последнее время Плющенко и Рудковская стараются радовать поклонников необычными и забавными танцами в Instagram и сюжетами для видео.
iReactor 06:10
Игры
В сеть выложили скришоты старой, но рабочей версии Dead Island 2
Вашингтон, 6 июня 2020, 12:12 — REGNUM В сеть выложили скриншоты старой версии игры Dead Island 2, которую разработчики «собрали» в 2015 году.
REGNUM вчера в 05:12
Общество
Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами в начале года
Телеканал RT, основываясь на опубликованной Росстатом статистике о средней зарплате в российских регионах за январь, февраль и март 2020 года, составил рейтинг регионов с наибольшим средним заработком за весь I квартал.
Газета.Ru 00:39
Единоборства
Макгрегор назвал причину завершения карьеры
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор озвучил причину завершения спортивной карьеры.
РИА Новости 09:04
Политика
Трамп распорядился начать вывод Нацгвардии из Вашингтона
Российская газета 10:35
Политика
В Китае призывают отказаться от российских ЗРК в пользу китайских
В Китае призывают отказаться от российских ЗРК в пользу китайских. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:37
Политика
Берлин отреагировал на данные о выводе части войск США из Германии
Глава внешнеполитического ведомства ФРГ в интервью изданию Bild am Sonntag отметил, что Германия «приняла к сведению» вывод части американских войск со своей территории, передает ТАСС.
Взгляд.ру вчера в 22:01
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Друбич празднует юбилей
Известная российская актриса Татьяна Друбич в воскресенье, 7 июня, празднует юбилей.
Аргументы недели 03:27
Общество
В Нью-Йорке отменен комендантский час
Комендантский час был введен в десятках американских городов.
Эхо Москвы 10:05
Здоровье
В Алтайском крае разрешили возобновить работу санаториям, имеющим медлицензию
Власти Алтайского края разрешили возобновить работу санаторно-курортным организациям, имеющим медицинскую лицензию.
ТАСС 10:17
Гаджеты
Новые умные часы от Samsung получили название Galaxy Watch 3
Компания Samsung готовит к выходу новинку, смарт-часы следующего поколения. Известно, что они будут носить имя Galaxy Watch 3.
Народные новости 05:11
Политика
Захарова прокомментировала беспорядки в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что США, где проходят массовые беспорядки, сейчас «пожинают всё, что они внедряли в мировое сознание».
RT на русском 09:37
Культура
Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди
В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди.
Piter.tv 07:24
Общество
Прохоров прокомментировал ситуацию вокруг «Норникеля» после ЧП на ТЭЦ
Бывший совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров предостерёг от поспешных выводов по поводу компании после ЧП с разливом топлива на ТЭЦ-З в Норильске.
RT на русском 05 июня в 06:04
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин предложил Шнурову «провериться в Кащенко вместе»
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на слова лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, который предложил ему вместе с супругой Валерией «обратиться за медпомощью».
ФАН 09:58
Экономика
Работу турбаз планируют возобновить в Якутии
Работу туристических баз могут разрешить в республике с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на Іпsтадrам и.о. первого зампредседателя правительства региона Кирилла Бычкова.
Якутия 24 05:06
Общество
Главный раввин России заболел коронавирусом
Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом, его жизни ничто не угрожает.
RT на русском 10:25
Футбол
Сорокин рассказал, почему не перешел в «Зенит»
Игрок футбольного клуба "Краснодар" Егор Сорокин в интервью "Спорт-Экспресс" сообщил, что получил предложение о переходе в "Зенит" зимой прошлого года.
NewInform 09:51