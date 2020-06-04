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Lenta.ruLenta.ruСвидетель пожаловался ФСБ на угрозы от боевика главного киллера России

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Константин Скрыпник, который проходит свидетелем по делу банды главного киллера России Аслана Гагиева (Джако), рассказал ФСБ о поступающих ему угрозах. Об этом в четверг, 4 июня, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Свидетель пожаловался ФСБ на угрозы от боевика главного киллера России

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