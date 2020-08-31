Свидетель защиты Ефремова сообщил о своей судимости
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Свидетель защиты по делу Михаила Ефремова Андрей Гаев признался, что был судим и отбывал срок в колонии за избиение супруги. Отвечая на вопросы прокурора, свидетель отметил, что неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественных местах.В источнике
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