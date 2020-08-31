Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Взгляд.ру
Взгляд.ру

Свидетель защиты Ефремова сообщил о своей судимости

Свидетель защиты по делу Михаила Ефремова Андрей Гаев признался, что был судим и отбывал срок в колонии за избиение супруги. Отвечая на вопросы прокурора, свидетель отметил, что неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественных местах.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Третий свидетель заявил, что Ефремов был на пассажирском сиденье в момент ДТП

Коммерсантъ10:16
Комсомольская правда

Михаил Ефремов на суде сидел, уткнувшись взглядом в молитвенник

Комсомольская правда10:12
РЕН ТВ

Свидетель заявил о севшем в машину Ефремова мужчине перед ДТП

РЕН ТВ06:33
Известия

Свидетель защиты Ефремова рассказал об угрозах из-за показаний в суде

Известия09:12
РИА Новости

Второй свидетель заявил, что Ефремов был пассажиром в момент ДТП

РИА Новости08:49
RT на русском

Второй свидетель заявил, что Ефремов был пассажиром в момент ДТП

RT на русском08:00
ТАСС

Свидетеля защиты Ефремова привлекали к уголовной ответственности за избиение жены

ТАСС08:11

Тихановская предостерегла Россию от отправки силовиков в Белоруссию

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция "крайне обеспокоена" словами президента России Владимира Путина о возможности отправки российских правоохранителей в Белоруссию.
РИА Новости03:42
1,8K

В офисе Зеленского прокомментировали заявление Фокина по Донбассу

Слова первого замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Витольда Фокина о предоставлении особого статуса региону и всеобщей амнистии не являются официальной позицией украинского государства, заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
РИА Новости07:55
3

Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUM09:24
37