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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Свидетель защиты по делу Ефремова успешно прошел полиграф

Свидетель со стороны защиты по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова успешно прошел детектор лжи, заявил адвокат Эльман Пашаев.В источнике
С чего всё началось
НТВ

НТВ и адвокат Ефремова восстановили хронологию ДТП

Журналисты «Новых русских сенсаций» повторили его вместе с Эльманом Пашаевым. Адвокат Ефремова рассказал, что актер выехал из дома примерно за час до смертельной аварии, собирался навестить в больнице каких-то знакомых.
НТВвчера в 07:12
Подробнее о событии
Известия

Ефремова повезли на заседание суда

Известия03:15
Life.ru

Утверждавший об отсутствии Ефремова за рулём машины подслеповатый свидетель прошёл проверку на полиграфе

Life.ru21:33
РИА Новости

Адвокат Ефремова рассказал о несостыковках в деле артиста

РИА Новостивчера в 08:40
РБК

Адвокат Ефремова пообещал «разнос» в суде на основании видеозаписи

РБКвчера в 11:12
Телеканал 360°

«Разнесу их в суде». Адвокат Ефремова перечислил несостыковки в деле о смертельном ДТП

Телеканал 360°вчера в 10:47
ТАСС

Пашаев: свидетель, утверждавший об отсутствии Ефремова за рулем при ДТП, прошел полиграф

ТАССвчера в 13:05
НТВ

НТВ и адвокат Ефремова восстановили хронологию ДТП

НТВвчера в 07:12

В Белоруссии в воскресенье задержали 173 участника акций протеста

На несанкционированных акциях в Белоруссии в воскресенье 173 человека были задержаны до рассмотрения их административных дел в суде, сообщила РИА Новости пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.
РИА Новости08:43
19

В сети появились фото серийной версии электрокара Zetta

Если сравнивать новые фотографии с прежними изображениями, можно заметить следующие различия: с дверей пропали чёрные молдинги, на крышке багажного отделения появились ручка и надпись Zetta, а над ней – зарядный разъём.
CarsWeek.ru06:59
3

В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение на хлебокомбинате

Возгорание в одном из цехов старейшего хлебопекарного завода в Свердловской области «Смак» в центре Екатеринбурга ликвидировано, сообщили в понедельник, 31 августа, в региональном управлении МЧС России.
0:28
Известия03:05
24

Зимняя Универсиада — 2021 перенесена из-за пандемии коронавируса

Помимо спортивных соревнований, обмен опытом между делегациями чрезвычайно важен для нас как элемент объединения людей. Ограничения на въезд, а также принятие мер предосторожности сделали бы этот обмен невозможным.
Олег Матыцин
Российский политик
RT на русском08:51

«Газпром» подал жалобы в суд Польши на решение по «Северному потоку-2»

"Газпром" неделю назад подал апелляционные жалобы в отношении Управления по защите конкуренции и прав потребителей Польши (UOKiK) по поводу ограничения доступа российской компании к доказательствам, которые были собраны во время расследования предполагаемой концентрации "Газпрома" и зарубежных инвесторов при строительстве газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2).
РБК04:10
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