Свидетель защиты по делу Ефремова успешно прошел полиграф
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Свидетель со стороны защиты по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова успешно прошел детектор лжи, заявил адвокат Эльман Пашаев.В источнике
С чего всё началось
НТВ и адвокат Ефремова восстановили хронологию ДТП
Журналисты «Новых русских сенсаций» повторили его вместе с Эльманом Пашаевым. Адвокат Ефремова рассказал, что актер выехал из дома примерно за час до смертельной аварии, собирался навестить в больнице каких-то знакомых.
НТВвчера в 07:12
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«Разнесу их в суде». Адвокат Ефремова перечислил несостыковки в деле о смертельном ДТП
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