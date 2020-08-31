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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Свидетель защиты по делу Ефремова успешно прошел полиграф

Свидетель со стороны защиты по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова успешно прошел детектор лжи, заявил адвокат Эльман Пашаев.В источнике
С чего всё началось
НТВ

НТВ и адвокат Ефремова восстановили хронологию ДТП

Журналисты «Новых русских сенсаций» повторили его вместе с Эльманом Пашаевым. Адвокат Ефремова рассказал, что актер выехал из дома примерно за час до смертельной аварии, собирался навестить в больнице каких-то знакомых.
НТВвчера в 07:12
Подробнее о событии
Известия

Ефремова повезли на заседание суда

Известия03:15
Life.ru

Утверждавший об отсутствии Ефремова за рулём машины подслеповатый свидетель прошёл проверку на полиграфе

Life.ru21:33
НТВ

НТВ и адвокат Ефремова восстановили хронологию ДТП

НТВвчера в 07:12
РБК

Адвокат Ефремова пообещал «разнос» в суде на основании видеозаписи

РБКвчера в 11:12
Телеканал 360°

«Разнесу их в суде». Адвокат Ефремова перечислил несостыковки в деле о смертельном ДТП

Телеканал 360°вчера в 10:47
РИА Новости

Адвокат Ефремова рассказал о несостыковках в деле артиста

РИА Новостивчера в 08:40
ТАСС

Пашаев: свидетель, утверждавший об отсутствии Ефремова за рулем при ДТП, прошел полиграф

ТАССвчера в 13:05

Ученые из Испании нашли эффективный способ борьбы с раком

Исследования специалистов из Наваррского народного университета в Испании помогли выявить молекулу РНК, которая не кодирует белок, помогающий раковым клеткам размножаться и не сталкиваться с защитной системой организма.
Цензуры.Нет07:17
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Путин поздравил режиссера Леонида Шварцмана со столетним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил со 100-летним юбилеем художника анимационного кино и режиссёра Леонида Шварцмана, отметив, что он создал богатейшую галерею знаменитых мультипликационных персонажей, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
3:16
РИА Новостивчера в 03:31
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Главы МИД Польши, Украины и Прибалтики готовили провокацию на Донбассе

Со слов экс-главы МИД Польши, 24 июня — в день парада Победы на Красной площади в Москве — планировалась некая «наступательная инициатива» коллектива из министров иностранных дел Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Украины.
Евразия Daily03:14
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Тихановская предостерегла от силового вмешательства РФ в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила обеспокоенность заявлением президента РФ Владимира Путина о создании резерва российских силовых структур для возможной отправки в республику.
Интерфакс08:27
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