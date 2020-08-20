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Газета.Ru
Газета.Ru

Свидетель защиты заверил, что Ефремов не был за рулем в момент ДТП

Свидетель защиты заявил, что актер Михаил Ефремов в момент ДТП не находился за рулем автомобиля. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, подойдя к водительскому сиденью, он увидел молодого человека, который собирал подушки безопасности.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Адвокат заявил, что Ефремов не сидел за рулем своей машины в момент ДТП

Актер Михаил Ефремов не сидел за рулем своей машины в момент ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом в Пресненском суде заявил адвокат Ефремова Эльман Пашаев.
ТАСС08:55
Подробнее о событии
РБК

Свидетель заявил, что Ефремов «100% сидел на пассажирском месте»

РБК09:48
RT на русском

Свидетель заявил о нескольких людях в машине Ефремова после ДТП

RT на русском09:33
ТАСС

Свидетель заявил, что в машине Ефремова сразу после ДТП было два человека

ТАСС09:50
Известия

Свидетель заявил о нахождении Ефремова на пассажирском сиденье в момент ДТП

Известия09:53
Коммерсантъ

Свидетель рассказал о мужчине, сидевшем за рулем джипа Ефремова в момент ДТП

Коммерсантъ09:47
Газета.Ru

Свидетель защиты заверил, что Ефремов не был за рулем в момент ДТП

Газета.Ru09:45
РИА Новости

В суде выступил секретный свидетель защиты Ефремова

РИА Новости09:29

Напавшему на омоновца во время протестов в Москве отказали в УДО

Нижний Тагил, Свердловская область, 20 августа 2020, 12:02 — REGNUM Суд в Нижнем Тагиле отказал в условно-досрочном освобождении Кириллу Жукову, который был осужден за применение насилия к сотруднику полиции на несанкционированной акции протеста летом 2019 года в Москве.
REGNUM05:02
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Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете

Житель Томска Павел Лебедев, который летел в самолете вместе с госпитализированным в Омске Алексеем Навальным, рассказал, что в кафе тот сидел вместе со своими друзьями, а на борту лайнера пошел в туалет вскоре после взлета и долго не возвращался.
РИА Новости04:44

Российскую вакцину против коронавируса испытают на 40 тыс. человек

Москва, 20 августа 2020, 16:58 — REGNUM Пострегистрационные клинические испытания российской антикоронавирусной вакцины охватят 40 тыс. человек, заявили 20 августа журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и замдиректора центра Гамалеи по научной работе Денис Логунов.
REGNUM09:58
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На ВДНХ в среду отметят юбилей полета в космос собак Белки и Стрелки

В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в среду отметят юбилей полета в космос собак Белки и Стрелки, гостей ждут бесплатные экскурсии, а также фильмы о животных, побывавших на орбите, говорится в сообщении пресс-службы выставки.
РИАМОвчера в 19:00
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Петербургский суд оштрафовал физрука военного вуза за 26 взяток

Суд установил, что горожанин, будучи преподавателем кафедры физической подготовки Военного учебно-научного центра «Военно-морского флота», брал деньги за улучшение оценок слушателей учреждения.
Форпост Северо-Запад09:45