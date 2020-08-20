Свидетель защиты заверил, что Ефремов не был за рулем в момент ДТП
Свидетель защиты заявил, что актер Михаил Ефремов в момент ДТП не находился за рулем автомобиля. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, подойдя к водительскому сиденью, он увидел молодого человека, который собирал подушки безопасности.В источнике
С чего всё началось
Адвокат заявил, что Ефремов не сидел за рулем своей машины в момент ДТП
Актер Михаил Ефремов не сидел за рулем своей машины в момент ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом в Пресненском суде заявил адвокат Ефремова Эльман Пашаев.
ТАСС08:55
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