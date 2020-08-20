Свидетель защиты заверил, что Ефремов не был за рулем в момент ДТП

Mockva.ru 2 19

Свидетель защиты заявил, что актер Михаил Ефремов в момент ДТП не находился за рулем автомобиля. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, подойдя к водительскому сиденью, он увидел молодого человека, который собирал подушки безопасности.