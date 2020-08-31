Свидетель заявил, что выводил Ефремова с места водителя после ДТП
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Свидетель Илья Бабиков в ходе заседания Пресненского суда заявил, что лично вывел актёра Михаила Ефремова с места водителя сразу после ДТП в центре Москвы.В источнике
С чего всё началось
Свидетель заявил, что лично вывел Ефремова с водительского места после ДТП
Свидетель Илья Бабиков в Пресненском суде в понедельник заявил, что лично вывел Михаила Ефремова с водительского сиденья сразу после ДТП на Садовом кольце. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС12:53
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