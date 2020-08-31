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RT на русском
RT на русском

Свидетель заявил, что выводил Ефремова с места водителя после ДТП

Свидетель Илья Бабиков в ходе заседания Пресненского суда заявил, что лично вывел актёра Михаила Ефремова с места водителя сразу после ДТП в центре Москвы.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Свидетель заявил, что лично вывел Ефремова с водительского места после ДТП

Свидетель Илья Бабиков в Пресненском суде в понедельник заявил, что лично вывел Михаила Ефремова с водительского сиденья сразу после ДТП на Садовом кольце. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС12:53
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Свидетель заявил, что лично вывел Ефремова с водительского места после ДТП

Коммерсантъ13:14
Московский Комсомолец

Свидетель ДТП дал убийственные для Ефремова показания

Московский Комсомолец13:13
Газета.Ru

Свидетель заявил, что лично вывел Ефремова с водительского сидения после ДТП

Газета.Ru12:59
RT на русском

Свидетель заявил, что выводил Ефремова с места водителя после ДТП

RT на русском12:59
ТАСС

Свидетель заявил, что лично вывел Ефремова с водительского места после ДТП

ТАСС12:53
Известия

Еще один свидетель дал показания против Ефремова

Известия12:39
РЕН ТВ

Свидетель заявил в суде, что лично выводил Ефремова из джипа после ДТП

РЕН ТВ12:45

Сын Цоя подтвердил факт обращения к Путину из-за фильма Учителя

Александр Цой, сын Виктора Цоя, подтвердил "Газете.Ru", что он безусловно разделяет тезисы, изложенные в письме к президенту Владимиру Путину, которого просят не допустить выхода в свет фильма Алексея Учителя о лидере группы "Кино".
Газета.Ru13:30
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Возобновлено уголовное дело в отношении Фургала по убийству Зори

Расследование по уголовному делу в отношении фигуранта, которого следствие считает причастным к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского в 2004–2005 годах, продолжается.
Известия11:26
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUM09:24
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