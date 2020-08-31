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Ведомости
Ведомости

Свидетель заявил о севшем в машину Ефремова перед ДТП мужчине

Перед аварией в машину актера Михаила Ефремова сел мужчина, заявил второй свидетель защиты Теван Бадасян, передает ТАСС.В источнике
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Комсомольская правда

За Ефремова в суде вступился свидетель, лишенный водительских прав за пьянку

Комсомольская правда08:54
RT на русском

Второй свидетель заявил, что Ефремов был пассажиром в момент ДТП

RT на русском08:00
Lenta.ru

Свидетель защиты Ефремова устроил скандал в суде и пригрозил своим ором

Lenta.ru08:43
РИА Новости

Второй свидетель заявил, что Ефремов был пассажиром в момент ДТП

РИА Новости08:49
Известия

Свидетель защиты Ефремова рассказал об угрозах из-за показаний в суде

Известия09:12
РЕН ТВ

Свидетель заявил о севшем в машину Ефремова мужчине перед ДТП

РЕН ТВ06:33
ТАСС

Свидетеля защиты Ефремова привлекали к уголовной ответственности за избиение жены

ТАСС08:11

Тихановскую обеспокоили слова Путина о резерве силовиков для Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция обеспокоена словами президента России Владимира Путина о возможности отправки российских правоохранителей в республику.
Известия07:28
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В Японии разработали «полезные дрожжи» для производства сакэ

Способ улучшить традиционный японский алкогольный напиток сакэ обнаружили японские ученые во время экспериментов со штаммами дрожжей, 27 августа сообщает сайт Института науки и техники города Нара.
ИА Красная Веснавчера в 16:40
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