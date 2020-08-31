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Ведомости
Ведомости

Свидетель заявил о севшем в машину Ефремова перед ДТП мужчине

Перед аварией в машину актера Михаила Ефремова сел мужчина, заявил второй свидетель защиты Теван Бадасян, передает ТАСС.В источнике
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ТАСС

Третий свидетель по делу Ефремова заявил, что он был пассажиром в момент ДТП

ТАСС07:47
Комсомольская правда

Буйный свидетель смертельного ДТП с Ефремовым закатил скандал в суде

Комсомольская правда06:45
Lenta.ru

Второй свидетель заявил о сидевшем на пассажирском сиденье Ефремове

Lenta.ru07:41
Известия

Свидетель рассказал о человеке в бейсболке в машине Ефремова

Известия06:05
RT на русском

Свидетель рассказал о севшем в машину Ефремова перед ДТП мужчине

RT на русском06:04
Газета.Ru

Третий свидетель заявил, что Ефремов был в машине не один

Газета.Ru07:48
РИА Новости

Второй свидетель заявил, что Ефремов сидел на пассажирском сиденье

РИА Новости07:37

Правящая партия в Черногории потеряла большинство мест в парламенте

Партия президента Черногории Мило Джукановича на парламентских выборах в стране не получила большинство мест в парламенте, хотя и набрала больше голосов, чем оппозиция, передает ТАСС.
Национальная служба новостей06:33
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Чистая прибыль «Газпрома» в I полугодии снизилась в 25 раз

"Газпром" смог выйти на положительную чистую прибыль как по итогам квартала, так и полугодия, а дивидендная база (рассчитанная в соответствии с положениями дивидендной политики) составила 216 млрд рублей за шесть месяцев 2020 года.
ТАСС04:02
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Кабмин проработает меры по ускорению газификации на Дальнем Востоке

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил отраслевым министерствам проработать ряд мер по ускорению газификации регионов на Дальнем Востоке, а также представить до 14 октября согласованный план-график газификации с учетом ее поэтапного завершения в 2030 году.
ТАСС07:06
1

Счета двух крупнейших судоходных донских компаний арестованы судом

Как отметили в суде только за последние месяцы в отношении компаний предъявлено 12 дел на общую сумму свыше 100 млн рублей, что может говорить «о реальной угрозе невозможности в будущем исполнить судебный акт».
Южный Федеральный07:10
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Минобрнауки поручило вузам быть готовыми к введению ограничений

Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости" "Обеспечить готовность возобновления ограничительных мероприятий в случае осложнения эпидемической ситуации", — говорится в тексте приказа.
REGNUM06:10
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Генпрокуратура потребовала изъять имущество экс-главы «Дальспецстроя»

Генпрокуратура России потребовала изъять в доход государства незаконно нажитое имущество экс-главы «Дальспецстроя» Юрия Хризмана на сумму более 1 млрд рублей, сообщает надзорное ведомство.
RT на русском07:49