Свидетель заявил о севшем в машину Ефремова перед ДТП мужчине
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Перед аварией в машину актера Михаила Ефремова сел мужчина, заявил второй свидетель защиты Теван Бадасян, передает ТАСС.В источнике
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