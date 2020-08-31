Свидетель рассказал о севшем в машину Ефремова перед ДТП мужчине

Второй свидетель защиты актёра Михаила Ефремова Леван Бадасян заявил в суде, что артист перед смертельным ДТП находился в автомобиле не один. По словам Бадасяна, 8 июня он ходил за сигаретами в Плотников переулок, где торговали «контрабандой».