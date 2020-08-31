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RT на русском
RT на русском

Свидетель рассказал о севшем в машину Ефремова перед ДТП мужчине

Второй свидетель защиты актёра Михаила Ефремова Леван Бадасян заявил в суде, что артист перед смертельным ДТП находился в автомобиле не один. По словам Бадасяна, 8 июня он ходил за сигаретами в Плотников переулок, где торговали «контрабандой».В источнике
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Адвокат Ефремова выразил недовольство свидетелем: «Портите кашу»

Московский Комсомолец06:09
Фонтанка.Ру

Свидетель защиты Ефремова рассказал, что в машину актера садился высокий незнакомец в бейсболке

Фонтанка.Ру06:06
Известия

Свидетель рассказал о человеке в бейсболке в машине Ефремова

Известия06:05
RT на русском

Свидетель рассказал о севшем в машину Ефремова перед ДТП мужчине

RT на русском06:04
Газета.Ru

Еще один свидетель заявил, что Ефремов был в машине не один

Газета.Ru05:48
Lenta.ru

Свидетель заявил о наличии другого человека в машине Ефремова перед ДТП

Lenta.ru05:42
ТАСС

Второй свидетель утверждает, что Ефремов перед ДТП был в машине не один

ТАСС06:20

Песков заявил о контроле властей Белоруссии над ситуацией в стране

Власти Белоруссии держат под контролем ситуация в стране, поэтому российская сторона пока не намерена вводить резерв силовиков, который Москва готова предоставить в качестве помощи президенту Александру Лукашенко.
РБК05:53
55

«Газпром» подал жалобы в суд Польши на решение по «Северному потоку-2»

"Газпром" неделю назад подал апелляционные жалобы в отношении Управления по защите конкуренции и прав потребителей Польши (UOKiK) по поводу ограничения доступа российской компании к доказательствам, которые были собраны во время расследования предполагаемой концентрации "Газпрома" и зарубежных инвесторов при строительстве газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2).
РБК04:10
59

Омбудсмен рассказала о судьбе девочки, прожившей пять лет в больнице

В феврале 2020 года Пресненский суд Москвы ограничил в правах родителей девочки, постановив взыскать с каждого алименты на содержание ребенка в размере 1/4 от ежемесячного заработка или иного дохода.
Инфорос03:22
9

Россия высылает трех словацких дипломатов

"Послу объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников Посольства Словакии в Москве", - говорится в сообщении.
Газета.Ru05:50
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На выборах в Черногории правящая ДПС набирает 35,12%

Правящая в Черногории Демократическая партия социалистов (ДПС) получила на прошедших выборах в парламент 35,12% голосов, крупнейшая оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" - 32,52%, сообщил избирком на основании обработки 98,55% данных с участков.
РИА Новости02:37
370

«Локомотив» отказался от бывшего футболиста «Ливерпуля» Бентеке

Нападающий английского футбольного клуба "Кристал Пэлас" Кристиан Бентеке мог перейти в московский "Локомотив" По данным информационного спортивного издания "Чемпионат", руководство "железнодорожников" проводило переговоры с представителями форварда.
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