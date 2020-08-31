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Piter.tv
Piter.tv

Свидетель заявил о севшем в машину Ефремова перед ДТП мужчине

Заседание проходит в Пресненском суде в Москве. Свидетель защиты Теван Бадасян заявил, что видел, как высокий мужчина в бейсболке садился на заднее сиденье автомобиля артиста. Сам свидетель вышел за сигаретами в магазин на Плотниковом переулке.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Свидетель устроил скандал на суде по делу о смертельном ДТП с Ефремовым

Газета.Ru08:48
Комсомольская правда

Буйный свидетель смертельного ДТП с Ефремовым закатил скандал в суде

Комсомольская правда06:45
RT на русском

Свидетель рассказал о севшем в машину Ефремова перед ДТП мужчине

RT на русском06:04
РИА Новости

Свидетель рассказал о севшем в машину Ефремова перед ДТП мужчине

РИА Новости06:21
ТАСС

Второй свидетель утверждает, что Ефремов перед ДТП был в машине не один

ТАСС06:20
Известия

Свидетель рассказал о человеке в бейсболке в машине Ефремова

Известия06:05
Lenta.ru

Свидетель защиты Ефремова устроил скандал в суде и пригрозил своим ором

Lenta.ru08:43

Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости20:16
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Клубы РПЛ могут пересмотреть лимит на легионеров

По информации издания «Спорт-Экспресс», команды, которые будут принимать участие в еврокубках, намерены усилиться качественными легионерами и предлагают изменить формат на максимум 12 иностранцев в заявке и 7 — на поле.
Bookmaker-ratings.ru12:14
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ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ru13:04
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WP: новый советник Трампа склоняет его к переходу на шведскую модель борьбы с COVID-19

Один из новых советников президента США Дональда Трампа активно продвигает в Белом доме идею перехода к шведской модели борьбы с коронавирусом, которая предполагает снятие жестких санитарных ограничений для создания у населения коллективного иммунитета.
ТАСС12:01

Завершено расследование дела о выводе Плахотнюком из РФ 500 млрд руб

"Следственным департаментом МВД России завершено расследование уголовного дела в отношении 8 участников международного преступного сообщества, которые обвиняются в выводе из Российской Федерации путем незаконных валютных операций более 500 млрд рублей", - сказала Волк в понедельник "Интерфаксу".
Интерфакс09:01
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