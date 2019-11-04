Политика
РосбалтСвидетелем по делу об импичменте Трампа станет адвокат информатора
По данным Reuters, конгрессмены подозревают информатора в связях с Демократической партией, и потому его личность тщательно скрывают. Кроме того, республиканцы настаивают на том, чтобы адвокат прошел процедуру перекрестного допроса, так как дачу письменных показаний считают неэффективной.
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Заид в своём Twitter также отметил, что республиканцы смогут в письменной форме задать вопросы его подзащитному и таким же образом получить его ответы.RT на русскомвчера в 22:25
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Доложивший о беседе Трампа и Зеленского согласился письменно ответить на вопросы
Интерфаксвчера в 21:46
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 07:19, Вашингтон
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Происшествия
Замминистра культуры Удмуртии обвинили в получении взятки
1 ноября 2019 года подозреваемого задержали сотрудники ФСБ при получении второй части взятки в размере 280 тыс. руб.
Коммерсантъ 05:25
Единоборства
Ковалева госпитализировали после нокаута от Альвареса
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе боксер Сергей Ковалев доставлен в больницу после боя с Саулем «Канело» Альваресом в Лас-Вегасе.
Sport24.ru вчера в 05:20
Общество
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
РИА Новости 04:13
Общество
К приставам подали иск о компенсации морального ущерба на 100 трлн руб
В Оренбургской области подали рекордный по сумме иск о компенсации морального вреда, пишет ТАСС. Сумма иска составила 100 трлн руб.
РБК 05:18
Культура
Путин и патриарх Кирилл осмотрели выставку «Память поколений» в Манеже
Вместе с патриархом и президентом выставку посетили мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры РФ Владимир Мединский, гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, а также митрополит Псковский и Порховский Тихон, глава Патриаршего совета по культуре.
ФедералПресс 06:50
Политика
В МИД Украины объяснили срыв разведения сил в Петровском
Разведение сил в Петровском в понедельник не состоялось из-за нарушений режима тишины, оно возможно только после семи дней соблюдения перемирия, заявил в понедельник глава МИД Украины Вадим Пристайко на брифинге.
РИА Новости 06:43
Музыка
Тейлор Свифт получила главную награду на MTV Europe Music Awards
Газета.Ru вчера в 21:13
Футбол
«Тоттенхэм» предоставит Сону психолога после страшной травмы Гомеша
Нападающему "Тоттенхэм Хотспур" Сон Хын Мину потребуется помощь врачей после матча 11-го тура английской Премьер-лиги с "Эвертоном" (1:1).
Чемпионат 07:08
Гаджеты
Статистика разгона Core i9-9900KS: не отлично, но и не ужасно
Известный магазин Silicon Lottery, который предлагает покупателям процессоры с гарантированным разгонным потенциалом, вчера начал продажи недавно анонсированных Core i9-9900KS — ограниченной серии LGA 1151-восьмиядерников, способной в номинальном режиме работать на частоте 5,0 ГГц при нагрузке на все ядра.
3DNews 04:35
Экономика
Veon сократила выручку в России
На показатель мобильной выручки Veon в России продолжило влиять увеличение с начала 2019 года ставки НДС с 18% до 20%, а также распространение безлимитных тарифов, поясняют в компании: «В то время как объемы данных продолжали сильно расти, рост доходов от них был медленнее, поскольку сохранялась ценовая конкуренция».
Коммерсантъ 02:41
Политика
Украина потребовала от России вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста с требованием отдать корабли Военно-морских сил (ВМС) республики, задержанные в ходе инцидента в Керченском проливе.
Lenta.ru 06:44
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Известия вчера в 13:10
Политика
В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии
Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.
Газета.Ru 04:15
Экономика
Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд
Состояние американского бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд до $22,9 млрд благодаря прибыли его компании Tesla, сообщает Forbes.
Ведомости вчера в 06:27
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера находится в критическом состоянии
Еще накануне стало известно, что дочь Евы Польны и Дениса Клявера срочно госпитализирована с приступом астмы.
Paparazzi.ru 02:45
Шоу-бизнес
Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены
Российская актриса Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru 06:49
Происшествия
В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли
В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru 06:14
Энергетика
«Ведомости» узнали об убыточности запасов «Сургутнефтегаза»
Максимальная доля коммерчески рентабельных запасов нефти у компании «Сургутнефтегаз» составляет 548 млн тонн (41% запасов).
РБК 01 ноября в 10:43
Армия и оружие
США вернули на Землю сверхсекретный космоплан Boeing X-37B
Американцы вернули на Землю свой космоплан, рассчитанный на то, чтобы запускать ракеты или лазер на орбите и выводить микроспутники для вывода из строя чужих космических аппаратов.
PolitOnLine.Ru 01 ноября в 06:07
Происшествия
В Нижнем Новгороде четвертые сутки ищут пропавшую девушку
РИА Новости 02 ноября в 13:31
Общество
Шторм в Канаде сдвинул с места судно, которое застряло 100 лет назад
Власти обеспокоены этой ситуацией, так как теперь судно может унести дальше и оно рухнет с водопада.
АМИТЕЛ 07:05
Политика
Бабченко подтвердил, что покинул Украину
Журналист Аркадий Бабченко сообщил в Facebook, что действительно покинул Украину. Ранее об этом рассказал его коллега Евгений Киселев.
Аргументы и Факты вчера в 07:30
Общество
Матери политзаключенных протестуют у администрации Путина
Как сообщает «МБХ медиа», среди собравшихся в центре Москвы — родственники фигурнатов «московского дела», дела «Нового величия» и «Сети», а также «ростовского дела», дела Азата Мифтахова и других громких политических дел.
Русская Планета 05:47
Политика
AP: Иран увеличил объёмы обогащения урана
Иран начал использовать дополнительные 30 центрифуг для обогащения урана, вдвое увеличив их количество.
RT на русском 05:57
Происшествия
Глава полиции Москвы выехал на место убийства главы ЦПЭ Ингушетии
Как сообщал РЕН ТВ, в субботу в результате стрельбы на западе Москвы погиб начальник Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат.
РЕН ТВ 02 ноября в 11:59