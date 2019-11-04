Политика
РосбалтСвидетелем по делу об импичменте Трампа станет адвокат информатора
По данным Reuters, конгрессмены подозревают информатора в связях с Демократической партией, и потому его личность тщательно скрывают. Кроме того, республиканцы настаивают на том, чтобы адвокат прошел процедуру перекрестного допроса, так как дачу письменных показаний считают неэффективной.
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Заид в своём Twitter также отметил, что республиканцы смогут в письменной форме задать вопросы его подзащитному и таким же образом получить его ответы.RT на русскомвчера в 22:25
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Доложивший о беседе Трампа и Зеленского согласился письменно ответить на вопросы
Интерфаксвчера в 21:46
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Космос
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