Политика
РосбалтСвидетелем по делу об импичменте Трампа станет адвокат информатора
По данным Reuters, конгрессмены подозревают информатора в связях с Демократической партией, и потому его личность тщательно скрывают. Кроме того, республиканцы настаивают на том, чтобы адвокат прошел процедуру перекрестного допроса, так как дачу письменных показаний считают неэффективной.
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Заид в своём Twitter также отметил, что республиканцы смогут в письменной форме задать вопросы его подзащитному и таким же образом получить его ответы.RT на русскомвчера в 22:25
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Доложивший о беседе Трампа и Зеленского согласился письменно ответить на вопросы
Интерфаксвчера в 21:46
Информатор, сообщивший о разговоре Трампа с Зеленским, согласился дать показания
Московский Комсомолецвчера в 22:35
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Политика
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Большинство лидеров стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) проигнорировали состоявшийся в понедельник саммит с США.
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Медведев выступит на Восточноазиатском саммите
В Бангкоке стартовал Восточноазиатский саммит. Российскую делегацию возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Известия вчера в 13:10
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На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
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Газета.Ru 01:48
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В Кремле прокомментировали решение Дании по «Северному потоку — 2»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проект "Северный поток — 2" мог быть реализован и без согласования с Данией.
РИА Новости вчера в 11:40
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Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
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Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
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Армия и оружие
Киев назвал провокацией готовность ДНР развести войска
Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) назвали провокацией сообщения о готовности ополченцев Донбасса развести силы в районе Петровского.
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Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения
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