с чего всё началось

По данным Reuters, конгрессмены подозревают информатора в связях с Демократической партией, и потому его личность тщательно скрывают. Кроме того, республиканцы настаивают на том, чтобы адвокат прошел процедуру перекрестного допроса, так как дачу письменных показаний считают неэффективной.

Свидетелем по делу об импичменте Трампа станет адвокат информатора

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