Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСвидетели рассказали о расстреле «Азовом» милиционеров в Мариуполе

В самый разгар празднования горожанами 9 мая в центре города началась стрельба, в которой погибли не менее 13 человек. Те события отражены, в частности, в справке Донецкого зонального отдела Военной службы правопорядка Украины — ее копию РИА Новости передал экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.
Читать в источнике
Комментировать29
с чего всё началось

Свидетели рассказали о расстреле «Азовом» милиционеров в Мариуполе

Украинских милиционеров из подконтрольного Киеву мариупольского управления МВД 9 мая 2014 года расстрелял батальон Нацгвардии "Азов", а сигнал на открытие огня по своим же отдал вновь назначенный тогда начальник горуправления Валерий Андрощук, считают свидетели нового расследования РИА Новости о деятельности украинских силовиков в Донбассе.
РИА Новости00:40

Подробнее о событии

Свидетели расстрела милиционеров в Мариуполе обвинили в убийствах батальон «Азов»

Life.ru03:06

Свидетели рассказали, как «Азов» убивал милиционеров в Мариуполе 9 мая 2014-го

Телеканал 360°02:32

«Не хотели идти против народа»: «Азов» подозревают в расстреле своих

РИА Новости01:00

Свидетели рассказали о расстреле «Азовом» милиционеров в Мариуполе

ФАН01:59

Свидетели рассказали о расстреле «Азовом» милиционеров в Мариуполе в 2014 году

Взгляд.ру01:55

Поплатились за отказ: Экс-сотрудник СБУ вскрыл неудобную для Украины правду о расстреле в Мариуполе

Царьград01:36

Свидетели рассказали, как «Азов» расстрелял милиционеров в Мариуполе

RuNews24.ru02:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 03:26, Ашберн
Армия и оружие

Новый гусеничный БТР для Крайнего Севера создают в России

Российская газета вчера в 02:27
16
Общество

Попова назвала Путину три этапа снятия ограничений из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила снимать ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса, в три этапа.
РБК 06 мая в 09:20
2,6K
Общество

SCMP: Китай может продать часть госдолга США

Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.
Газета.Ru вчера в 22:39
278
Происшествия

МиГ-29 ВВС Индии рухнул близ границы с Пакистаном

Истребитель МиГ-29 ВВС Индии разбился в приграничной с Пакистаном провинции Пенджаб во время учебного полета, сообщает Hindustan Times.
Вести.Ru 03:14
Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Газета.Ru 03:00
2,2K
Политика

Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»

Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
213
Общество

Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции

Газета.Ru 03:05
1,6K
Космос

Пентагон объявил о новой миссии секретного космического беспилотника

В среду ВВС США заявили, что в этом месяце отправят на орбиту свой высокотехнологичный космический беспилотный самолет X-37B.
Planet Today 06 мая в 17:08
1
Армия и оружие

Сергей Шойгу приказал провести салют в Мурманске 9 мая

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ об артиллерийских салютах 9 мая.
Би-порт 02:30
7
Экономика

Половина застройщиков в России могут не сдать новостройки вовремя

Половина девелоперов в России могут не сдать вовремя новостройки из-за кризиса, который связан с распространением коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 16:00
1
Общество

Вирусолог назвал часто забываемый путь заражения коронавирусом

Специалист отметил, что о подобном способе заражения многие люди забывают и не применяют соответствующие меры защиты.
Известия 02:45
183
Политика

Помпео пообещал главе МИД Украины «создавать издержки» для России

Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил о поддержке Вашингтоном Киева, а также готовности американской администрации «создавать издержки» для России.
Известия вчера в 21:33
44
Технологии

Хакеры завели страничку на WordPress

По данным компании, в 2020 году около 730 тыс. пользователей сайтов из доменной зоны .ru под управлением WordPress столкнулись с вредоносным софтом, а число уникальных адресов, с которых распространялись вредоносные объекты, достигло 38 тыс.
Коммерсантъ вчера в 18:53
2
Политика

Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа

Палата представителей (нижняя палата парламента) Национального собрания Белоруссии в пятницу на внеочередном заседании назначила президентские выборы в республике на 9 августа.
ТАСС 03:01
2
Шоу-бизнес

Клип Ольги Бузовой о самоизоляции набрал больше миллиона просмотров

3 апреля 33-летняя Ольга Бузова решила похайпить на тогда еще свежей теме самоизоляции и выпустила клип на композицию «Давай останемся дома».
MOS.news 00:40
8
Армия и оружие

Минобороны России рассекретило документы об освобождении Праги

Ранее Минобороны России рассекретило архивные документы об операции советских войск по освобождению Берлина в 1945 году.
RT на русском вчера в 20:47
Игры

Вышел новый трейлер «Vampire: Masquerade — Bloodlines 2» про безумные танцы

Долгожданная игра про вампиров «Vampire: Masquerade - Bloodlines 2» сегодня выпустила новый трейлер во время мероприятия Inside Xbox.
Ридус вчера в 20:32
Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
2K
Политика

Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском вчера в 15:44
434
Происшествия

В Костромской области выявили 22 новых случая заражения коронавирусом

Кострома, 8 мая 2020, 10:09 — REGNUM За сутки в Костромской области наличие нового коронавируса подтвердилось ещё у 22 человек — передаёт региональный оперативный штаб по ситуации.
REGNUM 03:09
21
Общество

Геннадий Онищенко: Коронавирус «выдыхается»

Доктор медицинских наук, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в России.
Pravda.Ru вчера в 05:28
1,8K
Наука

Израильтяне научили разведывательный беспилотник сбрасывать надувные плоты

N+1 03:01
Общество

Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей

Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС вчера в 07:15
2,4K
Происшествия

В Новосибирской области выявили 63 новых случая коронавируса

Шестьдесят три новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, общее количество превысило 800, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 06 мая в 01:16
449
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия вчера в 02:07
2,5K
Общество

В Саратовской области число случаев коронавируса выросло до 876

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Саратовской области за сутки увеличилось на 41, общее число заболевших выросло до 876 человек, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:40
499
Общество

Определены основные способы защиты от клещей

По словам Кривошеиной, необходимо помнить, что клещи всегда ползут снизу вверх.
Время Н 01:48
4
Общество

В России семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку

Москва, 8 мая 2020, 09:52 — REGNUM Дополнительные меры поддержки могут быть предоставлены российским семьям с детьми, которые находились в трудной ситуации или оказались в ней из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 02:52
3
Шоу-бизнес

Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить детей

Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить еще детей.
Дни24 вчера в 01:58
16
Экономика

Исчисление страховых взносов субъектами МСП: не забываем о новшествах

С 1 апреля для малых и средних предприятий установлен пониженный совокупный тариф страховых взносов 15%.
Главная книга 06 мая в 06:15
1
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное