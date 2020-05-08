Украинских милиционеров из подконтрольного Киеву мариупольского управления МВД 9 мая 2014 года расстрелял батальон Нацгвардии "Азов", а сигнал на открытие огня по своим же отдал вновь назначенный тогда начальник горуправления Валерий Андрощук, считают свидетели нового расследования РИА Новости о деятельности украинских силовиков в Донбассе.

с чего всё началось

В самый разгар празднования горожанами 9 мая в центре города началась стрельба, в которой погибли не менее 13 человек. Те события отражены, в частности, в справке Донецкого зонального отдела Военной службы правопорядка Украины — ее копию РИА Новости передал экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.

Свидетели рассказали о расстреле «Азовом» милиционеров в Мариуполе

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