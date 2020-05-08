Армия и оружие
РИА НовостиСвидетели рассказали о расстреле «Азовом» милиционеров в Мариуполе
В самый разгар празднования горожанами 9 мая в центре города началась стрельба, в которой погибли не менее 13 человек. Те события отражены, в частности, в справке Донецкого зонального отдела Военной службы правопорядка Украины — ее копию РИА Новости передал экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.
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с чего всё началось
Украинских милиционеров из подконтрольного Киеву мариупольского управления МВД 9 мая 2014 года расстрелял батальон Нацгвардии "Азов", а сигнал на открытие огня по своим же отдал вновь назначенный тогда начальник горуправления Валерий Андрощук, считают свидетели нового расследования РИА Новости о деятельности украинских силовиков в Донбассе.РИА Новости00:40
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Армия и оружие
Новый гусеничный БТР для Крайнего Севера создают в России
Российская газета вчера в 02:27
Общество
Попова назвала Путину три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила снимать ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса, в три этапа.
РБК 06 мая в 09:20
Общество
SCMP: Китай может продать часть госдолга США
Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.
Газета.Ru вчера в 22:39
Происшествия
МиГ-29 ВВС Индии рухнул близ границы с Пакистаном
Истребитель МиГ-29 ВВС Индии разбился в приграничной с Пакистаном провинции Пенджаб во время учебного полета, сообщает Hindustan Times.
Вести.Ru 03:14
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Газета.Ru 03:00
Политика
Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»
Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
Общество
Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции
Газета.Ru 03:05
Космос
Пентагон объявил о новой миссии секретного космического беспилотника
В среду ВВС США заявили, что в этом месяце отправят на орбиту свой высокотехнологичный космический беспилотный самолет X-37B.
Planet Today 06 мая в 17:08
Армия и оружие
Сергей Шойгу приказал провести салют в Мурманске 9 мая
Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ об артиллерийских салютах 9 мая.
Би-порт 02:30
Экономика
Половина застройщиков в России могут не сдать новостройки вовремя
Половина девелоперов в России могут не сдать вовремя новостройки из-за кризиса, который связан с распространением коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 16:00
Общество
Вирусолог назвал часто забываемый путь заражения коронавирусом
Специалист отметил, что о подобном способе заражения многие люди забывают и не применяют соответствующие меры защиты.
Известия 02:45
Политика
Помпео пообещал главе МИД Украины «создавать издержки» для России
Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил о поддержке Вашингтоном Киева, а также готовности американской администрации «создавать издержки» для России.
Известия вчера в 21:33
Технологии
Хакеры завели страничку на WordPress
По данным компании, в 2020 году около 730 тыс. пользователей сайтов из доменной зоны .ru под управлением WordPress столкнулись с вредоносным софтом, а число уникальных адресов, с которых распространялись вредоносные объекты, достигло 38 тыс.
Коммерсантъ вчера в 18:53
Политика
Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа
Палата представителей (нижняя палата парламента) Национального собрания Белоруссии в пятницу на внеочередном заседании назначила президентские выборы в республике на 9 августа.
ТАСС 03:01
Шоу-бизнес
Клип Ольги Бузовой о самоизоляции набрал больше миллиона просмотров
3 апреля 33-летняя Ольга Бузова решила похайпить на тогда еще свежей теме самоизоляции и выпустила клип на композицию «Давай останемся дома».
MOS.news 00:40
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Праги
Ранее Минобороны России рассекретило архивные документы об операции советских войск по освобождению Берлина в 1945 году.
RT на русском вчера в 20:47
Игры
Вышел новый трейлер «Vampire: Masquerade — Bloodlines 2» про безумные танцы
Долгожданная игра про вампиров «Vampire: Masquerade - Bloodlines 2» сегодня выпустила новый трейлер во время мероприятия Inside Xbox.
Ридус вчера в 20:32
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
Политика
Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском вчера в 15:44
Происшествия
В Костромской области выявили 22 новых случая заражения коронавирусом
Кострома, 8 мая 2020, 10:09 — REGNUM За сутки в Костромской области наличие нового коронавируса подтвердилось ещё у 22 человек — передаёт региональный оперативный штаб по ситуации.
REGNUM 03:09
Общество
Геннадий Онищенко: Коронавирус «выдыхается»
Доктор медицинских наук, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в России.
Pravda.Ru вчера в 05:28
Общество
Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей
Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС вчера в 07:15
Происшествия
В Новосибирской области выявили 63 новых случая коронавируса
Шестьдесят три новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, общее количество превысило 800, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 06 мая в 01:16
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Известия вчера в 02:07
Общество
В Саратовской области число случаев коронавируса выросло до 876
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Саратовской области за сутки увеличилось на 41, общее число заболевших выросло до 876 человек, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:40
Общество
Определены основные способы защиты от клещей
По словам Кривошеиной, необходимо помнить, что клещи всегда ползут снизу вверх.
Время Н 01:48
Общество
В России семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку
Москва, 8 мая 2020, 09:52 — REGNUM Дополнительные меры поддержки могут быть предоставлены российским семьям с детьми, которые находились в трудной ситуации или оказались в ней из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 02:52
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить детей
Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить еще детей.
Дни24 вчера в 01:58
Экономика
Исчисление страховых взносов субъектами МСП: не забываем о новшествах
С 1 апреля для малых и средних предприятий установлен пониженный совокупный тариф страховых взносов 15%.
Главная книга 06 мая в 06:15