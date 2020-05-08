Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСвидетели рассказали о расстреле «Азовом» милиционеров в Мариуполе

В самый разгар празднования горожанами 9 мая в центре города началась стрельба, в которой погибли не менее 13 человек. Те события отражены, в частности, в справке Донецкого зонального отдела Военной службы правопорядка Украины — ее копию РИА Новости передал экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.
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с чего всё началось

Свидетели рассказали о расстреле «Азовом» милиционеров в Мариуполе

Украинских милиционеров из подконтрольного Киеву мариупольского управления МВД 9 мая 2014 года расстрелял батальон Нацгвардии "Азов", а сигнал на открытие огня по своим же отдал вновь назначенный тогда начальник горуправления Валерий Андрощук, считают свидетели нового расследования РИА Новости о деятельности украинских силовиков в Донбассе.
РИА Новости00:40

Подробнее о событии

Свидетели раскрыли, как «Азов» расстрелял силовиков в Мариуполе

URA.Ru03:38

Свидетели расстрела милиционеров в Мариуполе обвинили в убийствах батальон «Азов»

Life.ru03:06

Свидетели рассказали о расстреле «Азовом» милиционеров в Мариуполе

ФАН01:59

Свидетели рассказали, как «Азов» убивал милиционеров в Мариуполе 9 мая 2014-го

Телеканал 360°02:32

Свидетели рассказали о расстреле «Азовом» милиционеров в Мариуполе в 2014 году

Взгляд.ру01:55

Поплатились за отказ: Экс-сотрудник СБУ вскрыл неудобную для Украины правду о расстреле в Мариуполе

Царьград01:36

«Не хотели идти против народа»: «Азов» подозревают в расстреле своих

РИА Новости01:00
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Политика

Путин назвал бредом обвинения СССР во Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" назвал бредом попытки обвинить СССР в подготовке и развязывании Второй мировой войны.
Газета.Ru 04:35
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Политика

Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»

Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия вчера в 02:07
2,5K
Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
2,4K
Общество

В России семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку

Москва, 8 мая 2020, 09:52 — REGNUM Дополнительные меры поддержки могут быть предоставлены российским семьям с детьми, которые находились в трудной ситуации или оказались в ней из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 02:52
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Политика

Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили

Грузия отозвала посла из Киева для консультаций в связи с назначением бывшего президента Михаила Саакашвили главой украинского исполнительного комитета Национального совета реформ, сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
Коммерсантъ 04:27
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Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть

Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 15,69 копейки до 76,72 рубля. Цены на нефть выросли в пятницу.
Вести.Ru 03:23
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Происшествия

В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку

Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку на территории аэродрома в Крыму, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
РИА Новости вчера в 10:36
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Авто

Представлен обновлённый Nissan Kicks

Стоит сказать, что кроссовер Nissan Kicks, который продаётся на глобальном рынке, пользуется устойчивым спросом.
Тарантас Ньюс 03:59
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Общество

Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции

Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС вчера в 14:40
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Армия и оружие

Минобороны России рассекретило документы об освобождении Праги

Ранее Минобороны России рассекретило архивные документы об операции советских войск по освобождению Берлина в 1945 году.
RT на русском вчера в 20:47
3
Космос

Специалисты NASA показали масштабы таяния льдов

Исследователи отмечают, что таяние шельфовых ледников не повышает уровень океана, так как льды уже плавают в нем. При этом повышение уровня мирового океана за счет таяния льдов Антарктиды и Гренландии составило за 16 лет 14 мм, что немногим менее 1/3 от общего повышения уровня мирового океана.
REGNUM 06 мая в 02:39
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Экономика

Назван самый обедневший человек мира

Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос в 2020 году заработал 24 миллиарда долларов на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 09:49
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Происшествия

Конвоиры отказались доставлять задержанного «омбудсмена полиции» в суд: главк опроверг

Конвойный полк утром 8 мая устроил саботаж, отказавшись везти «омбудсмена полиции» Владимира Воронцова в суд.
Московский Комсомолец 03:34
Политика

Путин рассказал о своей первой работе

Президент России Владимир Путин рассказал о своей первой работе в государственных органах в интервью телерадиокомпании "Мир".
Газета.Ru 04:10
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Политика

Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа

Палата представителей (нижняя палата парламента) Национального собрания Белоруссии в пятницу на внеочередном заседании назначила президентские выборы в республике на 9 августа.
ТАСС 03:01
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Общество

Дуров назвал причины для отказа от переезда в США

Известия 03:20
1,7K
Общество

Названы регионы-лидеры по заболеваемости COVID-19

За последние сутки в России выявили 11 231 новый случай заражения коронавирусом в 84 российских регионах.
РИА Новости вчера в 05:55
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Здоровье

В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32
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Общество

В Красноярском крае режим самоизоляции в ближайшее время не снимут

Красноярск, 8 мая 2020, 08:03 — REGNUM Снятие режима самоизоляции после майских праздников в Красноярском крае не предполагается, сообщили ИА REGNUM 8 мая в правительстве региона.
REGNUM 01:03
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Хоккей

Гаврилов опроверг информацию об участии в организации «договорняка»

Бывший вратарь "Салавата Юлаева" и "Сочи" Андрей Гаврилов опроверг информацию об участии в организации договорного характера матча белорусской хоккейной Экстралиги между "Динамо-Молодечно" и "Могилевом".
РИА Новости вчера в 15:40
Общество

Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России

Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
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Общество

В Свердловской области продлят ограничения по коронавирусу

Екатеринбург, 8 мая 2020, 11:37 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение продлить действие запретов по коронавирусу.
REGNUM 04:37
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Происшествия

Проценко назвал число пациентов Коммунарки в тяжелом состоянии

В инфекционной больнице в Коммунарке, где лечат заболевших коронавирусной инфекцией, более половины пациентов в тяжелом состоянии.
РБК вчера в 04:19
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Футбол

«Старостин говорил — «Бесков трус. Лечился от трусости!» Евгений Ловчев — в «Разговоре по пятницам»

Героем первого выпуска стал знаменитый футболист и тренер Евгений Ловчев. Мы приехали к Ловчеву в имение под Рузу.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Шоу-бизнес

Никита Джигурда вызвал Александра Емельяненко на бой

Шоумэн решил вызвать на бой Емельяненко после того, как тот сказал, что шоумену Джигурде и российскому телеведущему Владимиру Соловьеву не нужно выходить на ринг, так как «уже песок сыпется».
ФАН вчера в 10:19
22
Общество

В Минпросвещения пока не принято решение о переносе сроков ЕГЭ

Министерство просвещения Российской Федерации пока не принимало решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена.
ТК Звезда 06 мая в 04:53
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Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
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Единоборства

Хрюнов предложил Тайсону подраться с Емельяненко за миллион

Российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал, как во время общения с Майком Тайсоном предложил 53-летнему американцу бой с Александром Емельяненко.
ProstoProSport 06 мая в 08:59
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Футбол

«Барселона» хочет сократить зарплатную ведомость на 230 млн евро

"Барселона" готовит бюджет на следующий сезон, учитывая финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса.В прошлом году бюджет каталонцев составлял 1 миллиард 47 миллионов евро, причем 680 млн евро (65% от бюджета) уходило на зарплаты.
Soccer.ru 04:35
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