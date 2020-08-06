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РИА Новости
РИА Новости

Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания

Актер Михаил Ефремов сразу после смертельного ДТП сидел на заднем сидении своего автомобиля, сообщила одна из свидетельниц, которая оказалась на месте аварии. Об этом пишет "Комсомольская правда".В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

Суд над Михаилом Ефремовым 6 августа 2020: прямая онлайн-трансляция

В машине Ефремова нашли следы тайного пассажира.
Комсомольская правда22:00
Подробнее о событии
РИА Новости

Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания

РИА Новости08:24
Вечерняя Москва

Свидетель о ДТП с Ефремовым: Видела, как его с заднего сиденья достали

Вечерняя Москва04:34
Национальная служба новостей

Машина перевернута, а Ефремов на пассажирском. Свидетели ДТП рассказали об увиденном

Национальная служба новостей04:57
Lenta.ru

Ефремова заметили на заднем сиденье попавшей в аварию машины

Lenta.ru06:33
Московский Комсомолец

Свидетель рассказала в суде, что видела Ефремова на пассажирском сиденье

Московский Комсомолец04:23
Комсомольская правда

«Пострадавший был ещё жив»: свидетельница выступила на суде об аварии Ефремова

Комсомольская правда04:21
РЕН ТВ

Свидетель: Не видела Ефремова на водительском месте после ДТП

РЕН ТВ04:17

Житель Бейрута найден живым в море через сутки с лишним после взрыва

Один из рабочих взорвавшегося 4 августа порта в Бейруте был обнаружен живым в Средиземном море спустя 30 часов после катастрофического взрыва Мужчину, чудесным образом найденного в море, зовут Амин аль-Захид.
Ридус11:46
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