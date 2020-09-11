Происшествия
Piter.tvМВД заявило о поиске покинувшей Россию спутницы Навального в Томске
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с чего всё началось
«В то же время Марина Певчих, одна из находившихся с Навальным, постоянно проживающая в Великобритании, 20 августа уклонилась от дачи объяснений», — говорится в сообщении на сайте МВД.Известия01:03
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Политика
Страны ЕС на заседании СБ ООН вслед за США подняли тему Навального
Представители Великобритании и Бельгии на встрече Совета Безопасности ООН вслед за выступлением американского дипломата потребовали в четверг от России справедливого расследования инцидента с блогером Алексеем Навальным.
ТАСС вчера в 17:41
Общество
В российских магазинах планируют ввести двойные ценники
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Вести.Ru 02:34
Происшествия
МВД ищет спутницу Навального, которая уклонилась от дачи показаний
МВД устанавливает местонахождение одной из сопровождавших оппозиционера Алексея Навального в поездке по Сибири, которая уклонилась от дачи объяснений.
BFM.ru 01:55
Политика
Хайко Маас рассматривает вариант с приостановкой Nord Stream 2
Маас добавил, что на повестку дня будут вынесены все потенциальные варианты, и правительство их обстоятельно рассмотрит.
ГЛАС.RU 02:39
Происшествия
В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России
Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАСС вчера в 11:09
Здоровье
В дни голосования тамбовчане могут сделать прививку от гриппа
В ближайшие три дня на избирательных участках в образовательных и медицинских организациях тамбовчане смогут сделать прививки от гриппа.
448 вёрст 02:22
Армия и оружие
Атомная подлодка Северного флота выполнила стрельбу в Баренцевом море
Многоцелевая атомная подводная лодка Северного флота провела стрельбу противолодочной ракетой в Баренцевом море.
RT на русском 02:44
Религия
Церковный суд решил отстранить от церкви схимонаха Сергия
Эхо Москвы вчера в 06:07
Шоу-бизнес
Дочь осужденного Ефремова рассказала об избиениях со стороны матери
Родная дочь знаменитого российского актера Михаила Ефремова Анна Мария поведала трагичную историю из своего детства, которое проходило под гнетом выпивающей матери.
CT news вчера в 14:27
Армия и оружие
Единая система ПВО стран СНГ пройдет проверку на боеготовность
Народные новости 02:52
Общество
Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова
Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомости вчера в 12:04
Политика
Пушков оценил решение Литвы признать Тихановскую главой Белоруссии
10 сентября литовский сейм признал главу координационного совета белорусской оппозиции, кандидата в президенты республики Светлану Тихановскую избранным президентом Белоруссии.
Известия вчера в 19:13
Шоу-бизнес
Екатерина Климова продемонстрировала фигуру в мешковатом купальнике
Ведь на идеальную фигуру Климовой можно было подобрать более подходящую модель.
Территория новостей 02:25
Шоу-бизнес
Новым образом удивила поклонников певица Вера Брежнева
На размещенном в соцсети видеоролике Брежнева появляется в необычном для себя образе - у нее прическа каре, при этом челка густая и прямая.
ИнфоСМИ 09 сентября в 13:06
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото поцелуя Анны Семенович и Дмитрия Губерниева
Анна Семенович летом рассказывала о том, что у нее наладилась личная жизнь, и певица встретила того самого мужчину, с которым готова строить семью.
Uznayvse.ru вчера в 12:48
Кино
Сериал «Ходячие мертвецы» закроют после 11-го сезона в 2022 году
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Усекновение главы Иоанна Предтечи: как это видели великие художники
Усекновение главы пророка Иоанна Предтечи, которое верующие вспоминают 11 сентября, столетиями притягивало лучших живописцев.
Российская газета вчера в 19:25
Происшествия
Заключенные кузбасской колонии устроили пир с запеченным поросенком
Вести.Ru вчера в 15:13
Игры
Epic Games снова бесплатно раздаёт игры и поддерживает разработчиков
Магазин Epic Games Store снова предлагает желающим бесплатно скачать игры.
iXBT.com 00:25
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Звездолётный экшен Star Wars: Squadrons улетел на золото
Творческий руководитель Star Wars: Squadrons Иэн Фрейзер (Ian Frazier) у себя в микроблоге объявил о достижении звездолётным экшеном EA Motive важной вехи производства.
3DNews 02:34
Теннис
Белоруска Азаренко победила Серену Уильямс в полуфинале US Open
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла американку Серену Уильямс в полуфинале US Open.
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В Липецке избит сторонник Навального
Как сообщает депутат областного совета Олег Хомутинников на своей странице в Телеграм, в Липецке с ножом напали на активиста штаба Навального Александра Наумова.
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Опасения геймеров оказались напрасными, поскольку появилось доказательство того, что GeForce RTX 3090 Founders Edition вместится в стандартный ATX-корпус.
Дни24 вчера в 13:11
Армия и оружие
Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик ВВС США над Черным морем
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Названы болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов перечислил заболевания, при которых вакцинация от коронавируса абсолютно противопоказана, пишет "Вечерняя Москва".
РИА Новости 00:08
Экономика
Законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии внесен в Госдуму
Депутаты от «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, касающийся недоплаченных пенсий.
Цензуры.Нет 08 сентября в 09:08
Политика
Раскрыта роль ЦРУ в операции по задержанию 33 россиян в Минске
Сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) знали об операции украинских спецслужб, которые рассчитывали заполучить задержанных в Минске в июле 33 россиян.
Известия 02:29
Общество
Умер игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов
РБК вчера в 16:50