Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания

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Актер Михаил Ефремов сразу после смертельного ДТП сидел на заднем сидении своего автомобиля, сообщила одна из свидетельниц, которая оказалась на месте аварии. Об этом пишет "Комсомольская правда".