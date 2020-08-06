Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания
Актер Михаил Ефремов сразу после смертельного ДТП сидел на заднем сидении своего автомобиля, сообщила одна из свидетельниц, которая оказалась на месте аварии. Об этом пишет "Комсомольская правда".В источнике
С чего всё началось
Суд над Михаилом Ефремовым 6 августа 2020: прямая онлайн-трансляция
В машине Ефремова нашли следы тайного пассажира.
Комсомольская правда22:00
Подробнее о событии
«Пострадавший был ещё жив»: свидетельница выступила на суде об аварии Ефремова
Комсомольская правда04:21