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РИА Новости
РИА Новости

Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания

Актер Михаил Ефремов сразу после смертельного ДТП сидел на заднем сидении своего автомобиля, сообщила одна из свидетельниц, которая оказалась на месте аварии. Об этом пишет "Комсомольская правда".В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

Суд над Михаилом Ефремовым 6 августа 2020: прямая онлайн-трансляция

В машине Ефремова нашли следы тайного пассажира.
Комсомольская правда22:00
Подробнее о событии
Москва 24

Дело Ефремова. Что рассказали свидетели в суде

Москва 2412:00
РИА Новости

Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания

РИА Новости08:24
Комсомольская правда

«Пострадавший был ещё жив»: свидетельница выступила на суде об аварии Ефремова

Комсомольская правда04:21
Вечерняя Москва

Свидетель о ДТП с Ефремовым: Видела, как его с заднего сиденья достали

Вечерняя Москва04:34
Московский Комсомолец

Свидетель рассказала в суде, что видела Ефремова на пассажирском сиденье

Московский Комсомолец04:23
Lenta.ru

Ефремова заметили на заднем сиденье попавшей в аварию машины

Lenta.ru06:33
РЕН ТВ

Свидетель: Не видела Ефремова на водительском месте после ДТП

РЕН ТВ04:17

Нурмагомедов поддержал потребовавшего титульный бой Магомедшарипова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов поддержал соотечественника Забита Магомедшарипова, который обратился к руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и потребовал титульный поединок.
Lenta.ru14:37
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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Турецкий беспилотник атаковал позиции курдов на северо-востоке Сирии

Ранее позиции курдов у Айн-Исса турецкие военные обстреливали 2 августа, а 29 июля турецкая армия и протурецкие группировки сирийской оппозиции обстреляли позиции СДС в районе поселка Абу Расейн на севере провинции Хасака.
ИА Красная Весна09:16

Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом потребовали от порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2". Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на письмо сенаторов.
Газета.Ru09:51
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Траулер с выявленным очагом COVID-19 зашел в Калининград

Российский рыболовный траулер "Карелия", на борту которого санитарные службы Фарерских островов выявили очаг коронавирусной инфекции, зашел в Калининградский рыбный морской порт 6 августа около 7 часов утра.
Российская газета06:34
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ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки

Помимо отмены требования о репатриации и ограничений на зачисление валютной выручки на зарубежные счета, ЦБ предложил упростить порядок взаимодействия бизнеса с уполномоченными банками при совершении валютных операций.
РБК06:40
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Минздрав Казахстана объяснил, кто может не носить защитные маски

Описание категорий людей и окружающих условий, при которых граждане могут не надевать маску для защиты от коронавируса, сделал министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой, 4 августа на заседании правительства республики.
ИА Красная Весна4 августа в 03:50

Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2

Южнокорейская корпорация Samsung Electronics в среду в ходе онлайн-презентации Galaxy Unpacked представила новый фаблет Galaxy Note 20, раскладной смартфон Galaxy Z Fold 2, планшет Galaxy Tab S7, а также беспроводные наушники Galaxy Buds Live и умные часы Galaxy Watch 3. Презентацию провел глава подразделения мобильных коммуникаций Но Тэ Мун.
ТАССвчера в 13:12
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