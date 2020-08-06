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Газета.Ru
Газета.Ru

Свидетельница по делу о ДТП с Ефремовым дала неожиданные показания

Актер Михаил Ефремов сразу после смертельной аварии сидел на заднем сиденье своего автомобиля. Об этом сообщила одна из свидетельниц, оказавшаяся на месте аварии, передает РИА "Новости". По ее словам, она подошла к перевернутой машине пострадавшего Сергея Захарова.В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

Суд над Михаилом Ефремовым 6 августа 2020: прямая онлайн-трансляция

В машине Ефремова нашли следы тайного пассажира.
Комсомольская правда22:00
Подробнее о событии
РИА Новости

Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания

РИА Новости08:24
Комсомольская правда

«Пострадавший был ещё жив»: свидетельница выступила на суде об аварии Ефремова

Комсомольская правда04:21
Национальная служба новостей

Машина перевернута, а Ефремов на пассажирском. Свидетели ДТП рассказали об увиденном

Национальная служба новостей04:57
Вечерняя Москва

Свидетель о ДТП с Ефремовым: Видела, как его с заднего сиденья достали

Вечерняя Москва04:34
Московский Комсомолец

Свидетель рассказала в суде, что видела Ефремова на пассажирском сиденье

Московский Комсомолец04:23
Lenta.ru

Ефремова заметили на заднем сиденье попавшей в аварию машины

Lenta.ru06:33
РЕН ТВ

Свидетель: Не видела Ефремова на водительском месте после ДТП

РЕН ТВ04:17

Ученые выяснили, кого цвета может быть растительность на других планетах

Новая модель фотосинтеза вывела принцип эволюции, согласно которому растительность, существующая за счет солнечного света, не может быть никакого иного цвета, кроме как зеленого.
Актуальные Новости12:39

Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБК09:56
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В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости4 августа в 09:58
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Минздрав предложил изменить состав автомобильной аптечки

В документе говорится, что бинты малых размеров (5 м х 5 см и 5 м х 7 см) следует исключить из состава аптечки, поскольку их применение «при оказании первой помощи пострадавшим в ДТП не имеет смысла», так как они используются при незначительных повреждениях.
РБК13:28
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