Свидетельница по делу о ДТП с Ефремовым дала неожиданные показания

Комсомольская правда 3 18

Актер Михаил Ефремов сразу после смертельной аварии сидел на заднем сиденье своего автомобиля. Об этом сообщила одна из свидетельниц, оказавшаяся на месте аварии, передает РИА "Новости". По ее словам, она подошла к перевернутой машине пострадавшего Сергея Захарова.