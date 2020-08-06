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Газета.Ru
Газета.Ru

Свидетельница по делу о ДТП с Ефремовым дала неожиданные показания

Актер Михаил Ефремов сразу после смертельной аварии сидел на заднем сиденье своего автомобиля. Об этом сообщила одна из свидетельниц, оказавшаяся на месте аварии, передает РИА "Новости". По ее словам, она подошла к перевернутой машине пострадавшего Сергея Захарова.В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

Суд над Михаилом Ефремовым 6 августа 2020: прямая онлайн-трансляция

В машине Ефремова нашли следы тайного пассажира.
Комсомольская правда22:00
Подробнее о событии
РИА Новости

Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания

РИА Новости08:24
Москва 24

Свидетель рассказала, что не видела Ефремова за рулем после ДТП

Москва 2404:58
РЕН ТВ

Свидетель: Не видела Ефремова на водительском месте после ДТП

РЕН ТВ04:17
Вечерняя Москва

Свидетель о ДТП с Ефремовым: Видела, как его с заднего сиденья достали

Вечерняя Москва04:34
Московский Комсомолец

Свидетель рассказала в суде, что видела Ефремова на пассажирском сиденье

Московский Комсомолец04:23
Комсомольская правда

«Пострадавший был ещё жив»: свидетельница выступила на суде об аварии Ефремова

Комсомольская правда04:21
Агентство Москва

Свидетель заявила, что не видела Ефремова за рулем, а после аварии он был пьян и не мог стоять на ногах

Агентство Москва04:37

Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБК09:56
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Свидетель обвинения дал показания против Михаила Ефремова в суде

Свидетель ДТП с участием актера Михаила Ефремова Владислав Женжебир заявил в Пресненском районном суде, что лично видел, как артиста выводили с водительского сиденья его внедорожника сразу после аварии.
Русская Планета07:18
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом потребовали от порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2". Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на письмо сенаторов.
Газета.Ru09:51
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Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
REGNUM06:32
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В Петербурге разрешили спортивные и культурные мероприятия на улицах

Как отмечается, будет снят запрет на проведение на улицах спортивных, культурных и зрелищных мероприятий при условии обязательного использования зрителями средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также соблюдения дистанции.
RT на русском10:43
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