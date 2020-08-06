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Газета.Ru
Газета.Ru

Свидетельница по делу о ДТП с Ефремовым дала неожиданные показания

Актер Михаил Ефремов сразу после смертельной аварии сидел на заднем сиденье своего автомобиля. Об этом сообщила одна из свидетельниц, оказавшаяся на месте аварии, передает РИА "Новости". По ее словам, она подошла к перевернутой машине пострадавшего Сергея Захарова.В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

Суд над Михаилом Ефремовым 6 августа 2020: прямая онлайн-трансляция

Во время судебного процесса прокурор огласит артисту суть обвинений, после чего сторона защиты и сам Ефремов представят судье свое мнение о произошедшем.
Комсомольская правда22:00
Подробнее о событии
РИА Новости

Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания

РИА Новости08:24
Lenta.ru

Ефремова заметили на заднем сиденье попавшей в аварию машины

Lenta.ru06:33
Комсомольская правда

«Пострадавший был ещё жив»: свидетельница выступила на суде об аварии Ефремова

Комсомольская правда04:21
Вечерняя Москва

Свидетель о ДТП с Ефремовым: Видела, как его с заднего сиденья достали

Вечерняя Москва04:34
Московский Комсомолец

Свидетель рассказала в суде, что видела Ефремова на пассажирском сиденье

Московский Комсомолец04:23
Национальная служба новостей

Машина перевернута, а Ефремов на пассажирском. Свидетели ДТП рассказали об увиденном

Национальная служба новостей04:57
РЕН ТВ

Свидетель: Не видела Ефремова на водительском месте после ДТП

РЕН ТВ04:17

Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к 6, 6,5 и 7 годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы
РБК09:56
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Владелец Rhosus после ЧП в Бейруте обратился в консульство РФ на Кипре

Российский бизнесмен из Хабаровска Игорь Гречушкин, у которого, по данным СМИ, конфисковали сухогруз Rhosus и взорвавшийся в ливанской столице груз селитры, накануне обратился к консульство РФ на Кипре.
РЕН ТВ04:44
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Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Деньги Елена Молчанова © ИА REGNUM Предлагается ввести дополнительные социальные выплаты: граждане, чей доход оказался ниже прожиточного минимума, установленного в их регионе, должны получать финансовую помощь в размере прожиточного минимума, установленного в каждом конкретном регионе.
REGNUM06:32
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Нейросеть поможет медикам Бурятии диагностировать пневмонию

Сбербанк передал в республиканскую больницу новое медицинское оборудование Бурятские медики начали диагностировать пневмонию, в том числе признаки COVID-19, по снимкам компьютерной томографии (КТ) с помощью искусственного интеллекта (ИИ).
Байкал-Daily02:00

Свидетель обвинения дал показания против Михаила Ефремова в суде

Свидетель ДТП с участием актера Михаила Ефремова Владислав Женжебир заявил в Пресненском районном суде, что лично видел, как артиста выводили с водительского сиденья его внедорожника сразу после аварии.
Русская Планета07:18
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ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки

Помимо отмены требования о репатриации и ограничений на зачисление валютной выручки на зарубежные счета, ЦБ предложил упростить порядок взаимодействия бизнеса с уполномоченными банками при совершении валютных операций.
РБК06:40
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