Свидетельница по делу о ДТП с Ефремовым дала неожиданные показания
Актер Михаил Ефремов сразу после смертельной аварии сидел на заднем сиденье своего автомобиля. Об этом сообщила одна из свидетельниц, оказавшаяся на месте аварии, передает РИА "Новости". По ее словам, она подошла к перевернутой машине пострадавшего Сергея Захарова.В источнике
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Во время судебного процесса прокурор огласит артисту суть обвинений, после чего сторона защиты и сам Ефремов представят судье свое мнение о произошедшем.
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