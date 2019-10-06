Экономика

ИзвестияИзвестияСвиней размером с полярного медведя разводят на ферме в Китае

Гигантских свиней рамером с белого медведя разводит фермер Пан Цун в Наньнине, столице Гуанси-Чжуанского автономного района в Китае. Вес животного достигает 500 кг. Об этом 6 октября сообщает агентство Bloomberg.
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Свиней размером с полярного медведя разводят на ферме в Китае

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