Экономика

ИзвестияИзвестияСвиней размером с полярного медведя разводят на ферме в Китае

Гигантских свиней рамером с белого медведя разводит фермер Пан Цун в Наньнине, столице Гуанси-Чжуанского автономного района в Китае. Вес животного достигает 500 кг. Об этом 6 октября сообщает агентство Bloomberg.
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Свиней размером с полярного медведя разводят на ферме в Китае

Известиявчера в 12:18

В Китае вырастили свинью размером с медведя

Lenta.ruвчера в 08:43

В Китае из-за дефицита мяса выращивают гигантских свиней

Радио Комсомольская правда06 октября в 03:39

В Китае начали разводить гигантских свиней. Они тяжелее белых медведей

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Inc. Russia06 октября в 06:33

В Китае вывели свиней размером с медведей

Московский Комсомолецвчера в 04:33

В Китае выращивают свиней размером с белых медведей

Газета.Ru06 октября в 02:25
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Мамаев заявил, что поменял взгляды на жизнь после тюрьмы

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В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды

Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.
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Ученые: Главной проблемой колонизации Марса будет продовольствие

После создания на Марсе базы для постоянного обитания людей и увеличения численности «колонизаторов» основной проблемой может стать их пропитание, пишет InoPressa со ссылкой на исследования различных экспертов.
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Ибрагимович забил шикарный гол в последнем туре MLS

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В Идлибе саперы подорвали пещеру, где располагалось убежище боевиков

Саперы сирийской армии на юге провинции Идлиб ликвидировали пещеру, используемую боевиками в качестве убежища, хранилища боеприпасов и оружия, включая из стран НАТО, а также мастерские по изготовлению ударных беспилотников.
Московский Комсомолец вчера в 22:41
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Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
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«Сент-Луис» обыграл «Торонто» в матче НХЛ

«Сент-Луис Блюз» одержал победу со счетом 3:2 над «Торонто Мейпл Лифс» в мачте регулярного чемпионата НХЛ.
РБК вчера в 22:20
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Проект пилотируемой ракеты «Ангара» разработают к концу года

Разработка проекта ракеты-носителя «Ангара-А5П», которая будет способна выводить на орбиту корабль «Орел», завершится к концу 2019 года.
Политика Сегодня вчера в 18:55
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Трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским появился в Сети

VSE42.RU вчера в 22:01
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Российский космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию

Газета.Ru вчера в 23:56
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Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
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Наталья Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении

Ранее СМИ со ссылкой на соседей Бочкаревой сообщили об исчезновении актрисы – якобы она перестала выходить на связь и появляться на улице.
РИА Новости вчера в 22:14
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Джим Керри опубликовал карикатуру на Зеленского и Трампа

Голливудский актер Джим Керри выложил в Twitter карикатуру на президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
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В Барнауле уже неделю не могут закопать могилы безродных детей

Как уже сообщало ИА REGNUM, хоронить всех безродных, усопших в Барнауле, на кладбище во Власихе начали с 2005 года.
REGNUM вчера в 04:41
Транспорт

В РЖД рассматривают четыре варианта ВСМ из Москвы в Петербург

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Роспотребнадзор дал советы, как правильно совершать интернет-покупки

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, на что следует обращать внимание, совершая покупки онлайн.
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СМИ сообщили о первом ударе Турции в Сирии во время новой операции

Позднее лидер Турции сообщил, что США начали выводить свои войска с северо-востока Сирии в преддверии операции.
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Lenta.ru вчера в 05:15
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В ближайшие три года Минфин намерен вновь повысить акцизы и страховые взносы, полагают сотрудники Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ), которые проанализировали документы министерства.
66.ru вчера в 23:37
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Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер

Вслед за врачами в массовом порядке решили уволиться и медсестры столичного онкоцентра им. Николая Блохина.
Газета.Ru вчера в 13:51
Общество

Врач перечислил признаки рака на теле человека

Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru вчера в 18:08
Политика

В Киеве обвинили Россию в попытке сорвать саммит в «нормандском формате»

Россия постоянно ищет основания, чтобы не проводить встречу лидеров в «нормандском формате», заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире ICTV.
РБК вчера в 22:29
Политика

Конгресс запросил у Пентагона документы по военной помощи Украине

Пентагон США и административно-бюджетное управление Белого дома получили требование предоставить в короткие сроки ряд документов, связанных с военной помощью Украине.
News.ru вчера в 17:38
Авто

АвтоВАЗ отзывает почти 4 тыс. Lada Granta из-за проблем с тормозами

Отечественное ПАО «АвтоВАЗ» из-за возможных проблем с тормозами отзывает в России 3994 автомобиля Lada Granta.
Автоновости дня вчера в 07:54
Политика

Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами у россиян

Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу на несколько часов из-за невыдачи виз дипломатам из России и других стран.
РИА Новости вчера в 15:45
Политика

Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву

Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.
РБК вчера в 21:51
Общество

СМИ узнали детали исков столичного управления МВД к оппозиционерам

В пресс-службе Симоновского районного суда сообщили детали исков Главного управления МВД по Москве к основателю ФБК Алексею Навальному и его сторонникам, пишет «Коммерсантъ».
РБК вчера в 21:20
Происшествия

В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки

РБК 06 октября в 12:56
Политика

В Эквадоре протестующие захватили три нефтяных месторождения

Три месторождения нефти были захвачены накануне группами протестующих, заявляет Минэнерго Эквадора.
Хакасия-Информ вчера в 23:45
Шоу-бизнес

Брежнева и Меладзе появились вместе на публике после слухов о разладе

На опубликованном на личной странице Брежневой в социальной сети "Инстаграм" видео из сториз певица вместе с подругой вовсю подпевает исполнителю.
Дни.ру вчера в 09:41
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