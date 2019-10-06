Гигантских свиней рамером с белого медведя разводит фермер Пан Цун в Наньнине, столице Гуанси-Чжуанского автономного района в Китае. Вес животного достигает 500 кг. Об этом 6 октября сообщает агентство Bloomberg.

Свиней размером с полярного медведя разводят на ферме в Китае

Космос Ученые: Главной проблемой колонизации Марса будет продовольствие После создания на Марсе базы для постоянного обитания людей и увеличения численности «колонизаторов» основной проблемой может стать их пропитание, пишет InoPressa со ссылкой на исследования различных экспертов.

Армия и оружие В Идлибе саперы подорвали пещеру, где располагалось убежище боевиков Саперы сирийской армии на юге провинции Идлиб ликвидировали пещеру, используемую боевиками в качестве убежища, хранилища боеприпасов и оружия, включая из стран НАТО, а также мастерские по изготовлению ударных беспилотников.

Политика Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.

Шоу-бизнес Наталья Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении Ранее СМИ со ссылкой на соседей Бочкаревой сообщили об исчезновении актрисы – якобы она перестала выходить на связь и появляться на улице.

Политика Джим Керри опубликовал карикатуру на Зеленского и Трампа Голливудский актер Джим Керри выложил в Twitter карикатуру на президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Экономика В России иностранцам запретят торговать на рынке Полный запрет наложен на занятость мигрантов в розничной торговле в нестационарных торговых объектах, в аптеках, на рынках и любой другой торговлей вне магазинов, палаток и рынков.

Экономика Минфин планирует повысить налоги в России в ближайшие три года В ближайшие три года Минфин намерен вновь повысить акцизы и страховые взносы, полагают сотрудники Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ), которые проанализировали документы министерства.

Общество Врач перечислил признаки рака на теле человека Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.

Политика Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.