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ИзвестияСвиней размером с полярного медведя разводят на ферме в Китае
Гигантских свиней рамером с белого медведя разводит фермер Пан Цун в Наньнине, столице Гуанси-Чжуанского автономного района в Китае. Вес животного достигает 500 кг. Об этом 6 октября сообщает агентство Bloomberg.
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В Китае из-за дефицита мяса выращивают гигантских свиней
Радио Комсомольская правда06 октября в 03:39
Китайский фермер вырастил свинью весом с белого медведя, потому что в стране не хватает мяса
Inc. Russia06 октября в 06:33
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