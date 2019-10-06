Экономика

ИзвестияИзвестияСвиней размером с полярного медведя разводят на ферме в Китае

Гигантских свиней рамером с белого медведя разводит фермер Пан Цун в Наньнине, столице Гуанси-Чжуанского автономного района в Китае. Вес животного достигает 500 кг. Об этом 6 октября сообщает агентство Bloomberg.
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Свиней размером с полярного медведя разводят на ферме в Китае

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В Санкт-Петербурге нашлась школьница, которая ушла из дома 31 декабря 2018 года.
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Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
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Названы самые безопасные страны при апокалипсисе

В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
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Происшествия

Росгвардия не нашла нарушений в работе ОМОН при задержании Устинова

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В Кремле осудили задержание россиянки Юзик в Иране

Кремль осуждает задержание в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик и ожидает разъяснений от иранской стороны.
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В тоннеле на севере Москвы частично восстановили движение после пожара

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РБК 09:03
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В Кремле ответили на иск москвички в суд о запрете распознавания лиц

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что 2 октября Савеловский суд Москвы принял иск Алены Поповой с требованием признать незаконными действия московских властей, так как они применяют технологию распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
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Запуск грузовых поездов по мосту в Крым перенесли

Начало движения грузовых поездов по мосту в Крым перенесли из-за обнаруженного археологического памятника, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса.
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Полицейский покончил с собой в одном из зданий главного управления Министерства внутренних дел по Республике Татарстан.
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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в понедельник провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером, сообщает Минобороны РФ.
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Естественная убыль населения в России сохранится до 2023 года

К 2024 году численность населения России прогнозируется на уровен,7 миллионов человек.
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Малкин выбыл на длительный срок из-за травмы

Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин выбыл на длительный срок из-за травмы, сообщается в официальном аккаунте клуба НХЛ в Twitter.
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АвтоВАЗ отозвал Lada Granta из-за проблем с тормозами

В сентябре АвтоВАЗ снял с продажи почти 7 тыс. Lada Granta из-за той же проблемы – неисправных тормозов.
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