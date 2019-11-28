Экономика

Lenta.ruLenta.ruСвинину признали угрозой китайской экономике

Из-за эпидемии африканской чумы свиней (АЧС) и массового забоя скота, который привел к существенному росту цен на продукт, инфляция в Китае достигла 3,8 процента. Это стало максимумом с января 2012 года и угрожает росту экономики КНР, особенно на фоне торговой войны с США, пишет Bloomberg.
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Продукты питания - главный риск всплеска инфляции в развивающихся странах

Вести.Финанс00:39

Свинину признали угрозой китайской экономике

Lenta.ru23:01

Еда становится непозволительной роскошью, экономисты в панике

Profinance.ru13:45
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Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 23:09, Ашберн
Здоровье

Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака

Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Коммерсантъ вчера в 15:36
Происшествия

Мать убитого в Екатеринбурге мальчика задержана

REGNUM 22:22
Спорт

Россия обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над действующими чемпионами — командной Бразилии.
РБК 17:30
Политика

Делегация Украины сорвала выступление России на форуме в ООН

Делегация Украины попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств ООН, который проходит в Женеве, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
РИА Новости 22:11
Шоу-бизнес

Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера»

Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.
Woman.ru вчера в 01:32
Транспорт

В России появится предупреждающее о приближении машин приложение

Бесплатное приложение, оповещающее пешеходов о приближении автомобиля начнёт проходить тестирование в ряде российских регионов в 2020 году.
RT на русском 22:16
Здоровье

Рак поджелудочной железы часто скрывается за безвредными признаками

Заместитель директора Западно-Германского опухолевого центра Мартин Шулер проинформировал о том, что рак поджелудочной железы считается в онкологии одним из самых агрессивных и смертельных видов рака.
Ugpressa.ru вчера в 09:09
Космос

На МКС перестали работать все туалеты

Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Ruposters.ru вчера в 05:14
Общество

NASA хочет купить два места на кораблях «Союз» для полетов на МКС

Коммерсантъ 22:35
Политика

Захарова сравнила смену власти в Боливии с украинским «майданом»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила политическую ситуацию в Боливии после отстранения 10 октября президента Эво Моралеса с украинским "майданом".
ТАСС 17:58
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM 03:43
Технологии

Подсчитана доля свиданий через Tinder с финальным сексом

Свиданием заканчивается лишь каждое второе общение в приложении Tinder, только у каждого пятого пришедшего на встречу она завершается сексом, свидетельствует исследование специалистов Норвежского университета естественных и технических наук.
Sibnet Новости 09:05
Политика

90 процентов белорусов выступили за союз с Россией

Подавляющее число граждан Беларуси, население которой приближается к десяти миллионам, выступают за союзнические и партнерские отношения с Россией.
Российская газета 12:22
Футбол

Россия сократила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

По итогам матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Россия сократила отставание от занимающей в таблице коэффициентов УЕФА шестое место Португалии.
РБК 02:53
Общество

Москва получила премию World Travel Awards-2020

ТВ Центр 14:05
Кино

В Тверской области перед премьерой фильма «Ржев» зажгут «Свечи памяти»

КП - Тверь вчера в 01:20
Происшествия

Суд вынес приговор трем убийцам сахалинца Максима Юрченко

Сегодня, 29 ноября, в Сахалинском областном суде началось заседание, на котором вынесли приговор трем молодым сахалинцам, причастным к смерти Максима Юрченко.
АСТВ 20:22
Армия и оружие

Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16

Газета.Ru 26 ноября в 08:15
Политика

CNN: администрация Трампа сократит выплаты в бюджет НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа планирует сократить объем выплат в бюджет НАТО.
Инфорос 02:14
Политика

Чешский министр не долетел до Казани

Бизнес-миссия министерства сельского хозяйства Чехии во главе с руководителем ведомства Мирославом Томаном прервала визит в Россию, поскольку борту делегации было отказано в перелете из Москвы в Казань.
Коммерсантъ Казань 16:49
Политика

Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже

Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.
РИА Новости 09:46
Шоу-бизнес

Елена Летучая поразила поклонников глубоким декольте

Телеведущая Елена Летучая вновь поразила поклонников.
Первый Ярославский 08:33
Авто

Программы льготного автокредитования продлены на 2020 год

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 23 ноября 2019 г. подписал постановление правительства №1507 о продлении на будущий год господдержки спроса на автомобили в рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Экономика и жизнь вчера в 10:25
Футбол

ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и потерял шанс на выход в плей-офф

В матче группового турнира Лиги Европы ЦСКА сыграл в Москве вничью с «Лудогорцем» со счетом 1:1. Российский клуб заработал два очка и занимает последнее место в группе Н. Футболисты потеряли последний шанс на выход в плей-офф.
Телеканал 360° 15:38
Общество

«Нафтогаз» раскрыл детали решения суда в Швеции по спору с «Газпромом»

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко раскрыл в фейсбуке детали решения апелляционного суда в Швеции по спору с "Газпромом".
РИА Новости вчера в 07:05
Общество

Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми

Среди более старших предпринимателей 59% считают, что сегодня бизнес вести легче, чем в 1990-х, но все-таки 39% заявили, что вести бизнес стало труднее.
РБК 11:30
Общество

Минздрав: экспертиза «Фризиума» может завершиться к марту

В декабре будут сданы образцы, после этого в течение трех месяцев экспертиза завершится, передает РИА Новости.
Вести.Ru 20:09
Здоровье

Диетологи рассказали, как справиться с жиром на животе после 40 лет

Комсомольская правда 05:30
Происшествия

Найден новый способ мошенничества с банковскими картами

Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
РИА Новости 18:11
Общество

31 декабря хотят сделать выходным

«Предлагаемый перенос выходного дня на 31 декабря позволит работникам и работодателям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов», — цитирует пояснительную записку к законопроекту «РИА Новости».
Карталинская новь 07:15
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