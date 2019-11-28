Экономика
Lenta.ruСвинину признали угрозой китайской экономике
Из-за эпидемии африканской чумы свиней (АЧС) и массового забоя скота, который привел к существенному росту цен на продукт, инфляция в Китае достигла 3,8 процента. Это стало максимумом с января 2012 года и угрожает росту экономики КНР, особенно на фоне торговой войны с США, пишет Bloomberg.
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Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Спорт
Россия обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над действующими чемпионами — командной Бразилии.
Политика
Делегация Украины сорвала выступление России на форуме в ООН
Делегация Украины попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств ООН, который проходит в Женеве, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Шоу-бизнес
Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера»
Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.
Транспорт
В России появится предупреждающее о приближении машин приложение
Бесплатное приложение, оповещающее пешеходов о приближении автомобиля начнёт проходить тестирование в ряде российских регионов в 2020 году.
Здоровье
Рак поджелудочной железы часто скрывается за безвредными признаками
Заместитель директора Западно-Германского опухолевого центра Мартин Шулер проинформировал о том, что рак поджелудочной железы считается в онкологии одним из самых агрессивных и смертельных видов рака.
Космос
На МКС перестали работать все туалеты
Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Политика
Захарова сравнила смену власти в Боливии с украинским «майданом»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила политическую ситуацию в Боливии после отстранения 10 октября президента Эво Моралеса с украинским "майданом".
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Технологии
Подсчитана доля свиданий через Tinder с финальным сексом
Свиданием заканчивается лишь каждое второе общение в приложении Tinder, только у каждого пятого пришедшего на встречу она завершается сексом, свидетельствует исследование специалистов Норвежского университета естественных и технических наук.
Политика
90 процентов белорусов выступили за союз с Россией
Подавляющее число граждан Беларуси, население которой приближается к десяти миллионам, выступают за союзнические и партнерские отношения с Россией.
Футбол
Россия сократила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
По итогам матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Россия сократила отставание от занимающей в таблице коэффициентов УЕФА шестое место Португалии.
Общество
Москва получила премию World Travel Awards-2020
Кино
В Тверской области перед премьерой фильма «Ржев» зажгут «Свечи памяти»
Происшествия
Суд вынес приговор трем убийцам сахалинца Максима Юрченко
Сегодня, 29 ноября, в Сахалинском областном суде началось заседание, на котором вынесли приговор трем молодым сахалинцам, причастным к смерти Максима Юрченко.
Армия и оружие
Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16
Политика
CNN: администрация Трампа сократит выплаты в бюджет НАТО
Администрация президента США Дональда Трампа планирует сократить объем выплат в бюджет НАТО.
Политика
Чешский министр не долетел до Казани
Бизнес-миссия министерства сельского хозяйства Чехии во главе с руководителем ведомства Мирославом Томаном прервала визит в Россию, поскольку борту делегации было отказано в перелете из Москвы в Казань.
Политика
Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже
Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.
Шоу-бизнес
Елена Летучая поразила поклонников глубоким декольте
Телеведущая Елена Летучая вновь поразила поклонников.
Авто
Программы льготного автокредитования продлены на 2020 год
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 23 ноября 2019 г. подписал постановление правительства №1507 о продлении на будущий год господдержки спроса на автомобили в рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и потерял шанс на выход в плей-офф
В матче группового турнира Лиги Европы ЦСКА сыграл в Москве вничью с «Лудогорцем» со счетом 1:1. Российский клуб заработал два очка и занимает последнее место в группе Н. Футболисты потеряли последний шанс на выход в плей-офф.
Общество
«Нафтогаз» раскрыл детали решения суда в Швеции по спору с «Газпромом»
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко раскрыл в фейсбуке детали решения апелляционного суда в Швеции по спору с "Газпромом".
Общество
Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми
Среди более старших предпринимателей 59% считают, что сегодня бизнес вести легче, чем в 1990-х, но все-таки 39% заявили, что вести бизнес стало труднее.
Общество
Минздрав: экспертиза «Фризиума» может завершиться к марту
В декабре будут сданы образцы, после этого в течение трех месяцев экспертиза завершится, передает РИА Новости.
Здоровье
Диетологи рассказали, как справиться с жиром на животе после 40 лет
Происшествия
Найден новый способ мошенничества с банковскими картами
Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
Общество
31 декабря хотят сделать выходным
«Предлагаемый перенос выходного дня на 31 декабря позволит работникам и работодателям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов», — цитирует пояснительную записку к законопроекту «РИА Новости».