Из-за эпидемии африканской чумы свиней (АЧС) и массового забоя скота, который привел к существенному росту цен на продукт, инфляция в Китае достигла 3,8 процента. Это стало максимумом с января 2012 года и угрожает росту экономики КНР, особенно на фоне торговой войны с США, пишет Bloomberg.

Здоровье Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".

Политика Делегация Украины сорвала выступление России на форуме в ООН Делегация Украины попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств ООН, который проходит в Женеве, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Шоу-бизнес Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера» Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.

Здоровье Рак поджелудочной железы часто скрывается за безвредными признаками Заместитель директора Западно-Германского опухолевого центра Мартин Шулер проинформировал о том, что рак поджелудочной железы считается в онкологии одним из самых агрессивных и смертельных видов рака.

Космос На МКС перестали работать все туалеты Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.

Политика Захарова сравнила смену власти в Боливии с украинским «майданом» Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила политическую ситуацию в Боливии после отстранения 10 октября президента Эво Моралеса с украинским "майданом".

Технологии Подсчитана доля свиданий через Tinder с финальным сексом Свиданием заканчивается лишь каждое второе общение в приложении Tinder, только у каждого пятого пришедшего на встречу она завершается сексом, свидетельствует исследование специалистов Норвежского университета естественных и технических наук.

Футбол Россия сократила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА По итогам матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Россия сократила отставание от занимающей в таблице коэффициентов УЕФА шестое место Португалии.

Происшествия Суд вынес приговор трем убийцам сахалинца Максима Юрченко Сегодня, 29 ноября, в Сахалинском областном суде началось заседание, на котором вынесли приговор трем молодым сахалинцам, причастным к смерти Максима Юрченко.

Политика Чешский министр не долетел до Казани Бизнес-миссия министерства сельского хозяйства Чехии во главе с руководителем ведомства Мирославом Томаном прервала визит в Россию, поскольку борту делегации было отказано в перелете из Москвы в Казань.

Политика Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.

Авто Программы льготного автокредитования продлены на 2020 год Премьер-министр России Дмитрий Медведев 23 ноября 2019 г. подписал постановление правительства №1507 о продлении на будущий год господдержки спроса на автомобили в рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Футбол ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и потерял шанс на выход в плей-офф В матче группового турнира Лиги Европы ЦСКА сыграл в Москве вничью с «Лудогорцем» со счетом 1:1. Российский клуб заработал два очка и занимает последнее место в группе Н. Футболисты потеряли последний шанс на выход в плей-офф.

Происшествия Найден новый способ мошенничества с банковскими картами Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.