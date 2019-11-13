Украинские аграрии, которые протестуют против снятия моратория на продажу земли, принесли к зданию Рады мертвую свинью. Об этом передает телеканал «112 Украина» в среду, 13 ноября. Протестующие положили труп животного в гроб.

Свинью в гробу принесли к зданию Верховной Рады протестующие аграрии

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