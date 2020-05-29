Экономика

РБКРБКСвободных денег у россиян стало меньше на 40%

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По сравнению с мартом 2020 года объем остающихся у средней российской семьи свободных денег заметно вырос (было 13,4 тыс. руб.), однако аналитики «Ромир» считают падение в годовом исчислении более значимым.
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Аналитики сообщили о сокращении объема свободных денег у россиян

Rambler News Service13:15

Исследование: «Свободных денег» у россиян стало меньше на 40 процентов

Интересант12:12

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Росбалт11:57

Количество свободных денег у россиян снизилось на 40 процентов

Эхо Москвы12:03

Свободных денег у россиян стало меньше на 40%

РБК10:42
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Экономика

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