По сравнению с мартом 2020 года объем остающихся у средней российской семьи свободных денег заметно вырос (было 13,4 тыс. руб.), однако аналитики «Ромир» считают падение в годовом исчислении более значимым.

Свободных денег у россиян стало меньше на 40%

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