Экономика
РБКСвободных денег у россиян стало меньше на 40%
По сравнению с мартом 2020 года объем остающихся у средней российской семьи свободных денег заметно вырос (было 13,4 тыс. руб.), однако аналитики «Ромир» считают падение в годовом исчислении более значимым.
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Экономика
ВВП России в апреле снизился на 12% в годовом выражении
ВВП РФ в апреле снизился на 12% в годовом выражении, за январь - апрель снижение составило 1,9%. Об этом говорится в докладе "Картина деловой активности за апрель 2020 года", подготовленном Минэкономразвития.
ТАСС вчера в 15:31
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессивные действия» России
Первый президент республики добавил, что выступает против оскорблений на уровне президентов и считает, что Путин со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским должны вести переговоры «без базара».
Известия 06:58
Политика
Путин объявил 24 июня выходным днём
«Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе.
RT на русском 13:27
Армия и оружие
Китайское СМИ оценило новую российскую подлодку
Характеристику новой российской подлодке проекта 545 "Лайка" дало китайское СМИ Гуанмин жибао.
Газета.Ru 09:56
Общество
В Омской области ослабят режим самоизоляции
Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков.
РИА Новости 12:09
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Музыка
Группа «Кино» выпустила новый клип «Мама, мы все тяжело больны»
Группа «Кино» представила новый клип на песню «Мама, мы все тяжело больны».
News.ru 06:16
Общество
Причины смертей от коронавируса в России поделили на пять групп
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что причины смертности от коронавирусной инфекции были разделены на пять групп.
Комсомольская правда 12:21
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
Экономика
В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год
Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости вчера в 05:21
Общество
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 12:33
Авто
Новый Hyundai Santa Fe показали на тизере
Hyundai Santa Fe уже собирается получить масштабное обновление и накануне в Сети появилось тизерное изображение от дизайнеров портала AtchaCars.
32CARS.ru 06:41
Общество
В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений
В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
RT на русском 10:18
Общество
Минюст предложил скидку в 50% на штрафы за негрубые правонарушения
«Предлагается установить в качестве общего правила возможность уплаты наложенного административного штрафа с 50-процентной скидкой в течение двадцати дней с момента вынесения постановления по делу об административном правонарушении», — говорится в сообщении на сайте Минюста.
РБК 11:59
Киберспорт
Словно кино про рыцарей: битва с участием двух тысяч воинов в Mount Blade II в 4К и кинематографичном формате
Видео записано в кинематографическом формате и доступно для просмотра в разрешении 4К.
3DNews 13:14
Армия и оружие
Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями.
Газета.Ru 12:17
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
Общество
Задержанных в Москве журналистов отпустили из полиции с протоколами
Интерфакс вчера в 16:58
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com 10:05
Общество
Беглов: Петербург ещё не вышел на плато по коронавирусу
Город на Неве ещё не вышел на плато по коронавирусу.
Neva.Today 12:30
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
Позиция Белоруссии В начале года председатель правления Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко объявили, что в этом году цена газа для Минска останется на уровне предыдущего — 127 долларов за тысячу кубометров.
РИА Новости 13:00
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
Общество
В Волгоградской области продлен режим самоизоляции
Оперативный штаб Волгоградской области принял решение продлить режим самоизоляции до 16 июня включительно.
Известия 11:52
Происшествия
В Липецкой области двое участковых подставили невиновного
Двое участковых уполномоченных из Краснинского района обвиняются в превышении полномочий.
ГТРК Липецк 11:59
Футбол
Аршавин заявил, что не жалеет о своих скандальных словах на Евро-2012
Бывший игрок петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин признался, что не жалеет о своих словах "ваши ожидания - ваши проблемы", сказанных болельщику на чемпионате Европы 2012 года.
РИА Новости 12:21
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
Коммерсантъ 09:20
Общество
В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские
Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
РИА Новости 10:15
Общество
Forbes перестал считать Кайли Дженнер миллиардером
Американская модель Кайли Дженнер перестала быть миллиардером, сообщил Forbes.
Ведомости 09:56
Происшествия
В Индии обезьяны похитили образцы крови возможных носителей COVID-19
РИА Новости 08:32
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 09:18