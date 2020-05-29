Экономика

РБКРБКСвободных денег у россиян стало меньше на 40%

В апреле 2020 года после оплаты услуг ЖКХ, транспорта и связи и покупки всех товаров повседневного спроса у средней российской семьи осталось лишь 17,6 тыс. руб. По сравнению с апрелем прошлого года сумма сократилась почти на 40%, сообщает исследовательский холдинг "Ромир".
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Количество свободных денег у россиян сократилось за год на 40%

Новые Известия14:36

За год у россиян стало оставаться на 40% меньше свободных денег

Давыдов.Индекс14:26

У россиян стало резко меньше свободных денег

Росбалт11:57

Исследование: «Свободных денег» у россиян стало меньше на 40 процентов

Интересант12:12

Количество свободных денег у россиян снизилось на 40 процентов

Эхо Москвы12:03

Аналитики сообщили о сокращении объема свободных денег у россиян

Rambler News Service13:15

Свободных денег у россиян стало меньше на 40%

РБК10:42
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Общество

Голикова оценила темпы прироста заболевших коронавирусом в России

Вице-премьер Татьяна Голикова оценила темпы прироста заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 12:24
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От коронавируса умер муж звезды фильма «Москва слезам не верит»

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Российская газета 13:36
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В отношении главы Славгорода возбудили дело о крупной взятке

Славгород, Алтайский край, 29 мая 2020, 20:00 — REGNUM Уголовное дело о взятке в особо крупном размере возбудили 29 мая в отношении главы города Славгорода (Алтайский край) Сергея Горбунова, заявила старший помощник главы регионального управления СКР Людмила Рязанцева.
REGNUM 13:00
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Общество

Семья Дмитрия Пескова закрыла ипотеку на квартиру в Нью-Йорке

Стоимость жилья превышает миллион долларов Супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Татьяна Навка, погасила ипотеку за квартиру в Нью-Йорке, сообщает "Знак" со ссылкой на заместителя гендиректора Transparency International Илью Шуманова.
АМИТЕЛ вчера в 03:37
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Происшествия

Задержан экс-полицейский, придавивший шею Джорджа Флойда

Вести.Ru 14:00
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Происшествия

В Липецкой области двое полицейских подставили невиновного

В Липецкой области завершили расследование и направили на рассмотрение в суд уголовное дело в отношении двоих экс-участковых уполномоченных отдела полиции Краснинского района, обвиняемых в превышения служебных полномочий и незаконном сбыте наркотиков (ч. 1 ст. 286, п. «б» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).
Обозреватель Врн 12:57
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Авто

Компактный электрокар Wuling из Китая поступил в продажу

В Китае начался прием заказов на электрокар Wuling Hongguang Mini EV, который является разработкой совместного предприятия SAIC-GM-Wuling.
CarsWeek.ru вчера в 12:38
Общество

Минтруд пересмотрит пенсионный стаж работающих с коронавирусом медиков

В 2020 году медикам, которые помогают пациентам с COVID-19, каждый день работы будет засчитываться за три.
Суть событий 11:42
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Гаджеты

Юристы собирают армию недовольных SMR-дисками для похода войной на Western Digital

Среди производителей жёстких дисков компания Western Digital оказалась единственной, которая рискнула использовать запись SMR в HDD для систем сетевого хранения данных.
3DNews 11:31
Шоу-бизнес

Жена Александра Овечкина показала первое общее фото сыновей

Сыну было решено дать имя Сергей в честь погибшего брата спортсмена. Известно, что Александр Овечкин мечтает вырастить из сына хоккеиста .
Летидор 04:30
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Общество

Минюст РФ убрал из проекта нового КоАП увеличенные штрафы

Отмечается, что действующие размеры наказаний и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП не будут увеличены.
Коммерсантъ 12:43
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Общество

Беглов предупредил, что Петербург еще не вышел на плато

Санкт-Петербург, 29 мая 2020, 18:40 — REGNUM Количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге по-прежнему превышает число выздоровлений, что не позволяет говорить о выходе города на плато по заболеваемости.
REGNUM 11:40
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Кино

Версия: «Довод» Кристофера Нолана может быть сиквелом «Начала»

Авторы портала Screen Rant рискнули предположить, что такая секретность связана с тем, что на самом деле «Довод» является сиквелом другого проекта режиссера – картины 2010 года «Начало».
Киноафиша России вчера в 05:56
Здоровье

В Черкесске почти все сотрудники «скорой» увольняются в знак протеста

В Черкесске почти все сотрудники «скорой помощи» увольняются. Заявление об увольнении написали 40 медработников.
Регион online 07:54
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Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
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Политика

Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России

Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
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Общество

Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок для жителей столицы.
RT на русском вчера в 11:24
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Происшествия

В Нижегородской области задержали экс-чиновника, находившегося в федеральном розыске 9 лет

В Нижегородской области правоохранители задержали бывшего чиновника Росрезерва Андрея Силякова, осужденного на 11 лет за хищение четырех самолетов МиГ.
Общественное телевидение России 14:57
Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс 13:31
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Футбол

ВЭБ раскрыл сумму сделки с ЦСКА

ВЭБ раскрыл сумму сделки с футбольным клубом ЦСКА, сообщает РБК.
Евро-футбол.ру 13:47
Политика

Путин обновил стратегию противодействия экстремизму

Президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию стратегии противодействия экстремизма до 2025 года.
Газета.Ru 12:05
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Шоу-бизнес

Антон Криворотов ответил на слухи об эскортном прошлом Барбары Пино

Финала седьмого сезона «Холостяка» на ТНТ ждали сотни тысяч поклонников, и больше всего их волновал вопрос, сумеют ли Антон Криворотов и Барбара Пино сохранить отношения после шоу.
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Шоу-бизнес

Жена Эмина о настроении: «Мир продолжает жить и без тебя»

Около двух недель назад Эмин заявил о своем расставании с Аленой Гавриловой.
StarHit.ru 11:00
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В США родилась девочка с двумя ртами

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Политика

Кравчук назвал способ остановить «агрессивные действия» России

Первый президент республики добавил, что выступает против оскорблений на уровне президентов и считает, что Путин со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским должны вести переговоры «без базара».
Известия 06:58
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Транспорт

В Петербурге возобновят действие льготных проездных

С 1 июня в Петербурге возобновят действие льготных проездных билетов.
Город+ вчера в 11:45
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Авто

Объявлены самые лучшие подержанные кроссоверы за 600 тыс. рублей

Тарантас Ньюс 27 мая в 12:28
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Роджер Федерер стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира

GoTennis.ru 10:44
Экономика

Российские банки ускорили вывоз золота из страны

В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru вчера в 01:48
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