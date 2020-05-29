В апреле 2020 года после оплаты услуг ЖКХ, транспорта и связи и покупки всех товаров повседневного спроса у средней российской семьи осталось лишь 17,6 тыс. руб. По сравнению с апрелем прошлого года сумма сократилась почти на 40%, сообщает исследовательский холдинг "Ромир".

Свободных денег у россиян стало меньше на 40%

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