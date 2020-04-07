Коронавирус

REGNUMREGNUMСвободными от коронавируса остаются четыре региона России

Москва, 7 апреля 2020, 10:50 — REGNUM Случаи заражения коронавирусом не вывялены только в четырех регионах России: на Чукотке, Алтае, в Туве и Ненецком автономном округе, сообщили 7 апреля в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
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с чего всё началось

В России число зараженных впервые превысило тысячу человек за сутки

За последние сутки в России зафиксировано 1154 новых случая коронавируса. С начала пандемии болеют 7497 россиян, 58 скончались (плюс 11 человек за сутки), 494 выздоровели (за сутки к ним прибавилось 88 человек), передает оперативный штаб.
74.ru03:30

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Они всё еще держатся! Карта регионов России, где нет коронавируса

74.ru06:38

Оперативный штаб назвал российские регионы без коронавируса

Известия03:39

В России случаи коронавируса не выявили только в четырех регионах

РБК03:48

Число зараженных коронавирусом в Москве превысило пять тысяч

Lenta.ru03:42

Они всё еще держатся! Карта регионов России, где нет коронавируса

НГС06:38

В России за сутки выявлено 1154 заразившихся коронавирусом, всего — 7497

Коммерсантъ03:33

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 1154

ТАСС03:31
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Шоу-бизнес

Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония

Российская газета 08:44
Экономика

Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей мира

Газета.Ru 08:51
Общество

Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля

Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 06:09
Политика

Путин: пик эпидемии коронавируса в России еще не наступил

Президент России Владимир Путин заявил, что пик эпидемии по коронавирусу в России еще не пройден, следует из информации с сайта Кремля.
Газета.Ru 09:12
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Lenta.ru 07:27
Футбол

США обвинили чиновников ФИФА во взятке за поддержку ЧМ-2018 в России

Министерство юстиции Соединенных Штатов подало в окружной суд США по восточному округу Нью-Йорка обвинительный акт, в котором утверждается, что члены исполкома Международной федерация футбола (ФИФА) получили взятки за голоса в пользу России и Катара при выборе мест проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.
РБК 04:00
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
Политика

Кабмин готовит новый пакет мер поддержки населения и бизнеса

Правительство РФ готовит новый пакет мер по поддержке бизнеса и населения в ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции.
ТАСС 06:35
Кино

Премьера сериала «Зулейха открывает глаза» состоится 13 апреля

REGNUM 08:34
Технологии

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с банковскими картами

Пользователя просят назвать номер ID программы для того, чтобы "сотрудник банка" смог подключиться к телефону клиента и "служба поддержки" нашла вирус и удалила его, при этом заблокировав карту.
РИА Новости 05:55
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне снизились на 1,50% — до $33,60 за баррель.
RT на русском вчера в 01:21
Общество

Россиянина оштрафовали на 15 тысяч за чтение на набережной

В Калининграде суд оштрафовал местного жителя на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции.
Рамблер 09:16
Общество

Кремль счел нецелесообразным участие ветеранов в торжествах 9 мая

Интерфакс 06:10
Экономика

Сроки уплаты налогов перенесены

Сроки уплаты налогов перенесены.
Современный Предприниматель 02:05
Здоровье

В России начались клинические исследования препаратов от коронавируса

Сравнительные клинические исследования трех препаратов, способных помочь при лечении коронавируса, начались в Медицинском биофизическом центре имени А.И. Бурназяна, пишет РИА Новости.
Инфорос 08:24
Политика

В Госдуму внесён законопроект об упрощении получения гражданства

Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
RT на русском 04:13
Общество

Генпрокуратура проверит наличие в больницах противовирусных препаратов

Генеральная прокуратура России поручила прокурорам в субъектах страны принять дополнительные меры по обеспечению прав граждан в условиях распространения коронавируса нового типа, сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 09:31
Политика

Парламент Польши разрешил провести выборы президента по почте

Варшава, 7 апреля 2020, 09:55 — REGNUM Нижняя палата парламента Польши поддержала законопроект о проведении президентских выборов через отправку почтовых бюллетеней.
REGNUM 02:55
Здоровье

В Покровской больнице Петербурга выявили шесть зараженных COVID-19

Санкт-Петербург, 7 апреля 2020, 15:10 — REGNUM В Покровской больнице Санкт-Петербурга, где медицинские работники жаловались на нехватку защитных средств и делились страхами, что из-за этого могут заразиться коронавирусной инфекцией, выявлено сразу шесть случаев заражения COVID-19.
REGNUM 08:10
Энергетика

ФАС предложила с 1 июля повысить цены на газ на 3%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает с 1 июля повысить оптовые цены на газ, предназначенный для населения и промышленности, в среднем на 3%. Это следует из проекта приказа, опубликованного на официальном портале проектов правовых актов.
Коммерсантъ 09:18
Политика

Лукашенко призвал победить коронавирус красиво

Власти Белоруссии не ослабляют борьбу с вирусными заболеваниями, но решения принимают исходя из ситуации и ресурсов, заявил президент Александр Лукашенко.
Lenta.ru 07:35
Энергетика

«Нафтогаз» подготовил новые претензии к «Газпрому» на $17 млрд

«Нафтогаз» планирует предъявить новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд.
Известия 09:46
Общество

Опубликован прогноз окончания эпидемии коронавируса для разных стран

Одна из ведущих международных консалтинговых компаний, Boston Consulting Group (BCG), опубликовала свой прогноз окончания пандемии коронавируса в различных странах.
Российская газета 06:09
Общество

Состояние Бориса Джонсона резко ухудшилось

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона резко ухудшилось.
BFM.ru вчера в 15:51
Экономика

Администрация Собянина потратит 3,2 млрд рублей на бетонные бордюры

3,2 млрд рублей освоит компания, связанная с доверенным лицом Сергея Собянина.
Первое антикоррупционное СМИ 09:39
Здоровье

В Коми коронавирус подозревают еще у 111 жителей республики

Коронавирусную инфекцию подозревают еще у 111 жителей республики Коми, следует из сообщения регионального оперативного штаба.
РИА Новости 07:56
Происшествия

Петербуржцы по прилёте из Бангкока поедут домой с полицией

Санкт-Петербург, 7 апреля 2020, 12:50 — REGNUM Жителей Санкт-Петербурга, эвакуированных сегодня из Бангкока, по прилёте в аэропорт «Пулково» отправят на обязательную самоизоляцию по домам.
REGNUM 05:50
Общество

В Брянске 33 человека ждут результатов анализов на COVID-19

Брянск, 7 апреля 2020, 13:49 — REGNUM На проверку анализов на COVID-19 отправлены результаты 33 человек из Брянска.
REGNUM 06:49
Происшествия

СК расследует публикацию фейка о бегстве врачей из больницы в Уфе

Как объяснила корреспонденту "РГ" официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко, в социальных сетях были распространены материалы, в которых утверждается, что руководство Республиканской клинической больницы города Уфы через окно покинуло здание медицинского учреждения из-за подтвержденного коронавируса у нескольких пациентов.
Российская газета 09:09
Происшествия

МВД обнаружило напечатавший 1 млрд руб. «подпольный ЦБ»

РБК 03:56
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