Экономика
ИнтерфаксСводный PMI еврозоны в марте рухнул до исторического минимума
Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в марте 2020 года упал до 29,7 пункта с 51,6 пункта месяцем ранее, свидетельствуют итоговые данные исследовательской компании Markit Economics. Это минимальное значение индекса за всю историю его расчета.
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Политика
Путин: врачи держат оборону от наступающей эпидемии
Врачи, медсестры и весь персонал медучреждений в России держат оборону от наступающей эпидемии коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.
Общество
В Подмосковье ввели штрафы для нарушителей режима изоляции
В Московской области вслед за Москвой ввели штрафы в размере до четырех тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса.
Общество
Орловским медикам доплатят за коронавирус
Средства на премии врачам дал федеральный центр. Орловская область получит 29,5 млн рублей из федерального бюджета на премии медработникам.
Политика
В Кремле назвали ситуацию в экономике беспрецедентной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в курсе разных сценариев изменения ситуации в экономике из-за коронавируса.
Политика
Губернатор Архангельской области написал заявление об отставке
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов написал заявление об отставке. Об этом он сообщил журналистам.
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения
Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к нации. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Общество
В Москве объяснили правила изоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Происшествия
СК возбудил дело против двух генералов МВД
Постановление о возбуждении дела подписано лично главой СК Александром Бастрыкиным. Генералам грозит до 10 лет лишения свободы.
Политика
Путин поручил запустить тестирование беспилотных автомобилей
Москва, 3 апреля 2020, 14:09 — REGNUM Поэтапно внедрить на российских дорогах беспилотные автомобили получил президент России Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Виктория Боня разнесла Алену Шишкову за неестественную внешность
Боня заверила своих подписчиков, что не планирует обращаться к пластическим хирургам, поскольку абсолютно довольна своей внешностью, несмотря на приличный возраст.
Происшествия
На Ставрополье и в Югре предотвратили теракты
Ставрополь, 3 апреля 2020, 12:37 — REGNUM В Ставропольском крае силовики предотвратили теракты, запланированные в местах массового пребывания людей.
Общество
Полиция Москвы составила 145 протоколов за нарушение самоизоляции
Московская полиция выписала 145 протоколов административного правонарушения гражданам, нарушившим режим самоизоляции без уважительной причины, сообщил ТАСС глава пресс-службы ГУ МВД столицы Владимир Васенин.
Общество
Нефтяники США захотели ударить по России и Саудовской Аравии
Американские производители сланцевой нефти захотели введения санкций против России и Саудовской Аравии.
Общество
В Омской области продлили режим полной самоизоляции
Омск, 3 апреля 2020, 14:05 — REGNUM Режим полной самоизоляции, предполагающий максимальные ограничения на передвижение жителей за пределами своего дома и квартиры, продлён в Омской области до 12 апреля включительно.
Общество
Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рекомендовал регионам не менять ранее установленный режим продажи алкоголям, так как это может спровоцировать рост контрафакта и вызвать серьезное социальное напряжение.
Армия и оружие
Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами
Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
Музыка
«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате
Международный конкурс эстрадной песни отменили из-за пандемии коронавируса, но, как сообщается на официальном сайте мероприятия, организаторы «Евровидения» решили провести специальный онлайн-концерт.
Экономика
Путин поручил снизить стоимость ипотеки
Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.
Общество
Онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров из-за вируса
Участники рынка онлайн-торговли пожаловались на помехи для работы курьеров и поставщиков в регионах на фоне режима повышенной готовности и ограничений из-за пандемии коронавируса.
Здоровье
Россиян предупредили об опасных советах по защите от коронавируса
«Любое другое изделие не делает ни того, ни другого», — подчеркнула врач ГКБ им. В.В. Виноградова Мария Блинова.
Хоккей
Алтыбармакян подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Чикаго»
Здоровье
Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии
Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии.
Здоровье
Российский врач в Италии объяснил легкомыслием большое число жертв вируса
Заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов, который вместе с группой российских специалистов работает в итальянском городе Бергамо, заявил в интервью телеканалу РБК, что тяжелая ситуация в Ломбардии объясняется в том числе итальянским легкомыслием.
Общество
Собянин утвердил штрафы за нарушение режима самоизоляции в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил штрафы до 5000 руб. за нарушение режима самоизоляции в столице.
Финансы
Курс евро опустился ниже 83 рублей
Биржевой курс евро в ходе торгов опустился ниже 83 рублей впервые с 17 марта, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
Политика
Лукашенко заявил, что не против единой валюты с Россией
Белоруссия не против введения единой валюты с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Единоборства
Нурмагомедов высказался о людях, предлагавших ему позвонить Путину
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал идею улететь на бой с американцем Тони Фергюсоном на частном самолете, несмотря на отмену авиасообщения с другими странами, введенное в России.
Авто
Volkswagen начал производство большого кроссовера
Компания Volkswagen объявила о начале производства нового большого внедорожника, построенного на базе нынешнего флагмана Teramont.
Энергетика
Цена на нефть снова взлетела
Цена на нефть марки Brent снова взлетела — до уровня 33,27 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.