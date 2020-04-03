Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСводный PMI еврозоны в марте рухнул до исторического минимума

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в марте 2020 года упал до 29,7 пункта с 51,6 пункта месяцем ранее, свидетельствуют итоговые данные исследовательской компании Markit Economics. Это минимальное значение индекса за всю историю его расчета.
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Деловая активность в еврозоне в марте упала до исторического минимума

ТАСС07:07

Рынки Европы пошли вниз на фоне публикации индексов деловой активности

ИА Красная Весна06:47

Индекс PMI сферы услуг России рухнул в марте до 37,1 пункта

Ведомости02:42

Падение активности в сфере услуг в России в марте стало максимальным за 11 лет

Коммерсантъ03:21

Падение бизнеса в сфере услуг России в марте стало рекордным за 11 лет

Комсомольская правда02:48

Сводный PMI еврозоны в марте рухнул до исторического минимума

Интерфакс04:41

Россия установила рекорд по падению деловой активность

Московский Комсомолец02:34
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 07:17, Ашберн
Политика

Путин: врачи держат оборону от наступающей эпидемии

Врачи, медсестры и весь персонал медучреждений в России держат оборону от наступающей эпидемии коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 09:57
Общество

В Подмосковье ввели штрафы для нарушителей режима изоляции

В Московской области вслед за Москвой ввели штрафы в размере до четырех тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса.
Lenta.ru 05:22
Общество

Орловским медикам доплатят за коронавирус

Средства на премии врачам дал федеральный центр. Орловская область получит 29,5 млн рублей из федерального бюджета на премии медработникам.
Орелград 06:57
Политика

В Кремле назвали ситуацию в экономике беспрецедентной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в курсе разных сценариев изменения ситуации в экономике из-за коронавируса.
Газета.Ru 06:20
Политика

Губернатор Архангельской области написал заявление об отставке

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов написал заявление об отставке. Об этом он сообщил журналистам.
RT на русском вчера в 09:39
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения

Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к нации. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Моя Москва.онлайн 02:48
Общество

В Москве объяснили правила изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Lenta.ru 06:31
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Происшествия

СК возбудил дело против двух генералов МВД

Постановление о возбуждении дела подписано лично главой СК Александром Бастрыкиным. Генералам грозит до 10 лет лишения свободы.
Эхо Москвы вчера в 20:13
Политика

Путин поручил запустить тестирование беспилотных автомобилей

Москва, 3 апреля 2020, 14:09 — REGNUM Поэтапно внедрить на российских дорогах беспилотные автомобили получил президент России Владимир Путин.
REGNUM 07:09
Шоу-бизнес

Виктория Боня разнесла Алену Шишкову за неестественную внешность

Боня заверила своих подписчиков, что не планирует обращаться к пластическим хирургам, поскольку абсолютно довольна своей внешностью, несмотря на приличный возраст.
Bimru.ru вчера в 13:15
Происшествия

На Ставрополье и в Югре предотвратили теракты

Ставрополь, 3 апреля 2020, 12:37 — REGNUM В Ставропольском крае силовики предотвратили теракты, запланированные в местах массового пребывания людей.
REGNUM 05:52
Общество

Полиция Москвы составила 145 протоколов за нарушение самоизоляции

Московская полиция выписала 145 протоколов административного правонарушения гражданам, нарушившим режим самоизоляции без уважительной причины, сообщил ТАСС глава пресс-службы ГУ МВД столицы Владимир Васенин.
Газета.Ru 07:03
Общество

Нефтяники США захотели ударить по России и Саудовской Аравии

Американские производители сланцевой нефти захотели введения санкций против России и Саудовской Аравии.
Lenta.ru 04:53
Общество

В Омской области продлили режим полной самоизоляции

Омск, 3 апреля 2020, 14:05 — REGNUM Режим полной самоизоляции, предполагающий максимальные ограничения на передвижение жителей за пределами своего дома и квартиры, продлён в Омской области до 12 апреля включительно.
REGNUM 07:05
Общество

Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рекомендовал регионам не менять ранее установленный режим продажи алкоголям, так как это может спровоцировать рост контрафакта и вызвать серьезное социальное напряжение.
ТАСС 06:52
Армия и оружие

Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
BFM.ru 06:07
Музыка

«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

Международный конкурс эстрадной песни отменили из-за пандемии коронавируса, но, как сообщается на официальном сайте мероприятия, организаторы «Евровидения» решили провести специальный онлайн-концерт.
НИА-Красноярск 31 марта в 22:45
Экономика

Путин поручил снизить стоимость ипотеки

Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.
Lenta.ru 03:10
Общество

Онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров из-за вируса

Участники рынка онлайн-торговли пожаловались на помехи для работы курьеров и поставщиков в регионах на фоне режима повышенной готовности и ограничений из-за пандемии коронавируса.
РБК 01:30
Здоровье

Россиян предупредили об опасных советах по защите от коронавируса

«Любое другое изделие не делает ни того, ни другого», — подчеркнула врач ГКБ им. В.В. Виноградова Мария Блинова.
Краснодарские известия 04:48
Хоккей

Алтыбармакян подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Чикаго»

РИА Новости вчера в 13:50
Здоровье

Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии

Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии.
Москва 24 вчера в 07:07
Здоровье

Российский врач в Италии объяснил легкомыслием большое число жертв вируса

Заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов, который вместе с группой российских специалистов работает в итальянском городе Бергамо, заявил в интервью телеканалу РБК, что тяжелая ситуация в Ломбардии объясняется в том числе итальянским легкомыслием.
РБК 04:00
Общество

Собянин утвердил штрафы за нарушение режима самоизоляции в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил штрафы до 5000 руб. за нарушение режима самоизоляции в столице.
Ведомости вчера в 08:54
Финансы

Курс евро опустился ниже 83 рублей

Биржевой курс евро в ходе торгов опустился ниже 83 рублей впервые с 17 марта, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
Rambler News Service 04:58
Политика

Лукашенко заявил, что не против единой валюты с Россией

Белоруссия не против введения единой валюты с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
NewInform вчера в 05:43
Единоборства

Нурмагомедов высказался о людях, предлагавших ему позвонить Путину

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал идею улететь на бой с американцем Тони Фергюсоном на частном самолете, несмотря на отмену авиасообщения с другими странами, введенное в России.
Московский Комсомолец 04:18
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Volkswagen начал производство большого кроссовера

Компания Volkswagen объявила о начале производства нового большого внедорожника, построенного на базе нынешнего флагмана Teramont.
Новые автомобили 01 апреля в 13:49
Энергетика

Цена на нефть снова взлетела

Цена на нефть марки Brent снова взлетела — до уровня 33,27 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
Lenta.ru 06:45
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