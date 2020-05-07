По данным РИА «Новости», в честь 75-летия победы во Второй мировой войне Министерство обороны США выпустило презентацию. В частности, отмечается, что именно высадка американских войск в Нормандии 6 июня 1944 года стала началом конца для Адольфа Гитлера.

Свою версию Второй мировой войны изложил Пентагон

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