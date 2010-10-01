Религия

Актуальные НовостиАктуальные НовостиСвященник Иоанн Тераудс рассказал, как в карантин пройдет схождение Благодатного огня в Иерусалиме

2 фото
Священник Иоанн Тераудс прокомментировал слухи о том, что в этом году схождение Благодатного огня в Иерусалиме может быть перенесено. Заявляющие об этом СМИ ссылаются на иерусалимскую патриархию.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Священник Иоанн Тераудс рассказал, как в карантин пройдет схождение Благодатного огня в Иерусалиме

Актуальные Новости05 апреля в 04:06

Схождение Благодатного огня перенесут?: священник прокомментировал слухи

Комсомольская правда04 апреля в 11:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 06:55, Ашберн

Комментарии

Энергетика

Ультиматум Эр-Рияда по нефти может сорвать переговоры ОПЕК

Вашингтон, 7 апреля 2020, 11:49 — REGNUM Поставленный Саудовской Аравией ультиматум России затрудняет переговоры по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК.
REGNUM 04:49
Общество

WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.
ТАСС 06:03
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru вчера в 21:58
Происшествия

В даркнете обнаружили конкурента Банка России

Lenta.ru вчера в 19:50
Спорт

Чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина скончалась в 32 года

NewInform 05:29
Игры

Слухи: в апреле Marvel’s Spider-Man появится в PS Now вместе с двумя другими играми

Если верить утечке, в этом месяце подписчики потокового игрового сервиса Sony смогут опробовать Marvel’s Spider-Man от Insomniac Games — один из самых популярных эксклюзивов PlayStation 4. Проект будет доступен в PS Now до 7 июля, а вместе с ним на площадке появятся Golf Club 2019 и Just Cause 4. Последняя пробудет в стриминговом сервисе до 6 октября.
3DNews 06:31
Здоровье

Во Владимирской области выявлено семь новых случаев коронавируса

Владимир, 7 апреля 2020, 10:54 — REGNUM Во Владимирской области 7 апреля подтверждено семь новых случая заболевания коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по информации оперативного штаба.
REGNUM 03:54
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.
RT на русском вчера в 03:03
Политика

Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
RT на русском 00:16
Экономика

Лукашенко призвал снизить зависимость Белоруссии от «нефтяных игр»

Минск, 7 апреля 2020, 12:32 — REGNUM Белоруссия должна быть максимально независима от «нефтяных игр крупных держав», заявил 7 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании, где обсуждались поставки нефти в страну, сообщило информационное агентство БелТА.
REGNUM 05:32
Происшествия

В Курской области девочек задержали за попытку убийства опекунов

В Курской области две девочки-подростка стали фигурантками уголовного дела после попытки убить семью опекунов.
Российская газета 04:30
Общество

Состояние Бориса Джонсона резко ухудшилось

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона резко ухудшилось.
BFM.ru вчера в 15:51
Общество

Песков: решений о переносе парада Победы в Москве пока не принималось

Рассматриваются разные варианты по празднованию 75-летия Победы, пока никаких решений о переносе парада Победы в Москве из-за ситуации с коронавирусом не принималось, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:47
Экономика

В Китае оживились продажи жилья

По данным консалтинговой компании Capital Economics, которая отслеживает количество продаж недвижимости в 30 крупных городах материкового Китая, за первые 17 дней марта текущего года было совершено 39,4 тыс. сделок купли-продажи по сравнению с 4,58 тыс. за тот же период в феврале.
Коммерсантъ 05:29
Футбол

Медведева приняла участие в челлендже Криштиану Роналду

РИА Новости 05 апреля в 13:05
Здоровье

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко

Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Evo-rus.com вчера в 02:15
Происшествия

В Ростовской области коронавирус подтвержден у 17 жителей

Дополнительная диагностика в ростовском референс-центре подтвердила коронавирус у 8 находившихся под наблюдением врачей пациентов с предварительно положительным тестом.
Правительство Ростовской области 03:38
Происшествия

В Москве проверяют 18 подозрительных тестов курян на коронавирус

У мужчины был взят тест на коронавирус, однако конечный результат еще не пришел из референс-центра Москвы.
ГТРК Курск 04:42
Общество

Минпросвещения: ЕГЭ в этом году не отменят

ЕГЭ в этом году отменен не будет. Первый экзамен начнется 8 июня. Решение о повторном переносе сроков экзамена пока не принималось.
Российская газета 04:12
Кино

Тизер-трейлер фильма ужасов «Бугимен»

Стартфильм 05:32
Политика

Американское издание сочло коронавирус вызовом для системы Путина

Американский публицист Алекс Уорд считает, что если волна пандемии коронавируса накроет Россию, то это станет катастрофой для «российского диктатора», как он называет президента Путина.
Военное обозрение 06:15
Авто

Новый Mercedes-AMG G 63 получил деревянный салон

Немецкий внедорожник в специальной версии G-Yachting Limited Edition был разработан специалистами компании Carlex Design.
Тарантас Ньюс 05 апреля в 13:02
Общество

В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Газета.Ru вчера в 15:11
Политика

В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.
РБК 06:07
Общество

РЖД решили рассаживать пассажиров в поездах в метре друг от друга

РЖД введут особый режим продажи билетов на поезда, который позволит пассажирам держать дистанцию друг от друга не менее 1 м. Об этом пишет корпоративная газета компании «Гудок».
РБК 02:15
Баскетбол

Андрей Кириленко рассказал о жизни с двойным гражданством

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) рассказал, с чем пришлось столкнуться из-за двойного гражданства.
ГЛАС.RU 06:24
Общество

Названы самые невостребованные профессии на фоне пандемии коронавируса

Вакансии официанта, повара, охранника и уборщика названы самыми невостребованными на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 22:33
Футбол

В Кремле отвергли обвинения о том, что РФ получила ЧМ-2018 за взятку

В Кремле отвергли утверждения о том, что РФ получила право на проведение чемпионата мира по футболу за взятку: все было законно, и это был лучший в истории чемпионат, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:59
Общество

Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля

Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 06:09
Общество

СМИ сообщили о смерти физика Казаряна от коронавируса

Известный физик Мишик Казарян, у которого диагностировали коронавирус, скончался в медицинском центре в Коммунарке.
Известия 06:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Феофил III
Греческий епископ
Епископ Иерусалимской православной церкви; с 22 ноября 2005 года - Патриарх Иерусалимский. Полный титул: Блаженнейший и Всесвятейший Кир Феофил, Патриарх Святаго града Иерусалима и всея Палестины, Сирии, Аравии, обонпол Иордана, Каны Галилейския и святаго Сиона.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Иерусалим
Город в Израиле
Столица Израиля, город на Ближнем Востоке. Расположен на плато в Иудейских горах на водоразделе между Средиземным и Мёртвым морями, на высоте 650-840 метров над уровнем моря. Климат средиземноморский, с жарким, сухим летом и мягкой, влажной зимой. Город является священным для трёх крупнейших авраамических религий - иудаизма, христианства и ислама. Населён представителями множества национальных, этнических и религиозных деноминаций. Численность населения Иерусалима на начало 2018 года - жителя.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное