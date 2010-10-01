Религия
Актуальные НовостиСвященник Иоанн Тераудс рассказал, как в карантин пройдет схождение Благодатного огня в Иерусалиме
Священник Иоанн Тераудс прокомментировал слухи о том, что в этом году схождение Благодатного огня в Иерусалиме может быть перенесено. Заявляющие об этом СМИ ссылаются на иерусалимскую патриархию.
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Священник Иоанн Тераудс рассказал, как в карантин пройдет схождение Благодатного огня в Иерусалиме
Актуальные Новости05 апреля в 04:06
Схождение Благодатного огня перенесут?: священник прокомментировал слухи
Комсомольская правда04 апреля в 11:25
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Комментарии
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Если верить утечке, в этом месяце подписчики потокового игрового сервиса Sony смогут опробовать Marvel’s Spider-Man от Insomniac Games — один из самых популярных эксклюзивов PlayStation 4. Проект будет доступен в PS Now до 7 июля, а вместе с ним на площадке появятся Golf Club 2019 и Just Cause 4. Последняя пробудет в стриминговом сервисе до 6 октября.
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Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.
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В Курской области девочек задержали за попытку убийства опекунов
В Курской области две девочки-подростка стали фигурантками уголовного дела после попытки убить семью опекунов.
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Экономика
В Китае оживились продажи жилья
По данным консалтинговой компании Capital Economics, которая отслеживает количество продаж недвижимости в 30 крупных городах материкового Китая, за первые 17 дней марта текущего года было совершено 39,4 тыс. сделок купли-продажи по сравнению с 4,58 тыс. за тот же период в феврале.
Футбол
Медведева приняла участие в челлендже Криштиану Роналду
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко
Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Происшествия
В Ростовской области коронавирус подтвержден у 17 жителей
Дополнительная диагностика в ростовском референс-центре подтвердила коронавирус у 8 находившихся под наблюдением врачей пациентов с предварительно положительным тестом.
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У мужчины был взят тест на коронавирус, однако конечный результат еще не пришел из референс-центра Москвы.
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Минпросвещения: ЕГЭ в этом году не отменят
ЕГЭ в этом году отменен не будет. Первый экзамен начнется 8 июня. Решение о повторном переносе сроков экзамена пока не принималось.
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Тизер-трейлер фильма ужасов «Бугимен»
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Американское издание сочло коронавирус вызовом для системы Путина
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Новый Mercedes-AMG G 63 получил деревянный салон
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В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Политика
В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.
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РЖД введут особый режим продажи билетов на поезда, который позволит пассажирам держать дистанцию друг от друга не менее 1 м. Об этом пишет корпоративная газета компании «Гудок».
Баскетбол
Андрей Кириленко рассказал о жизни с двойным гражданством
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) рассказал, с чем пришлось столкнуться из-за двойного гражданства.
Общество
Названы самые невостребованные профессии на фоне пандемии коронавируса
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В Кремле отвергли обвинения о том, что РФ получила ЧМ-2018 за взятку
В Кремле отвергли утверждения о том, что РФ получила право на проведение чемпионата мира по футболу за взятку: все было законно, и это был лучший в истории чемпионат, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля
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СМИ сообщили о смерти физика Казаряна от коронавируса
Известный физик Мишик Казарян, у которого диагностировали коронавирус, скончался в медицинском центре в Коммунарке.