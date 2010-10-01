Священник Иоанн Тераудс прокомментировал слухи о том, что в этом году схождение Благодатного огня в Иерусалиме может быть перенесено. Заявляющие об этом СМИ ссылаются на иерусалимскую патриархию.

Священник Иоанн Тераудс рассказал, как в карантин пройдет схождение Благодатного огня в Иерусалиме

Общество WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.

Происшествия Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.

Игры Слухи: в апреле Marvel’s Spider-Man появится в PS Now вместе с двумя другими играми Если верить утечке, в этом месяце подписчики потокового игрового сервиса Sony смогут опробовать Marvel’s Spider-Man от Insomniac Games — один из самых популярных эксклюзивов PlayStation 4. Проект будет доступен в PS Now до 7 июля, а вместе с ним на площадке появятся Golf Club 2019 и Just Cause 4. Последняя пробудет в стриминговом сервисе до 6 октября.

Здоровье Во Владимирской области выявлено семь новых случаев коронавируса Владимир, 7 апреля 2020, 10:54 — REGNUM Во Владимирской области 7 апреля подтверждено семь новых случая заболевания коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по информации оперативного штаба.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.

Экономика Лукашенко призвал снизить зависимость Белоруссии от «нефтяных игр» Минск, 7 апреля 2020, 12:32 — REGNUM Белоруссия должна быть максимально независима от «нефтяных игр крупных держав», заявил 7 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании, где обсуждались поставки нефти в страну, сообщило информационное агентство БелТА.

Общество Песков: решений о переносе парада Победы в Москве пока не принималось Рассматриваются разные варианты по празднованию 75-летия Победы, пока никаких решений о переносе парада Победы в Москве из-за ситуации с коронавирусом не принималось, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Экономика В Китае оживились продажи жилья По данным консалтинговой компании Capital Economics, которая отслеживает количество продаж недвижимости в 30 крупных городах материкового Китая, за первые 17 дней марта текущего года было совершено 39,4 тыс. сделок купли-продажи по сравнению с 4,58 тыс. за тот же период в феврале.

Происшествия В Ростовской области коронавирус подтвержден у 17 жителей Дополнительная диагностика в ростовском референс-центре подтвердила коронавирус у 8 находившихся под наблюдением врачей пациентов с предварительно положительным тестом.

Общество Минпросвещения: ЕГЭ в этом году не отменят ЕГЭ в этом году отменен не будет. Первый экзамен начнется 8 июня. Решение о повторном переносе сроков экзамена пока не принималось.

Политика Американское издание сочло коронавирус вызовом для системы Путина Американский публицист Алекс Уорд считает, что если волна пандемии коронавируса накроет Россию, то это станет катастрофой для «российского диктатора», как он называет президента Путина.

Политика В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.

Общество РЖД решили рассаживать пассажиров в поездах в метре друг от друга РЖД введут особый режим продажи билетов на поезда, который позволит пассажирам держать дистанцию друг от друга не менее 1 м. Об этом пишет корпоративная газета компании «Гудок».