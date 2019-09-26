Происшествия

ТАССТАСССвященника Николая Стремского обвинили в изнасиловании детей

Следствие обвиняет арестованного накануне настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Оренбургской области Николая Стремского по трем статьям Уголовного кодекса, среди которых изнасилование несовершеннолетних и неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
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Дело оренбургского священника передали федеральным следователям

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