Общество
Вечерние ВедомостиСвященникам Среднеуральского женского монастыря запретили служить
Шестерым священникам Среднеуральского женского монастыря временно запретили служить. Такое решение принял церковный суд.
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Несколько священников Среднеуральского женского монастыря (Свердловская область) были временно запрещены в служении, сообщается на сайте Екатеринбургской епархии.Интерфакс03:55
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Клирики Среднеуральского женского монастыря временно запрещены епархией
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Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
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Первым решением Шамиля Газизова на посту генерального директора московского "Спартака" стало создание тренерского совета по вопросам детско-юношеского и молодежного футбола, сообщается на сайте клуба.
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Президенту России Владимиру Путину докладывают о происходящем в Хабаровском крае, где продолжаются протесты из-за задержания главы региона Сергея Фургала, прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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В МИД Польши заявили о желании улучшить отношения с Россией.
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Меркель заявила об отсутствии защиты ЕС со стороны США
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