Общество
РБКСвященники РПЦ выступили в защиту фигурантов дела о митингах в Москве
Более 40 священников Русской православной церкви (РПЦ) написало открытое письмо в поддержку фигурантов дела о митингах в Москве, в котором заявляют о необходимости пересмотра судебных решений фигурантам в виде тюремных сроков. Текст письма опубликовал портал «Правмир».
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Священники РПЦ выступили в защиту фигурантов дела о «массовых беспорядках»
Московский Комсомолец14:11
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 16:12, Вашингтон
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