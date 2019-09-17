Более 40 священников Русской православной церкви (РПЦ) написало открытое письмо в поддержку фигурантов дела о митингах в Москве, в котором заявляют о необходимости пересмотра судебных решений фигурантам в виде тюремных сроков. Текст письма опубликовал портал «Правмир».

Священники РПЦ выступили в защиту фигурантов дела о митингах в Москве

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