Религия
РИА 57Священники объехали Ливны с чудотворной иконой
Пока власти вводят ограничения, призванные остановить коронавирус, представители церкви просят защиты у святых. Так, например, на днях священники из Ливен объехали город со списком чудотворной иконы Спаса Елеазаровского. Возглавил этот процесс лично епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Ливенские священники объехали город с молитвой и чудотворной иконой Спаса
Уездный город Ливны01 апреля в 09:54
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 12:57, Ашберн
Комментарии
Общество
Число заболевших коронавирусом в России превысило 4000
За последние сутки в 32 регионах России выявлен 601 новый случай коронавируса.
Политика
После обращения Путина четыре губернатора ушли в отставку
Уже четыре губернатора подали в отставку после обращения президента Владимира Путина.
Общество
Собянин продлил все ограничения по коронавирусу в Москве
Уровень социального дистанцирования в столице будет сохранен. Мэр Москвы продлил введенные ранее в городе ограничения до 1 мая.
Музыка
Группа Little Big выступит с бесплатным онлайн-концертом
Музыкальная группа Little Big, которая должна была представлять Россию на «Евровидении» в этом году, даст бесплатный онлайн-концерт в «Яндекс.Эфире».
Шоу-бизнес
Владимир Кристовский стал отцом в шестой раз
О прибавлении в семье радостный многодетный отец сообщил на своей странице в инстаграме, опубликовав два снимка с новорожденной малышкой на руках.
Общество
Джонсон рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон полностью не вылечился после заражения коронавирусной инфекцией, однако после недели самоизоляции чувствует себя лучше.
Армия и оружие
Исполнилось 4 года со дня победы Азербайджана над оккупантами Карабаха
Сегодня исполнилось 4 года со дня одного из важнейших событий в истории современного Азербайджана – освобождения части своих территорий от оккупации армией Армении.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Авто
Автомобили Kia в РФ получили новую футбольную спецверсию
Футбол
Матч чемпионата Беларуси перенесён из Витебска
Общество
Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств
Президент России Владимир Путин подписал закон о дистанционной продаже безрецептурных лекарств и медицинских препаратов.
Общество
Банк России разрешил оформлять ОСАГО без диагностических карт
Банк России разрешил выдачу полисов ОСАГО без диагностических карт с оформлением после снятия ограничений из-за коронавируса.
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Общество
У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус
24-летняя Анфиса, старшая дочь актера, сценариста Ивана Охлобыстина и актрисы Оксаны Арбузовой, заразилась коронавирусом.
Общество
В ВОЗ рассказали о темпах эпидемии коронавируса в России
О темпах распространения инфекции рассказала представительница Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает РИА Новости.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Экономика
Зарплата, налоги, отчетность в апреле после объявления нерабочих дней
Компании, которые ушли в простой выплачивают по графику выплаты зарплаты и аванса 2/3 оклада, как при простое.
Общество
Нефтяники в США выступили за санкции против Саудовской Аравии и России
Американские производители сланцевой нефти начали кампанию, целью которой является убедить Белый дом ввести новые санкции против России и Саудовской Аравии и вынудить их снизить добычу нефти.
Путешествия
Старт туристического сезона в Турции могут перенести на конец мая
На фоне ситуации с коронавирусом старт туристического сезона в Турции может быть перенесен на конец мая.
Политика
Италия предупреждает: Европа может не пережить эпидемии
На прошлой неделе в поддержку "коронабондов" выступил президент Франции Макрон, а во время последнего саммита лидеров Евросоюза французский лидер устроил настоящую перепалку (по системе видеосвязи, ибо саммит проходил виртуально), разругавшись с лидерами более зажиточных стран Европы как раз из-за вопроса взятия совместных долгов на борьбу с кризисом.
Общество
Правительство выделило 5 миллиардов рублей медикам в регионах
Правительство России выделило регионам более 5 миллиардов рублей на финансовую поддержку медработников, оказывающих помощь зараженным коронавирусной инфекцией и людям из групп риска.
Общество
Россия полностью прекращает международное авиасообщение
В ночь с 3 на 4 апреля Россия полностью прекращает авиасообщение с другими государствами.
Общество
Стало известно состояние здоровья главврача больницы в Коммунарке
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, у которого ранее был подтвержден новый коронавирус, сейчас чувствует себя нормально.
Политика
Мишустин предупредил о пике распространения коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России еще не пройден, нельзя исключать самого сложного сценария, предупредил премьер-министр Михаил Мишустин.
Происшествия
В Москве арестовали генерал-майора юстиции Бирюкова
Москва, 3 апреля 2020, 18:43 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России, генерал-майора юстиции Александра Бирюкова, обвиняемого в злоупотреблении должностным полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе суда.
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Происшествия
Умар Джабраилов попал в больницу в Москве
Авто
Tesla в первом квартале года продала более 88 тыс. электромобилей
Общество
В Чувашии вводятся новые ограничения на период самоизоляции
Указом врио главы Чувашии Олега Николаева в Чувашии введены новые ограничения на период нерабочих дней и самоизоляции.