Религия

РИА 57РИА 57Священники объехали Ливны с чудотворной иконой

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Пока власти вводят ограничения, призванные остановить коронавирус, представители церкви просят защиты у святых. Так, например, на днях священники из Ливен объехали город со списком чудотворной иконы Спаса Елеазаровского. Возглавил этот процесс лично епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий.
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