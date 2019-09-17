Общество
Lenta.ruСвященнослужители РПЦ поддержали осужденных за участие в митингах
Более 40 священнослужители Русской православной церкви (РПЦ) написали открытое письмо в поддержку осужденных за участие в несогласованных митингах, проходивших в Москве летом 2019 года. Обращение опубликовано на сайте издания «Правмир».
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Священники РПЦ выступили в защиту фигурантов дела о «массовых беспорядках»
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В школах Севастополя дети начали изучать украинский язык
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