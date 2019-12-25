Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСвязь-банк вошел в состав Промсвязьбанка

Связь-банк вошел в состав банковской группы Промсвязьбанка. Реорганизация завершится в середине 2020 года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Оборонный банк стал собственником Связь-банка

РБКвчера в 11:59

Промсвязьбанк стал владельцем Связь-банка

Ведомостивчера в 13:03

Связь-Банк присоединят к ПСБ в середине 2020 года

Банки.рувчера в 12:57

Связь-банк вошел в состав Промсвязьбанка

Коммерсантъвчера в 15:05

Промсвязьбанку достались более 99% акций Связь-банка

Российская газетавчера в 15:13

Промсвязьбанк стал владельцем Связь-банка

Rambler News Serviceвчера в 12:48

Связь-банк вошел в состав Промсвязьбанка, будет присоединен к нему в 2020 году

ПРАЙМвчера в 12:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 00:49, Ашберн
Общество

СК проверит информацию о продаже села с людьми в Красноярском крае

АиФ Красноярск вчера в 09:25
Политика

Зеленский наложил запрет на поставки электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электричества из России по двусторонним договорам.
РИА Новости вчера в 12:32
Происшествия

Курсант МВД задержал в московском метро вооруженную ножом женщину

Уточняется, что инцидент произошел в вагоне электропоезда на станции «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии столичного метро.
Известия 00:05
Общество

«Ъ»: Медведев подписал постановление о регистрации машин в автосалонах

Издание подчёркивает, что основным нововведением является возможность получить свидетельство о регистрации и государственные регистрационные знаки на машину в автосалоне.
RT на русском 00:16
Кино

Появился трейлер фильма «Огонь» с Константином Хабенским

News.ru вчера в 08:57
Армия и оружие

Немецкие СМИ назвали учения войск НАТО репетицией нападения на Россию

Ранее «ФедералПресс» сообщил, что военные на учениях НАТО отрабатывают сценарий атомной войны.
ФедералПресс 24 декабря в 17:08
Общество

Скворцова поспорила с Голиковой об оптимизации здравоохранения

Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала высказывание вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что оптимизация здравоохранения в регионах России была проведена ужасно.
РИА Новости вчера в 17:28
Политика

Кремль прокомментировал заявления Лукашенко о закупке нефти из Польши

Лукашенко заявил, что если Россия установит слишком высокую цену на закупку газа и нефти, то Минск начнет искать альтернативные способы поставок, в том числе может использовать реверс нефти через Польшу.
Ведомости вчера в 05:37
Происшествия

И.о. прокурора Норильска арестован по подозрению в получении взятки

Исполняющий обязанности (и.о.) прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаев арестован по подозрению в получении взятки, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Красноярский краевой суд.
Газета.Ru вчера в 23:56
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о расставании Пелагии с мужем

СМИ сообщили о расставании певицы Пелагии со своим супругом хоккеистом Иваном Телегиным.
iReactor вчера в 20:51
Футбол

Радимов рассказал, как мог перейти в «Спартак»

Бывший полузащитник московского ЦСКА, санкт-петербургского "Зенита", московского "Динамо", самарских "Крыльев Своветов", испанской "Сарагосы", болгарского "Левски" и сборной России Владислав Радимов рассказал о том, как мог еще в бытность футболистом армейцев перебраться в являвшийся тогда безоговорочным лидером отечественного футбола столичный "Спартак".
ProstoProSport 00:42
Политика

Глава СПЧ раскритиковал идею выходного дня 31 декабря

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев, говоря о решениях ряда регионов России сделать 31 декабря выходным днём, заявил, что не согласен с этим.
RT на русском 00:44
Происшествия

Российская пианистка погибла на отдыхе в Будапеште, пишут СМИ

27-летняя российская пианистка из Уфы Элина Валиева погибла в съемной квартире в Будапеште, пишет сайт kp.ru.
Газета.Ru 24 декабря в 15:41
Политика

WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России

Киберкомадование США разрабатывает тактику информационной войны против высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов на случай, если Москва попытается "вмешаться" в президентские выборы 2020 года в Соединенных Штатах, утверждает газета Washington Post со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 20:42
Общество

Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Говорит Москва вчера в 13:25
Политика

Путин пошутил о встрече с бизнесменами в «царских интерьерах»

ТК Звезда вчера в 15:38
Футбол

Экс-защитник «Локомотива» обогнал ван Дейка по проценту выигранных единоборств

36-летний бывший футболист обошел по этому показателю защитника «Ливерпуля» и сборной Голландии Виргила ван Дейка — 73,3 процента (958/1307) — вторая строчка.
Спорт-Экспресс вчера в 14:26
Происшествия

Уральская школьница погибла во время игры с кошкой на диване

Газета.Ru вчера в 11:40
Экономика

Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут

Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
REGNUM вчера в 19:58
Экономика

Глава Газпромбанка назвал покупателей 6,6% акций «Газпрома»

Квазиказначейский пакет акций "Газпрома" в размере 6,6% капитала, который в этом году в два приема продали структуры монополии, приобрел консорциум инвесторов, сообщил "Интерфаксу" глава Газпромбанка Андрей Акимов.
Интерфакс вчера в 11:29
Происшествия

Число пострадавших при жёсткой посадке Ми-8 возросло до 15

RT на русском вчера в 04:19
Общество

Бывший муж принцессы Норвегии покончил с собой

Тёплые слова в адрес Бена выразили также наследный принц Хокон и наследная принцесса, премьер-министр страны и другие известные люди.
Life.ru вчера в 17:10
Происшествия

Суд в Москве арестовал имущество замглавы Генштаба ВС Арсланова

Суд в Москве арестовал имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в крупном мошенничестве.
ТАСС вчера в 23:00
Общество

Роскачество рассказало о самых продаваемых в России импортных винах

Роскачество указывает, что 90% продаж в России приходится на красные вина, а самым продаваемым является "Киндзмараули" (объем продаж в 2019 году - 9 миллионов литров).
РИА Новости 00:34
Общество

Путин поспорил с Кудриным по поводу результативности нацпроектов

Президент РФ Владимир Путин вступил в дискуссию с главой Счетной палаты (СП) Алексеем Кудриным, не согласившись с его оценками результативности национальных проектов, а также методов стимулирования экономического роста в стране.
Интерфакс вчера в 10:28
Происшествия

В Новгороде подростка убили после отказа полиции его искать

В Великом Новгороде Следственный комитет начал расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников полиции, которые отказались принять заявление о пропаже несовершеннолетнего, позднее жестоко убитого.
Московский Комсомолец вчера в 07:06
Армия и оружие

Армия Хафтара обвинила Турцию в переброске боевиков ИГ в Ливию

По словам аль-Мисмари, речь идет о боевиках «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в РФ) и «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).
Известия вчера в 16:02
Происшествия

ТАСС: Су-57 перед падением самопроизвольно вошел в спираль

«Испытательный полет Су-57 проходил на высоте 8 тыс. м. Из-за отказа системы управления истребитель самопроизвольно вошел в нисходящую спираль, начал быстро снижаться, а затем падать»,— рассказал собеседник агентства.
Коммерсантъ 24 декабря в 19:56
Энергетика

Новак считает, что грязную нефть уберут к середине 2020 года

Министр энергетики Александр Новак заявил, что грязная нефть может быть убрана до середины 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 19:39
Кино

Брянский актер Шагин сыграл в новом фильме декабриста Рылеева

В четверг, 26 декабря, на экраны страны выходит художественный фильм «Союз спасения», одну из главных ролей в котором сыграл брянский актер.
Городской телеканал (Брянск) вчера в 16:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное