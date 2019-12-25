Экономика
КоммерсантъСвязь-банк вошел в состав Промсвязьбанка
Связь-банк вошел в состав банковской группы Промсвязьбанка. Реорганизация завершится в середине 2020 года.
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Общество
СК проверит информацию о продаже села с людьми в Красноярском крае
Политика
Зеленский наложил запрет на поставки электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электричества из России по двусторонним договорам.
Происшествия
Курсант МВД задержал в московском метро вооруженную ножом женщину
Уточняется, что инцидент произошел в вагоне электропоезда на станции «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии столичного метро.
Общество
«Ъ»: Медведев подписал постановление о регистрации машин в автосалонах
Издание подчёркивает, что основным нововведением является возможность получить свидетельство о регистрации и государственные регистрационные знаки на машину в автосалоне.
Кино
Появился трейлер фильма «Огонь» с Константином Хабенским
Армия и оружие
Немецкие СМИ назвали учения войск НАТО репетицией нападения на Россию
Ранее «ФедералПресс» сообщил, что военные на учениях НАТО отрабатывают сценарий атомной войны.
Общество
Скворцова поспорила с Голиковой об оптимизации здравоохранения
Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала высказывание вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что оптимизация здравоохранения в регионах России была проведена ужасно.
Политика
Кремль прокомментировал заявления Лукашенко о закупке нефти из Польши
Лукашенко заявил, что если Россия установит слишком высокую цену на закупку газа и нефти, то Минск начнет искать альтернативные способы поставок, в том числе может использовать реверс нефти через Польшу.
Происшествия
И.о. прокурора Норильска арестован по подозрению в получении взятки
Исполняющий обязанности (и.о.) прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаев арестован по подозрению в получении взятки, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Красноярский краевой суд.
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о расставании Пелагии с мужем
СМИ сообщили о расставании певицы Пелагии со своим супругом хоккеистом Иваном Телегиным.
Футбол
Радимов рассказал, как мог перейти в «Спартак»
Бывший полузащитник московского ЦСКА, санкт-петербургского "Зенита", московского "Динамо", самарских "Крыльев Своветов", испанской "Сарагосы", болгарского "Левски" и сборной России Владислав Радимов рассказал о том, как мог еще в бытность футболистом армейцев перебраться в являвшийся тогда безоговорочным лидером отечественного футбола столичный "Спартак".
Политика
Глава СПЧ раскритиковал идею выходного дня 31 декабря
Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев, говоря о решениях ряда регионов России сделать 31 декабря выходным днём, заявил, что не согласен с этим.
Происшествия
Российская пианистка погибла на отдыхе в Будапеште, пишут СМИ
27-летняя российская пианистка из Уфы Элина Валиева погибла в съемной квартире в Будапеште, пишет сайт kp.ru.
Политика
WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России
Киберкомадование США разрабатывает тактику информационной войны против высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов на случай, если Москва попытается "вмешаться" в президентские выборы 2020 года в Соединенных Штатах, утверждает газета Washington Post со ссылкой на источники.
Общество
Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Политика
Путин пошутил о встрече с бизнесменами в «царских интерьерах»
Футбол
Экс-защитник «Локомотива» обогнал ван Дейка по проценту выигранных единоборств
36-летний бывший футболист обошел по этому показателю защитника «Ливерпуля» и сборной Голландии Виргила ван Дейка — 73,3 процента (958/1307) — вторая строчка.
Происшествия
Уральская школьница погибла во время игры с кошкой на диване
Экономика
Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут
Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
Экономика
Глава Газпромбанка назвал покупателей 6,6% акций «Газпрома»
Квазиказначейский пакет акций "Газпрома" в размере 6,6% капитала, который в этом году в два приема продали структуры монополии, приобрел консорциум инвесторов, сообщил "Интерфаксу" глава Газпромбанка Андрей Акимов.
Происшествия
Число пострадавших при жёсткой посадке Ми-8 возросло до 15
Общество
Бывший муж принцессы Норвегии покончил с собой
Тёплые слова в адрес Бена выразили также наследный принц Хокон и наследная принцесса, премьер-министр страны и другие известные люди.
Происшествия
Суд в Москве арестовал имущество замглавы Генштаба ВС Арсланова
Суд в Москве арестовал имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в крупном мошенничестве.
Общество
Роскачество рассказало о самых продаваемых в России импортных винах
Роскачество указывает, что 90% продаж в России приходится на красные вина, а самым продаваемым является "Киндзмараули" (объем продаж в 2019 году - 9 миллионов литров).
Общество
Путин поспорил с Кудриным по поводу результативности нацпроектов
Президент РФ Владимир Путин вступил в дискуссию с главой Счетной палаты (СП) Алексеем Кудриным, не согласившись с его оценками результативности национальных проектов, а также методов стимулирования экономического роста в стране.
Происшествия
В Новгороде подростка убили после отказа полиции его искать
В Великом Новгороде Следственный комитет начал расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников полиции, которые отказались принять заявление о пропаже несовершеннолетнего, позднее жестоко убитого.
Армия и оружие
Армия Хафтара обвинила Турцию в переброске боевиков ИГ в Ливию
По словам аль-Мисмари, речь идет о боевиках «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в РФ) и «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).
Происшествия
ТАСС: Су-57 перед падением самопроизвольно вошел в спираль
«Испытательный полет Су-57 проходил на высоте 8 тыс. м. Из-за отказа системы управления истребитель самопроизвольно вошел в нисходящую спираль, начал быстро снижаться, а затем падать»,— рассказал собеседник агентства.
Энергетика
Новак считает, что грязную нефть уберут к середине 2020 года
Министр энергетики Александр Новак заявил, что грязная нефть может быть убрана до середины 2020 года.
Кино
Брянский актер Шагин сыграл в новом фильме декабриста Рылеева
В четверг, 26 декабря, на экраны страны выходит художественный фильм «Союз спасения», одну из главных ролей в котором сыграл брянский актер.