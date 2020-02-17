Политика

Lenta.ruLenta.ruСвязь возможного убийцы соратника Басаева с ФСБ опровергли

Расследование западных СМИ, которые обвинили спецподразделения ФСБ в причастности к убийству чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине, является фейком.
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с чего всё началось
Немецкое издание Der Spiegel, российские журналисты из The Insider и расследовательская группа Bellingcat
 выяснили, что подозреваемый в убийстве грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в Берлине мог проходить тренировки на базе Центра специального назначения ФСБ.
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