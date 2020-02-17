с чего всё началось

Расследование западных СМИ, которые обвинили спецподразделения ФСБ в причастности к убийству чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине, является фейком.

Наука В московском метро нашли микробов из Нью-Йорка Микробы, которых ученые нашли на полу, поручнях и в вагонах московского метро, оказались очень похожи на микроорганизмы из нью-йоркской подземки, сообщает Computational and Structural Biotechnology Journal.

Общество «Аэрофлот» сократит количество рейсов в Китай Авиакомпания "Аэрофлот" сократит количество рейсов в Китай в связи со снижением спроса. Это следует из сообщения на сайте авиакомпании.

Шоу-бизнес Бузова прыгнула в толпу со сцены Во время выступления певица решила сигануть со сцены в толпу поклонников в надежде, что те ее поймают.

Гаджеты Nokia готовит первый кнопочный телефон на Android Компания HMD Global готовилась представить на международной выставке Mobile World Congress 2020 множество новых продуктов под брендом Nokia.

Здоровье В проблемном ульяновском тубдиспансере появился новый главврач После окончания Ульяновского государственного университета в сентябре 2010 года трудоустроился врачом-фтизиатром в легочное терапевтическое отделение Областного клинического противотуберкулезного диспансера, в ноябре 2011 года — возглавил данное отделение, где проработал более 9 лет.

Общество Дневной сон по выходным вдвое снижает риск сердечного приступа Как сообщает ToDay News Ufa, у людей в возрасте от 35 до 75 лет дневной сон позволит снизить вероятность развития сердечного приступа.

Политика Евросоюз запускает ливийскую миссию по контролю за оружием Министры иностранных дел 27 государств - членов Евросоюза решили завершить операцию "София" по спасению мигрантов в Средиземном море и начать миссию по контролю за соблюдением оружейного эмбарго в отношении Ливии.

Политика МИД Украины вызвал временного поверенного в делах России Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах России в связи с задержанием четырёх браконьеров в Азовском море, сообщает пресс-служба ведомства.

Шоу-бизнес Кристина Асмус возмутила подписчиков новой фотосессией Три снимка сделаны в обычном стиле. На них звезда демонстрирует стройную фигуру и игривый взгляд.

Экономика Центробанк изменит основания для блокировки счетов ЦБ России считает нужным добавить в перечень ситуацию, когда клиент отказывается от разовой операции и настаивает на закрытии банковского счета и снятии денег после того, как у банка к клиенту появились вопросы.

Фигурное катание Загитова рассказала о возможном продолжении карьеры В воскресенье японский телеканал "TV Asahi" выпустил часовой документальный фильм "Королева Загитова: правда о карьере" о российской фигуристке, чемпионке зимних Олимпийских игр 2018 Алине Загитовой.

Политика В КС прокомментировали слова судьи об СССР Пресс-служба Конституционного суда прокомментировала позицию судьи Константина Арановского касательно СССР и подчеркнула, что его мнение не является составной частью решения КС России.

Экономика Лукашенко обсудил с главой Минфина зарплаты бюджетников Зарплаты бюджетников стали главной темой разговора президента Беларуси Александра Лукашенко и министра финансов Максима Ермоловича.

Происшествия У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.

Шоу-бизнес Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой Британская телеведущая Кэролайн Флэк покончила с собой. В 2009 году она непродолжительное время встречалась с принцем Гарри.

Космос Получены изображения тускнеющего красного гиганта Бетельгейзе С помощью Очень большого телескопа ESO (VLT) астрономы зафиксировали затемнение на поверхности Бетельгейзе, красной сверхгигантской звезды в созвездии Ориона.