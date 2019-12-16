Общество

РБКРБКСвязанная c Rambler компания потребовала заблокировать Twitch

ООО «Рамблер Интернет Холдинг» подало в суд на компанию Twitch Interactive. Авторы иска требуют заблокировать принадлежащий Amazon видеостриминговый сервис и выплатить компенсацию в размере ₽180,345 млрд, сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Rambler Group требует с американского сервиса Twitch рекордную компенсацию

Как пояснил источник "Ъ", сумма в 180 млрд руб. образовалась в результате умножения числа предполагаемых незаконных просмотров на Twitch трансляций АПЛ — 36 тыс. — на максимальную сумму компенсации в 5 млн руб. Rambler владеет эксклюзивными правами на показ АПЛ в России.
Коммерсантъ17:37

Подробнее о событии

Rambler Group требует с американского сервиса Twitch рекордную компенсацию

Коммерсантъ17:37

Связанная c Rambler компания потребовала заблокировать Twitch

РБК18:41

«Коммерсантъ»: Rambler требует взыскать 180 млрд рублей с Twitch через Мосгорсуд

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Эхо Москвы20:30

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Появилось видео первой беседы Зеленского с российским СМИ

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Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
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