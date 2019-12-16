Общество

РБКРБКСвязанная c Rambler компания потребовала заблокировать Twitch

Поводом для иска, который будет рассматриваться 20 декабря, стали трансляции английского футбольного чемпионата, права на показ которого в России принадлежат Rambler Group. Авторы заявления утверждают, что насчитали 36 тысяч незаконных просмотров матчей на Twitch и считают это пиратством.
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с чего всё началось

Rambler Group требует с американского сервиса Twitch рекордную компенсацию

Как пояснил источник "Ъ", сумма в 180 млрд руб. образовалась в результате умножения числа предполагаемых незаконных просмотров на Twitch трансляций АПЛ — 36 тыс. — на максимальную сумму компенсации в 5 млн руб. Rambler владеет эксклюзивными правами на показ АПЛ в России.
Коммерсантъвчера в 17:37

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Rambler потребовал взыскать с сервиса Twitch 180 млрд рублей

Известиявчера в 22:55

Связанная c Rambler компания потребовала заблокировать Twitch

РБКвчера в 18:41

Рамблер обвинил Twitch в пиратстве

Вести.Ruвчера в 22:36

Рамблер-Групп подала в суд на стриминговый сервис Twitch с требованием выплатить 180 миллиардов рублей

Эхо Москвы00:31

«Ъ»: Rambler требует взыскать с Twitch 180 млрд рублей

ТАССвчера в 21:07

Rambler Group требует заблокировать Twitch в России

Коммерсантъвчера в 23:48

«Коммерсантъ»: Rambler требует взыскать 180 млрд рублей с Twitch через Мосгорсуд

Ведомостивчера в 18:40
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Политика

В Токио предложили объявить все Курильские острова территорией Японии

Рифей-Пермь вчера в 00:56
Космос

Стартовый комплекс для сверхтяжелой ракеты начнут строить на Восточном

Определена дата строительства стартового комплекса для ракеты сверхтяжелого класса на космодроме Восточный.
РЕН ТВ 00:15
Общество

Россиянка вошла в список самых заметных новых миллиардеров в мире

Lenta.ru 00:56
Происшествия

В Нижегородской области 14 человек пострадали в ДТП с автобусом

По уточненной информации из-за опрокидывания автобуса в Балахнинском районе Нижегородской области пострадало 14 человек.
Российская газета вчера в 09:49
Происшествия

На Урале из грузовика выпала 16-тонная платформа, погиб человек

Платформа гусеничного крана весом в 16 тонн на ходу выпала из кузова грузовика на другие автомобили, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает в понедельник управление ГИБДД по Свердловской области.
РИА Новости 00:34
Общество

Роскачество обнаружило пестициды в органических продуктах

Роскачество выявило среди продуктов, промаркированных как органические, не соответствующие требованиям.
РБК 00:00
Политика

Власти Казахстана прокомментировали идею о переименовании Алматы

Власти Казахстана прокомментировали слова писателя и общественного деятеля Олжаса Сулейменова о том, что президент республики Касым-Жомарт Токаев якобы поддерживает идею переименования Алматы в Алма-Ату.
Газета.Ru вчера в 22:12
Энергетика

Цены на нефть снижаются в понедельник утром

По данным торгов, к 06.20 утра по московскому времени цены на нефть североморского сорта Bent снижались на 0,34%, до 65 долларов за баррель.
Московский Комсомолец вчера в 22:23
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

Пентагон прилагает усилия к тому, чтобы сохранить отношения с Турцией на фоне заявлений ее руководства о возможном закрытии для США военных баз Инджирлик и Кюреджик, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
РИА Новости вчера в 21:21
Политика

В бундестаге подняли вопрос о ситуации с русским языком в Германии

Депутаты Левой партии направили запрос Федеральному правительству Германии с просьбой разъяснить ситуацию с русским языком, которому в Германии, по их мнению, уделяется слишком мало внимания.
RT на русском 00:10
Политика

Россия и Украина завершили переговоры по транзиту газа

В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа.
Рифей-Пермь 13 декабря в 14:00
Политика

В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией

В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Российская газета 14 декабря в 14:45
Авто

Названы автомобили с самыми низкими продажами в 2019 году

110km.ru 14 декабря в 09:26
Политика

США тайно выслали двух китайских дипломатов за шпионаж

Соединенные Штаты тайно выслали из страны двух сотрудников посольства КНР, подозреваемых в шпионаже.
Комсомольская правда вчера в 11:19
Общество

Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России

Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Известия вчера в 06:43
Шоу-бизнес

Бывшая жена Александра Цекало тайно вышла замуж

Виктория Галушко, бывшая жена Александра Цекало, после расставания с продюсером не раскрывала подробностей своей личной жизни, предпочитая молчать, не публиковать фотографии и практически не появляться на светских мероприятиях.
ИнфоСМИ вчера в 11:55
Футбол

Зозуля плакал в раздевалке из-за оскорблений фанатов «Райо Вальекано»

РИА Новости 00:50
Политика

В Шотландии может пройти новый референдум о независимости

Шотландская национальная партия по итогам парламентских выборов смогла заручиться внушительной поддержкой населения, что открывает возможность для проведения в автономии нового референдума о независимости.
Новостной фронт 13 декабря в 10:37
Политика

Американский журнал составил рейтинг самых могущественных стран

Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира". Рейтинг опубликован в журнале U.S.News.
РИА Новости вчера в 22:30
Гаджеты

Владельцы бюджетных смартфонов не смогут запустить WhatsApp с 1 января

Как сообщили в компании Facebook, которая является владельцем приложения, с 2020 года прекращается поддержка WhatsApp на устаревших версиях Android и iOS и Windows Phone.
Вести ФМ вчера в 12:25
Футбол

«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Арсенал»

ГЛАС.RU вчера в 23:02
Общество

Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета

Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).
BFM.ru вчера в 20:55
Здоровье

Эксперт назвал три лучшие продукта для борьбы со стрессом

Медицинским экспертом названы три лучшие продукта для борьбы со стрессом и его ликвидации, сообщается в статье, опубликованной изданием Health.News.
Ugpressa.ru вчера в 23:12
Хоккей

Юниорская сборная России впервые выиграла Мировой кубок вызова

Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) во втором овертайме переиграла команду "Канада-Восток" и стала победителем Мирового кубка вызова, который проходил в Канаде.
РИА Новости вчера в 23:21
Здоровье

Боль в спине может быть первым признаком рака поджелудочной железы

Как проинформировали британские эксперты-онкологи из Cancer Research UK, волнообразная боль, проявляющаяся в спине или в области живота может оказаться признаком развития рака поджелудочной железы в организме человека.
Ugpressa.ru 14 декабря в 03:55
Политика

Песков назвал условия изменения Минских соглашений

Песков подчеркнул, что ни о каком одностороннем изменении Минских соглашений не может быть и речи.
REGNUM вчера в 07:13
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в 2015 году совершала паломничество в Иерусалим

Известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, как выяснилось, в 2015 году посетила Иерусалим с паломнической миссией.
Дни24 14 декабря в 00:20
Происшествия

Суд в Санкт-Петербурге рассмотрит жалобу на арест историка Соколова

Городской суд Санкт-Петербурга в понедельник, 16 декабря, рассмотрит апелляционную жалобу на арест историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, сообщается на сайте объединенной пресс-службы судов города.
Известия вчера в 20:35
Политика

США не ограничивают переговоры о денуклеаризации с КНДР крайним сроком

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн во время посещения Южной Кореи заявил, что Белый дом не ограничивает крайним сроком переговоры о ядерной сделке с Пхеньяном, сообщило 16 декабря агентство Yonhap.
REGNUM вчера в 23:36
Политика

Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей

Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили нпа пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Газета.Ru вчера в 20:22
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