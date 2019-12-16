Общество
РБКСвязанная c Rambler компания потребовала заблокировать Twitch
Поводом для иска, который будет рассматриваться 20 декабря, стали трансляции английского футбольного чемпионата, права на показ которого в России принадлежат Rambler Group. Авторы заявления утверждают, что насчитали 36 тысяч незаконных просмотров матчей на Twitch и считают это пиратством.
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с чего всё началось
Как пояснил источник "Ъ", сумма в 180 млрд руб. образовалась в результате умножения числа предполагаемых незаконных просмотров на Twitch трансляций АПЛ — 36 тыс. — на максимальную сумму компенсации в 5 млн руб. Rambler владеет эксклюзивными правами на показ АПЛ в России.Коммерсантъвчера в 17:37
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«Коммерсантъ»: Rambler требует взыскать 180 млрд рублей с Twitch через Мосгорсуд
Ведомостивчера в 18:40
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