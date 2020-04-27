В обновленном списке системообразующих компаний стало больше представителей рыбной отрасли: не четыре, как сначала решил Минсельхоз, а 10. Об этом говорится в материалах Минэкономразвития. Среди этих десяти – компания «Монерон», крупный добытчик краба в России.

с чего всё началось

«Ведомости» выяснили, что о включении сахалинских рыбодобывающих компаний в список системообразующих в середине апреля просила член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова – она мать Ксении Собчак.

Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих

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