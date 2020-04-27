Общество
ВедомостиСвязанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
«Ведомости» выяснили, что о включении сахалинских рыбодобывающих компаний в список системообразующих в середине апреля просила член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова – она мать Ксении Собчак.
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с чего всё началось
В обновленном списке системообразующих компаний стало больше представителей рыбной отрасли: не четыре, как сначала решил Минсельхоз, а 10. Об этом говорится в материалах Минэкономразвития. Среди этих десяти – компания «Монерон», крупный добытчик краба в России.Ведомостивчера в 15:13
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«Ведомости»: компанию Собчак включили в список системообразующих по просьбе ее матери
Медиазонавчера в 17:12
«Ведомости»: компанию Собчак включили в число системообразующих по просьбе ее матери
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