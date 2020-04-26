Общество
ВедомостиСвязанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
В обновленном списке системообразующих компаний стало больше представителей рыбной отрасли: не четыре, как сначала решил Минсельхоз, а 10. Об этом говорится в материалах Минэкономразвития. Среди этих десяти – компания «Монерон», крупный добытчик краба в России.
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Шоу-бизнес
Тодоренко лишена звания «Женщина года» за критику «домашнего насилия»
ИА Красная Весна 25 апреля в 12:03
Политика
Трамп заявил, что обладает информацией о самочувствии Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть информация о том, как чувствует себя глава КНДР Ким Чен Ын.
Газета.Ru 19:18
Здоровье
США дополнили список симптомов коронавируса
Американские специалисты дополнили ранее утвержденный список типичных симптомов коронавируса.
ФАН вчера в 16:33
Общество
Роспотребнадзор поддержал продление самоизоляции в России до 12 мая
Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова поддержала предложение о продлении ограничительным мер в связи с коронавирусом до 12 мая.
Национальная служба новостей 11:06
Армия и оружие
NI: в России создают малозаметный вертолетно-реактивный гибрид «Камов»
В российской вертолетостроительной компании Камов разрабатывается проект создания вертолётно-реактивного гибрида, который может быть использован в военных целях.
Недвижимость.RU 25 апреля в 05:30
Здоровье
Ученый дал прогноз по динамике смертности от COVID-19 в России
Если нынешние тенденции по смертности от COVID-19 сохранятся, количество летальных исходов достигнет в России китайских значений при превышении числа завершенных случаев болезни (количество выздоровевших и умерших) отметки 47 тысяч.
РИА Новости 19:56
Автоспорт
«Формула-1» планирует начать сезон в июле без зрителей
Проведение Гран-при России в Сочи намечено на 27 сентября, пока об отмене или переносе этапа речи не идёт.
Life.ru 09:00
Общество
В Свердловской области еще 58 человек заразились коронавирусом
РИА Новости вчера в 05:26
Политика
ВЦИОМ назвал самые важные по мнению россиян поправки в Конституцию
Самой важной социальной поправкой в Конституцию большинство россиян считают обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, такое мнение высказали 95% граждан, следует из данных опроса ВЦИОМа.
РБК 07:37
Религия
Патриарх Кирилл пригрозил церковным судом за нарушение карантина
Патриарх Кирилл пригрозил церковным судом за нарушение карантина или иных ограничений, установленных для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 16:32
Футбол
Гончаренко покинет пост главного тренера ЦСКА
«По моим данным, клуб ищет нового главного тренера, при этом основного кандидата на этот пост пока нет», — говорится в сообщении.
ProstoProSport 07:11
Происшествия
В Хакасии выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом
В субботу региональные власти сообщили о выявлении крупного очага заражения коронавирусом в отделении травматологии Абаканской межрайонной клинической больницы, где было зарегистрировано 34 случая инфицирования пациентов и медиков.
ТАСС вчера в 02:08
Политика
Путин может продлить режим нерабочих дней до 11 мая
Предполагается, что президент продлит режим нерабочих дней, установленный в стране до 30 апреля.
Капитал страны 04:12
Общество
Пензенцам рассказали, как оформить пособие на детей от 3 до 7 лет
Социальное управление Пензы разъяснило условия оформления ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Пензенская правда 08:34
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
Бренд Pampers принял решение прекратить сотрудничество с телеведущей Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.
РИА Новости 22:42
Общество
Власти Москвы назвали условие для снятия ограничений
Данчиков отметил, что на сегодняшний день в Москве зафиксировано свыше 45 тысяч случаев заражения и наблюдается ежедневный рост числа заболевших.
РИА Новости 13:46
Общество
Российских водителей предложили штрафовать по-новому
Российских водителей предложили штрафовать по-новому.
Lenta.ru 20:16
Политика
Песков ответил на сообщения СМИ о попытке отравить чешских чиновников
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о расследовании чешской прессы относительно гражданина РФ, якобы прибывшего в страну с целью покушения на чиновников.
Журналистская правда 08:15
Общество
Российский вирусолог спрогнозировал спад заражений COVID-19 в мае
Россия приближается к плато, и уже через пару недель ожидается снижение числа заражений коронавирусом, рассказал вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.
Известия 21:00
Здоровье
Профессор РАН рассказал, чем опасна госпитализация с коронавирусом
Директор института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, профессор РАН Александр Лукашев в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1" объяснил, почему госпитализация опасна для больных COVID-19 в "не очень тяжелой" форме.
РИА Новости 20:56
Шоу-бизнес
Марата Башарова требуют лишить звания заслуженного артиста Татарстана
Коммерсантъ Казань 02:33
Общество
В российской армии увеличилось количество зараженных коронавирусом
В российской армии выявлено 901 военнослужащих с симптомами коронавирусной инфекции, сообщается в информационном бюллетене Министерства обороны РФ.
Российская газета 13:53
Здоровье
Более 100 человек заразились коронавирусом в Забайкалье
Число заразившихся коронавирусом в Забайкальском крае превысило 100 человек, 16 из них – дети, сообщили 27 апреля «МК в Чите» в оперативном штабе региона.
Московский Комсомолец Чита вчера в 21:57
Общество
Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России
Сингапурские ученые из университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России завершится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 12:39
Общество
В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии
Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов.
OAnews вчера в 12:40
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru вчера в 02:53
Общество
Акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн
В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в формате видеотрансляции из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении движения «Волонтеры победы».
Ведомости 08:17