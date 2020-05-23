Общество
КоммерсантъСвязанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих
Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась). На изменения обратили внимание «Ведомости».
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с чего всё началось
КУК и «Монерон» в числе 18 компаний Сахалинской области предлагала включить в этот список член Совета Федерации от Республики Тыва Людмила Нарусова, мать Собчак. Она ссылалась на обратившуюся к ней Ассоциацию рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.Ведомости04:51
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Космос
Роскосмос построит аэропорт на космодроме Восточный
Роскосмос построит аэропорт на космодроме Восточный и аэровокзал в терминале "Внуково-Космос", пишет ТАСС.
Газета.Ru 08:55
Происшествия
Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
Авто
В Сети продемонстрировали новый компактный кроссовер Lada
Среди новинок числятся два новых компактных кроссовера, которые так же как и другие автомобили будут выполнены в фирменном Х-стиле.
Tvoe-avto.com 05:37
Общество
Газета New York Times написала имена тысячи жертв коронавируса
Американская газета New York Times посвятила целую полосу жертвам коронавируса.
Pravda.Ru 01:40
Кино
Создатели «Великолепного века» снимут новый исторический сериал
Piter.tv 22 мая в 07:46
Экономика
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor 07:01
Происшествия
Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой
14-летняя девочка пропала 22 мая, сегодня обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти, сообщает следственное управление СК России по Пензенской области.
Российская газета 05:42
Политика
Савченко рассказала НТВ, как Порошенко мародерствовал в Донбассе
В своей исповеди политический арестант среди прочего рассказал, как вице-президент США Байден шантажировал Порошенко, а тот совершил государственную измену.
НТВ 05:00
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
Армия и оружие
США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
Lenta.ru вчера в 15:27
Шоу-бизнес
Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах
Продюсер Иосиф Пригожин ответил музыканту Сергею Шнурову, который высмеял его слова о "чудовищном" положении артистов.
Газета.Ru 04:13
Общество
Вильфанд рассказал, что аномальная жара уже пришла в Россию
Новость о небывало жарком предстоящем лете пришла из не совсем обычного источника: пока синоптики из Гидрометцентра готовят к широкой публикации ориентировочные прогнозы на лето (эти прогнозы будут готовы к началу июня), свои расчеты относительно наступающего теплого сезона опубликовали в структурах МЧС.
Московский Комсомолец 08:23
Шоу-бизнес
Успенская показала фото с Бабкиной после выписки
Популярная исполнительница шансона Любовь Успенская поделилась фотографией с артисткой Надеждой Бабкиной, которая не так давно оправилась после тяжелой болезни.
ФАН вчера в 23:32
Общество
В Нижегородской области подтвержден 221 новый случай коронавируса
За последние сутки в Нижегородской области по официальным данным подтвержден 221 новый случай заболевания COVID-19, общее число зараженных превысило 8 тыс. человек, 2 443 пациента выздоровели, 60 скончались.
Коммерсантъ Нижний Новгород 05:17
Происшествия
Захватчика отделения банка в Москве задержали
Мужчину, который захватил заложников в здании банка в центре Москвы, задержали правоохранительные органы, сообщил источник РБК.
РБК вчера в 08:55
Шоу-бизнес
Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом
Заслуженная артистка России Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирусную инфекцию, она госпитализирована.
RT на русском 03:23
Политика
Глава МИД Турции: чартерные рейсы с Россией могут начаться до регулярного авиасообщения
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу не исключил, что до возобновления регулярных рейсов между Турцией и Россией могут начать осуществляться чартерные рейсы для российских туристов.
ТАСС 05:58
Общество
Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста
Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Вести.Ru вчера в 10:33
Общество
Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса
Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
Гаджеты
Компания AMD собирается выпустить свыше 10 новых видеокарт
Некоторые СМИ сообщают, что компания AMD собирается в ближайшем будущем показать сразу 13 типов видеокарт.
NewInform 07:10
Шоу-бизнес
Елена Степаненко: «После 74 лет мужчин тянет к марамойкам»
Территория новостей вчера в 09:15
Общество
В Минздраве рассказали, как назначаются страховые выплаты медикам
Медработники, пострадавшие от коронавируса, получили первые страховые выплаты, сообщили в Минздраве.
Российская газета 09:28
Общество
В Гонконге возобновились массовые протесты
В Гонконге возобновились массовые акции протеста после того, как китайское правительство 21 мая неожиданно предложило ввести там закон о национальной безопасности.
Ведомости 07:55
Общество
Кадыров поздравил мусульман с праздником Ураза-Байрам
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поздравил мусульман России с праздником Ураза-Байрам, текст и видео поздравления опубликованы в его телеграм-канале.
Интерфакс вчера в 14:16
Экономика
Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
Политика
В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу
США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru 22 мая в 16:31
Происшествия
В Пермском крае умерло пять пациентов с коронавирусом
Напомним, общее число инфицированных COVID-19 в Пермском крае достигло 1367 человек.
Российская газета 08:43