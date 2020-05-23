Общество

КоммерсантъКоммерсантъСвязанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих

Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась). На изменения обратили внимание «Ведомости».
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с чего всё началось

Связанная с Собчак крабовая компания лишилась статуса системообразующей

КУК и «Монерон» в числе 18 компаний Сахалинской области предлагала включить в этот список член Совета Федерации от Республики Тыва Людмила Нарусова, мать Собчак. Она ссылалась на обратившуюся к ней Ассоциацию рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.
Ведомости04:51

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Связанную с Собчак крабовую компанию вычеркнули из списка системообразующих

Фонтанка.Ру09:16

Крабодобывающую компанию, связанную с Ксенией Собчак, лишили статуса системообразующего предприятия

Эхо Москвы07:03

Правительство России передало привет Ксении Собчак и ее крабовому бизнесу, отказав в помощи

Столица Свчера в 05:30

Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих

Коммерсантъ05:50

Связанная с Собчак крабовая компания лишилась статуса системообразующей

Ведомости04:51

СМИ: крабовую компанию Собчак вывели из списка системообразующих

Московский Комсомолецвчера в 12:03

Связанную с Собчак крабовую компанию лишили статуса системообразующей

Forbes06:17
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Космос

Роскосмос построит аэропорт на космодроме Восточный

Роскосмос построит аэропорт на космодроме Восточный и аэровокзал в терминале "Внуково-Космос", пишет ТАСС.
Газета.Ru 08:55
Армия и оружие

США и НАТО обеспокоены новой противолодочной тактикой ВМФ РФ

ПолитРоссия 05:21
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Происшествия

Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе

"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
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Авто

В Сети продемонстрировали новый компактный кроссовер Lada

Среди новинок числятся два новых компактных кроссовера, которые так же как и другие автомобили будут выполнены в фирменном Х-стиле.
Tvoe-avto.com 05:37
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Общество

Газета New York Times написала имена тысячи жертв коронавируса

Американская газета New York Times посвятила целую полосу жертвам коронавируса.
Pravda.Ru 01:40
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Кино

Создатели «Великолепного века» снимут новый исторический сериал

Piter.tv 22 мая в 07:46
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Экономика

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor 07:01
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Происшествия

Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой

14-летняя девочка пропала 22 мая, сегодня обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти, сообщает следственное управление СК России по Пензенской области.
Российская газета 05:42
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Политика

Савченко рассказала НТВ, как Порошенко мародерствовал в Донбассе

В своей исповеди политический арестант среди прочего рассказал, как вице-президент США Байден шантажировал Порошенко, а тот совершил государственную измену.
НТВ 05:00
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Общество

Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым

Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
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Армия и оружие

США показали испытание лазерного оружия против беспилотников

Lenta.ru вчера в 15:27
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Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах

Продюсер Иосиф Пригожин ответил музыканту Сергею Шнурову, который высмеял его слова о "чудовищном" положении артистов.
Газета.Ru 04:13
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Общество

Вильфанд рассказал, что аномальная жара уже пришла в Россию

Новость о небывало жарком предстоящем лете пришла из не совсем обычного источника: пока синоптики из Гидрометцентра готовят к широкой публикации ориентировочные прогнозы на лето (эти прогнозы будут готовы к началу июня), свои расчеты относительно наступающего теплого сезона опубликовали в структурах МЧС.
Московский Комсомолец 08:23
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Шоу-бизнес

Успенская показала фото с Бабкиной после выписки

Популярная исполнительница шансона Любовь Успенская поделилась фотографией с артисткой Надеждой Бабкиной, которая не так давно оправилась после тяжелой болезни.
ФАН вчера в 23:32
2
Общество

В Нижегородской области подтвержден 221 новый случай коронавируса

За последние сутки в Нижегородской области по официальным данным подтвержден 221 новый случай заболевания COVID-19, общее число зараженных превысило 8 тыс. человек, 2 443 пациента выздоровели, 60 скончались.
Коммерсантъ Нижний Новгород 05:17
318
Общество

На одной из стройплощадок в Крыму выявили новый очаг коронавируса

РИА Новости 04:21
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Происшествия

Захватчика отделения банка в Москве задержали

Мужчину, который захватил заложников в здании банка в центре Москвы, задержали правоохранительные органы, сообщил источник РБК.
РБК вчера в 08:55
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Шоу-бизнес

Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом

Заслуженная артистка России Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирусную инфекцию, она госпитализирована.
RT на русском 03:23
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Политика

Глава МИД Турции: чартерные рейсы с Россией могут начаться до регулярного авиасообщения

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу не исключил, что до возобновления регулярных рейсов между Турцией и Россией могут начать осуществляться чартерные рейсы для российских туристов.
ТАСС 05:58
13
Общество

Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста

Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Вести.Ru вчера в 10:33
1,5K
Общество

Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса

Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
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Гаджеты

Компания AMD собирается выпустить свыше 10 новых видеокарт

Некоторые СМИ сообщают, что компания AMD собирается в ближайшем будущем показать сразу 13 типов видеокарт.
NewInform 07:10
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Шоу-бизнес

Елена Степаненко: «После 74 лет мужчин тянет к марамойкам»

Территория новостей вчера в 09:15
29
Общество

В Минздраве рассказали, как назначаются страховые выплаты медикам

Медработники, пострадавшие от коронавируса, получили первые страховые выплаты, сообщили в Минздраве.
Российская газета 09:28
2
Общество

В Гонконге возобновились массовые протесты

В Гонконге возобновились массовые акции протеста после того, как китайское правительство 21 мая неожиданно предложило ввести там закон о национальной безопасности.
Ведомости 07:55
Общество

Кадыров поздравил мусульман с праздником Ураза-Байрам

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поздравил мусульман России с праздником Ураза-Байрам, текст и видео поздравления опубликованы в его телеграм-канале.
Интерфакс вчера в 14:16
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Экономика

Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
682
Армия и оружие

Названа потенциальная причина падения американского истребителя F-35

Ferra 05:11
608
Политика

В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу

США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru 22 мая в 16:31
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Происшествия

В Пермском крае умерло пять пациентов с коронавирусом

Напомним, общее число инфицированных COVID-19 в Пермском крае достигло 1367 человек.
Российская газета 08:43
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Людмила Нарусова
Российский депутат
Российский сенатор и политический деятель. Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Тывы с 8 октября 2002 года.
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