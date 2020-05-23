Общество

КоммерсантъКоммерсантъСвязанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих

Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась). На изменения обратили внимание «Ведомости».
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с чего всё началось

Связанная с Собчак крабовая компания лишилась статуса системообразующей

20 мая группа компаний «Монерон» исчезла из перечня системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая – и из перечня Минэкономразвития, обратили внимание «Ведомости».
Ведомости04:51

Подробнее о событии

Связанную с Собчак крабовую компанию вычеркнули из списка системообразующих

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СМИ: крабовую компанию Собчак вывели из списка системообразующих

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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 10:25, Ашберн
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