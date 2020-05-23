Общество

КоммерсантъКоммерсантъСвязанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих

Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась). На изменения обратили внимание «Ведомости».
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с чего всё началось

Связанная с Собчак крабовая компания лишилась статуса системообразующей

КУК и «Монерон» в числе 18 компаний Сахалинской области предлагала включить в этот список член Совета Федерации от Республики Тыва Людмила Нарусова, мать Собчак. Она ссылалась на обратившуюся к ней Ассоциацию рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.
Ведомости04:51

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Связанная с Собчак крабовая компания лишилась статуса системообразующей

Ведомости04:51

Крабодобывающую компанию, связанную с Ксенией Собчак, лишили статуса системообразующего предприятия

Эхо Москвы07:03

Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих

Коммерсантъ05:50

Связанную с Собчак крабовую компанию убрали из списка системообразующих

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Связанная с Собчак крабовая компания исчезла из списка системообразующих

REGNUM07:12

СМИ: крабовую компанию Собчак вывели из списка системообразующих

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Правительство России передало привет Ксении Собчак и ее крабовому бизнесу, отказав в помощи

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Людмила Нарусова
Российский депутат
Российский сенатор и политический деятель. Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Тывы с 8 октября 2002 года.
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