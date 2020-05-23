Общество
КоммерсантъСвязанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих
Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась). На изменения обратили внимание «Ведомости».
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с чего всё началось
КУК и «Монерон» в числе 18 компаний Сахалинской области предлагала включить в этот список член Совета Федерации от Республики Тыва Людмила Нарусова, мать Собчак. Она ссылалась на обратившуюся к ней Ассоциацию рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.Ведомости04:51
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ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
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Политика
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США из-за коронавируса решили перенести саммит G7 в Вашингтоне с 10 июня на конец месяца, точная дата пока не назначена.
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Шоу-бизнес
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Аугсбург, Германия, 24 мая 2020, 16:22 — REGNUM «Аугсбург» одержал победу «Шальке» в матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу.
REGNUM 09:22
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Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
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Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
РИА Новости вчера в 20:14
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В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского
RT на русском 10:16
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Захватчика отделения банка в Москве задержали
РБК вчера в 08:55
Киберспорт
В Assassin’s Creed Valhalla будут рэп-баттлы викингов
Разработчики называют это своеобразным «рэп-баттлом».
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Ровно пятьдесят лет назад на Кольском полуострове начали бурить сверглубокую скважину.
РИА Новости 01:00
Энергетика
Главный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар
Все контракты подготовят до конца года. Эти данные аль-Кааби привел в ходе вебинара американо-катарского Совета по бизнесу.
Lenta.ru 22 мая в 13:00
Авто
Renault готовит кросс-универсал — преемника Largus
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Letnews.ru вчера в 15:29
Наука
Новый рекорд скорости интернета установлен
В интернете установлен очередной рекорд скорости, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 22 мая в 16:01
Армия и оружие
Бомбардировщики США демонстративно пролетели рядом с Курилами
Как сообщает ряд российских СМИ, после выхода США из Договора по открытому небу сразу несколько американских изданий опубликовали материалы, в которых рассказывается читателям о полете 2-х стратегических бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer над Охотским морем.
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» сообщила, что показатель смертности в России за первые четыре месяца 2020 года ниже, чем показатель смертности за аналогичный период прошлого года.
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Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
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Происшествия
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В Астраханской области перевернулось маршрутное такси с пассажирами. Об этом 24 мая сообщили в региональном управлении МЧС.
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Без кредита в 5,5 млрд долларов компания Renault может обанкротиться
Французское правительство в настоящее время взвешивает все за и против того, стоит ли давать Renault кредит в размере 5,5 миллиардов долларов, чтобы помочь компании выдержать пандемию коронавируса.
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Загитову признали олимпийской иконой стиля
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова была признана олимпийской иконой стиля.
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«Последний звонок» для выпускников пройдет 25 мая онлайн
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Orengrad.ru вчера в 09:34