КУК и «Монерон» в числе 18 компаний Сахалинской области предлагала включить в этот список член Совета Федерации от Республики Тыва Людмила Нарусова, мать Собчак. Она ссылалась на обратившуюся к ней Ассоциацию рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

с чего всё началось

Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась). На изменения обратили внимание «Ведомости».

Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих

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