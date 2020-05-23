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КоммерсантъСвязанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих
Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась). На изменения обратили внимание «Ведомости».
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с чего всё началось
20 мая группа компаний «Монерон» исчезла из перечня системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая – и из перечня Минэкономразвития, обратили внимание «Ведомости».Ведомости04:51
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