Общество

КоммерсантъКоммерсантъСвязанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих

Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась). На изменения обратили внимание «Ведомости».
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с чего всё началось

Связанная с Собчак крабовая компания лишилась статуса системообразующей

20 мая группа компаний «Монерон» исчезла из перечня системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая – и из перечня Минэкономразвития, обратили внимание «Ведомости».
Ведомости04:51

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Связанная с Собчак крабовая компания исчезла из списка системообразующих

РБК11:54

Крабовая компания, которая была связана с телеведущей Ксенией Собчак, лишилась статуса системообразующей

Эхо Москвы12:32

СМИ: крабовую компанию Собчак вывели из списка системообразующих

Московский Комсомолецвчера в 12:03

Связанную с Собчак крабовую компанию лишили статуса системообразующей

Forbes06:17

Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих

Коммерсантъ05:50

Связанная с Собчак крабовая компания лишилась статуса системообразующей

Ведомости04:51

Связанную с Собчак крабовую компанию вычеркнули из списка системообразующих

Фонтанка.Ру09:16
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